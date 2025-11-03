Более 120 тысяч казахстанцев получили консультации в рамках акции "Народный юрист"

Во время масштабной общереспубликанской акции "Народный юрист" каждый желающий смог получить профессиональные рекомендации от лучших специалистов страны и решить непростые вопросы, сообщает Zakon.kz.

Уникальность мероприятия заключается в масштабах консультирования граждан на безвозмездной основе, когда казахстанцы в частной беседе с известными юристами, региональными руководителями силовых структур и государственных органов рассказывают о своих проблемах.

Акция организована Генеральной прокуратурой совместно с Министерством юстиции РК, государственными органами, СИ Zakon.kz, ИС PRG.kz, СИ ProSud.kz.

Квалифицированные консультации по широкому спектру правовых вопросов получили более 120 тыс. казахстанцев в 250 населенных пунктах.

Особый акцент сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" – для развития правовой культуры, повышения доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.

По всей стране удалось разобрать много смежных вопросов, связанных с территориальными госорганами и с правоохранительными органами. Удобство для граждан состояло в том, что географически в одной локации находились представители многих ведомств и структур. В акции приняли участие 4 тысячи экспертов. Помогали им более тысячи волонтеров – студентов юридических факультетов ведущих вузов страны.

Чаще всего казахстанцы обращались по разрешению споров в жилищной, наследственной, семейной, земельной, банковской сферах. Зачастую граждане не знали, как в соответствии с законом вести себя в случае конфликтов материального и нематериального характера.

Алматы

По информации экспертов, алматинцев часто интересовали нюансы отмены сделок, камерального контроля и налоговых проверок.

"Акция тем и прекрасна, что помогает решать какие-то частные вопросы людям, которым трудно справиться самостоятельно. Вдобавок она создает диалоговую площадку, связывает представителей госорганов с народом", – поделился мнением адвокат по налогам Александр Каплан.

Впрочем, иногда подмога была нужна и самим юристам. Консультировать пришедших максимально оперативно способствовал помощник с ИИ – PRG.Komek, который моментально выдает запрашиваемую пользователем информацию со ссылками на источники – законы.

"Это очень хорошая идея. Если сравнивать его с другими искусственными интеллектами, он делает ссылки именно на казахстанские нормативно-правовые акты. Причем ответ он дает исчерпывающий", – рассказал член Алматинской коллегии адвокатов Андрей Ли.

Консультации в южной столице провели в стенах Дворца школьников. Просторную площадку для бесед с экспертами предоставила городская администрация.

Астана

Жители и гости столицы получили консультации юристов, нотариусов, а также ответы на вопросы от представителей госорганов на безвозмездной основе во Дворце школьников имени аль-Фараби.

Эксперты отметили, что за годы проведения данная акция показала свою востребованность.

В Астане вопросы граждан касались таких тем, как несогласие с принятыми процессуальными решениями по уголовным делам, неисполнение решения суда, несоблюдение требований земельного, жилищного, трудового законодательства, по вопросам опеки, применения амнистии и другим. К слову, среди консультирующих жителей прокуроров была Айжан Аймаганова – гособвинитель по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

Многие отметили, что формат мероприятия очень удобен для граждан. Такой подход экономит людям время и силы.

"Не нужно ходить по инстанциям, собирать справки или ждать приема. Достаточно прийти на место проведения акции, чтобы задать волнующие вопросы и получить разъяснения напрямую от компетентных специалистов", – отмечали пришедшие на акцию астанчане.

Шымкент

Жителей консультировали прокурор города Габит Муканов, заместитель акима города Сарсен Куранбек, представители 42 государственных и правоохранительных органов, а также частные судебные исполнители, нотариусы, адвокаты, юридические консультанты и специалисты коммунальных предприятий. Также в акции приняли участие волонтерские организации.

"Как говорил древнегреческий философ Платон: "Сильное государство начинается с защищенных граждан!" Поэтому здесь и сегодня на одной площадке собрались представители всех государственных и правоохранительных органов, чтобы оказать бесплатную и доступную юридическую помощь каждому", – подчеркнул прокурор города Шымкента Габит Муканов.

Во время акции жители Шымкента получили бесплатные консультации по вопросам семейного, трудового, земельного, гражданского и административного законодательства.

Акция "Народный юрист" проходит с 2016 года, и интерес к ней со стороны казахстанцев регулярно растет. С каждым годом география проведения мероприятия расширяется. Помимо крупных городов, к ней присоединились райцентры, аулы и села во всех областях страны.

