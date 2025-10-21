#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Статьи

Нашли приют на руднике: лебедей спасли от голодной смерти в области Абай

Область Абай, дробильно-сортировочный комплекс, рудник, молодые лебеди, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 17:12 Фото: предоставлено Еленой Тузовой
В области Абай на дробильно-сортировочный комплекс местного рудника прибились молодые лебеди, которые не смогли улететь вместе с сородичами, передает корреспондент Zakon.kz.

Неравнодушные сотрудники базирующегося там предприятия не прошли мимо, и не оставили в беде птиц.

Как рассказала эколог горнодобывающего предприятия Елена Тузова, все началось с того, что в этом, 2025 году, впервые за все время на хвостохранилищах стали замечать лебедей. Она предположила, что птицы останавливались там во время весеннего перелета. Потом они благополучно улетели дальше. Но, как оказалось, не все.

"Неделю назад мне скинули видео, что у нас по дробилке гуляют три молодых лебедя. Поскольку у нас производство, и ходит тяжелая техника, все это грохочет, было очень странно их видеть там. Уже было прохладно, но они не улетали", – поделилась эколог.

Фото: предоставлено Еленой Тузовой

Сотрудники предприятия через поиск в интернете определили вид птиц: лебедь-шипун.

"Слава богу, что они у нас в Казахстане не в Красной книге. Это уже восстановленный вид. Но ребята забеспокоились, говорят: "Они не улетают, им, наверное, очень плохо", – рассказывает Елена Тузова.

Работники рудника нашли транспорт и перевезли найденышей в вахтовый поселок в трех километрах от производственной площадки. Лебеди оказались ручными и даже не пытались улететь. Птиц выпустили на лужайку, дали воду, овощи и зерно.

"Они были более или менее активные. Чистили свои перышки, ухаживали за собой. Интересно спать улеглись вечером: прижались друг к дружке и спрятали шеи под крылышки. Так забавно было смотреть", – вспоминает эколог предприятия.

Фото: предоставлено Еленой Тузовой

Елена созвонилась с представителями местного биологического центра. Там ей объяснили, что лебеди, вероятно, очень молоды и не успели "встать на крыло", а значит уже не смогут улететь в теплые края. Однако оставить птиц зимовать на территории предприятия не было возможности. Биоцентр согласился принять новых питомцев.

Корреспондент Zakon.kz связался с заведующей биологическим отделом биоцентра Семея Юлией Миршановой. Она сообщила, что, к сожалению, из трех спасенных лебедей выжил только один.

"При принятии птицы были спокойные, слабенькие. Они даже не старались вырваться из рук. У птицы, которая живет в дикой природе, весь рацион питания связан с водой: мелкие водоросли, водные растения. Рядом с рудником не было никаких водоемов, в связи с этим птица ослабла. Мы приняли к себе троих, поселили у себя в теплом зимнем павильоне, набрали воду. Но, к сожалению, две особи пали. Мы сделали вскрытие. У них было обезвоживание организма, в пищеводе не было пищи", – сообщила Юлия Миршанова.

Теперь сотрудники биоцентра прилагают все усилия, чтобы спасти выжившего лебедя.

"Третьей особи мы проставили витамины и продолжаем ставить. Поднимаем иммунитет. Мы потихоньку приучили, чтобы птица ела корм из емкости. Сейчас лебедь находится в нормальном состоянии, активен, питается, содержится в зимнем павильоне", – отметила заведующая биологическим отделом.

Юлия Миршанова сообщила, что спасенная птица была из позднего приплода и не выживет в дикой природе без родительского присмотра, поэтому ее решено оставить в коллекции биоцентра. Там пообещали создать все условия.

К слову, в биоцентре это уже не первый лебедь. В 1987 году туда во взрослом возрасте привезли лебедя-кликуна по кличке Яша, который до сих пор благополучно живет здесь и по сей день.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Бобко
Екатерина Бобко
Читайте также
Полицейские Кызылординской области нашли убившего лебедя охотника
21:14, 22 декабря 2022
Полицейские Кызылординской области нашли убившего лебедя охотника
Появился список шахтеров, погибших на руднике в области Улытау
12:18, 18 февраля 2025
Появился список шахтеров, погибших на руднике в области Улытау
Почти 1000 туш: лебеди продолжают гибнуть в Мангистауской области
19:58, 15 января 2024
Почти 1000 туш: лебеди продолжают гибнуть в Мангистауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: