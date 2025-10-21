Нашли приют на руднике: лебедей спасли от голодной смерти в области Абай

В области Абай на дробильно-сортировочный комплекс местного рудника прибились молодые лебеди, которые не смогли улететь вместе с сородичами, передает корреспондент Zakon.kz.

Неравнодушные сотрудники базирующегося там предприятия не прошли мимо, и не оставили в беде птиц.

Как рассказала эколог горнодобывающего предприятия Елена Тузова, все началось с того, что в этом, 2025 году, впервые за все время на хвостохранилищах стали замечать лебедей. Она предположила, что птицы останавливались там во время весеннего перелета. Потом они благополучно улетели дальше. Но, как оказалось, не все.

"Неделю назад мне скинули видео, что у нас по дробилке гуляют три молодых лебедя. Поскольку у нас производство, и ходит тяжелая техника, все это грохочет, было очень странно их видеть там. Уже было прохладно, но они не улетали", – поделилась эколог.

Фото: предоставлено Еленой Тузовой

Сотрудники предприятия через поиск в интернете определили вид птиц: лебедь-шипун.

"Слава богу, что они у нас в Казахстане не в Красной книге. Это уже восстановленный вид. Но ребята забеспокоились, говорят: "Они не улетают, им, наверное, очень плохо", – рассказывает Елена Тузова.

Работники рудника нашли транспорт и перевезли найденышей в вахтовый поселок в трех километрах от производственной площадки. Лебеди оказались ручными и даже не пытались улететь. Птиц выпустили на лужайку, дали воду, овощи и зерно.

"Они были более или менее активные. Чистили свои перышки, ухаживали за собой. Интересно спать улеглись вечером: прижались друг к дружке и спрятали шеи под крылышки. Так забавно было смотреть", – вспоминает эколог предприятия.

Фото: предоставлено Еленой Тузовой

Елена созвонилась с представителями местного биологического центра. Там ей объяснили, что лебеди, вероятно, очень молоды и не успели "встать на крыло", а значит уже не смогут улететь в теплые края. Однако оставить птиц зимовать на территории предприятия не было возможности. Биоцентр согласился принять новых питомцев.

Корреспондент Zakon.kz связался с заведующей биологическим отделом биоцентра Семея Юлией Миршановой. Она сообщила, что, к сожалению, из трех спасенных лебедей выжил только один.

"При принятии птицы были спокойные, слабенькие. Они даже не старались вырваться из рук. У птицы, которая живет в дикой природе, весь рацион питания связан с водой: мелкие водоросли, водные растения. Рядом с рудником не было никаких водоемов, в связи с этим птица ослабла. Мы приняли к себе троих, поселили у себя в теплом зимнем павильоне, набрали воду. Но, к сожалению, две особи пали. Мы сделали вскрытие. У них было обезвоживание организма, в пищеводе не было пищи", – сообщила Юлия Миршанова.

Теперь сотрудники биоцентра прилагают все усилия, чтобы спасти выжившего лебедя.

"Третьей особи мы проставили витамины и продолжаем ставить. Поднимаем иммунитет. Мы потихоньку приучили, чтобы птица ела корм из емкости. Сейчас лебедь находится в нормальном состоянии, активен, питается, содержится в зимнем павильоне", – отметила заведующая биологическим отделом.

Юлия Миршанова сообщила, что спасенная птица была из позднего приплода и не выживет в дикой природе без родительского присмотра, поэтому ее решено оставить в коллекции биоцентра. Там пообещали создать все условия.

К слову, в биоцентре это уже не первый лебедь. В 1987 году туда во взрослом возрасте привезли лебедя-кликуна по кличке Яша, который до сих пор благополучно живет здесь и по сей день.