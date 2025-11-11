Аким области Абай прокомментировал сроки строительства ТЭЦ

Аким области Абай Берик Уали на брифинге в СЦК 11 ноября 2025 года прокомментировал перенос сроков строительства ТЭЦ в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что сроки переносили с 2028 на 2029 год, и поинтересовались, не приведет ли задержка с поиском инвестора к новым отсрочкам и ухудшению экологической ситуации в регионе.

"Этот вопрос стоит на повестке. Действительно, если процесс будет затягиваться, возникнет вопрос экологии. Я уже сказал: у нас в Семее 46 котельных. Они все жгут уголь, и если зимой нет ветра, на улице невозможно дышать. Поэтому мы и говорим: надеюсь, на этой неделе "Самрук-Энерго" найдет компанию, которая построит объект, и мы начнем работу. Как только выйду с этого мероприятия, свяжусь с главой "Самрука". Потенциальные инвесторы есть. Мы сами в этом заинтересованы", – озвучил Берик Уали.

На вопрос журналистов о том, остается ли план на 2029 год в силе или возможен перенос, он ответил: "Надеюсь, все будет выполнено в срок".

12 сентября 2025 года стало известно, что АО "Самрук-Энерго" построит ТЭЦ в городах Семее и Усть-Каменогорске по технологии "чистого" угля.