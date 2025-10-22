Камеры с ИИ предотвращают конфликты и следят за настроением детей в Кокшетау

В одной из кокшетауских школ, построенной по национальной программе "Келешек мектептері", внедрена система безопасности. Здесь установлено 170 "умных" камер видеонаблюдения, способных не только фиксировать происходящее, но и анализировать эмоции учеников и педагогов, сообщает Zakon.kz.

В начале 2025 года в Кокшетау открылись две комфортные школы "Келешек мектептері". Одна из них – технический лицей, который до этого ютился в ветхом двухэтажном помещении. А уже с января около полутора тысяч учеников и 128 учителей переехали в обновленное здание. С нового учебного года школу ждало еще одно обновление. Здесь установили систему видеонаблюдения со встроенным искусственным интеллектом. Она внедрена для обеспечения безопасности и профилактики буллинга. В Акмолинской области пока нет других аналогов этого проекта.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Безопасность – одно из главных требований к нашей работе, поэтому на входе установлены турникеты, у каждого ребенка есть свой шкаф, который открывается и закрывается ладонью. В школу дети входят и выходят тоже с помощью биометрии, а родителям приходит уведомление", – рассказал директор "умной" школы Тилеген Амангельды.

Он объясняет, что новые интеллектуальные камеры не просто записывают видео, а способны моментально реагировать на любую конфликтную ситуацию в классе, коридоре или во дворе.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Если начинается драка или спор, камера автоматически фиксирует инцидент и в течение нескольких секунд отправляет уведомление на смартфон администрации школы. Мы сразу видим, где именно произошло событие – этаж, блок здания. Видео приходит в виде короткого восьмисекундного фрагмента. Это позволяет нам сразу подключиться и разобраться в ситуации. Раньше мы могли узнавать о происшествии только спустя время, пересматривая записи, а теперь ни один случай не остается без внимания. Даже если учителя рядом нет, система уведомит нас о том, что дети начали ссориться или толкаться. Благодаря этому мы предотвращаем конфликты еще на начальной стадии", – поделился собеседник.

По его словам, за первый месяц работы камер система зафиксировала около двадцати подобных случаев.

"Мы изначально думали, что искусственный интеллект может ошибаться, ведь дети часто играют, и нам будут приходить ложные уведомления. Но оказалось, что нет. Программу обучили, и она точно определяет, где действительно есть конфликт, а где просто игра". Директор "умной" школы Тилеген Амангельды

Особенностью новой технологии стал анализ эмоций. Камеры способны определить настроение ученика или учителя: улыбка, раздражение, усталость или нейтральное выражение лица.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Каждое утро администраторы и кураторы встречают детей, но физически невозможно заметить все. У нас полторы тысячи учеников, и камера помогает понять, если ребенок пришел без настроения, подавленный. Если это повторяется несколько дней подряд, система сообщает школьному психологу. В школе работают два психолога, и им действительно тяжело охватить всех детей, а камеры помогают. Были случаи, когда ребенок выглядел грустным, раздраженным. После беседы с психологом выяснялось, есть ли дома или в школе проблемы, или просто опоздал и переживал. Технология помогает не пропустить тревожные сигналы", – отметил директор технического лицея.

Искусственный интеллект определяет и эмоциональное состояние учителей. Это, как считает руководство учебного заведения, важно для анализа психологического климата в коллективе.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Кроме системы видеонаблюдения, в школе действует приложение "Alaqan mektep".

"Здесь видно, сколько детей пришли и ушли. Например, желтым цветом отмечены те, кто находится в школе. Отображается время входа и выхода. Родителям приходит push-уведомление: ребенок зашел, ребенок вышел. Это очень удобно. Были случаи, когда мама увидела уведомление, что ребенок вышел, хотя сама его еще не забирала. Она сразу позвонила классному руководителю, и выяснилось, что ребенок самостоятельно покинул территорию. Благодаря уведомлению удалось быстро предотвратить возможную опасность". Директор "умной" школы Тилеген Амангельды

В приложении также отображаются данные о питании учащихся.

"Мы видим, кто сегодня обедал, кто нет. Это исключает ошибки и упрощает отчетность. Можно сразу проверить, сколько средств сэкономлено из бюджета". Директор "умной" школы Тилеген Амангельды

Свое мнение о новой технологии выразили и родители учеников.

"Как родитель, я чувствую полное спокойствие за безопасность своей дочери. Школа оснащена на высшем уровне. В приложении я вижу, когда ребенок пришел, когда пообедал. Даже настроение отображается смайликами. Это действительно удобно. Мы учимся здесь с момента открытия школы, моя дочь учится в 6 "А" классе. Она часто рассказывает, какие здесь хорошие учителя, как ей нравится. Конечно, камеры помогают: родители могут быть уверены, что дети под надежным присмотром", – поделилась мама шестиклассницы Сандугаш Каппасова.

Искусственный интеллект все чаще становится не только инструментом безопасности, но и полноценным участником учебного процесса. Сегодня он помогает учителям подстраивать уроки под каждого ученика, анализировать успехи и даже подсказывать, как сделать обучение интереснее. Однако педагоги уверены: сколько бы технологий ни появлялось, ничто не заменит живое слово, внимание и человеческое участие в классе.