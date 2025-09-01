Аким Алматы поздравил школьников с Днем знаний и открыл новые школы

Сегодня, 1 сентября 2025 года, аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил школьников с Днем знаний в одной из новых школ, построенных в рамках национального проекта "Келешек мектептері". К началу учебного года в мегаполисе открылось 7 современных школ более чем на 12 тыс. мест.

Новые учебные заведения в Алатауском, Алмалинском, Бостандыкском и Наурызбайском районах оснащены просторными кабинетами, современными лабораториями, цифровыми классами, спортивными комплексами и актовыми залами.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Сегодня для более чем 350 тыс. школьников Алматы прозвенел первый звонок. Свыше 28 тыс. первоклассников впервые переступили порог школы. Это волнительный и радостный момент для родителей и педагогов. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, важно создавать равные и современные условия для качественного образования каждого ребенка", – подчеркнул Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы также отметил, что до конца сентября в Алматы планируется открыть еще 5 школ на 10,5 тыс. мест. Всего в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" в мегаполисе реализуется строительство 21 учебного заведения на 34,8 тыс. мест. Также за счет частных инвесторов строится 8 школ. Кроме того, в рамках национального проекта "Модернизация 1300 школ" до 2027 года будет проведен капитальный ремонт 31 школы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отдельно стоит отметить достижения алматинских школьников в прошлом учебном году. Юные таланты города приняли участие в 21 международной и 33 республиканских олимпиадах, завоевав свыше 1000 призовых мест. Сборная Алматы признана "Лучшей олимпиадной командой-2025". Школьники достойно представили страну на чемпионатах по робототехнике в Нидерландах, Индонезии, Индии и на Кипре.