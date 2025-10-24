Подростки и закон: как уберечь детей от ночных улиц и опасных знакомств

Безопасность граждан, а тем более безопасность детей, – это один из ключевых элементов концепции "Закон и порядок", о которой говорит президент РК Касым-Жомарт Токаев.

В этой работе особая роль принадлежит органам внутренних дел, которые в рамках концепции "Закон и порядок" реализуют системные меры по профилактике подростковой преступности, передает Zakon.kz.

Большое внимание уделяется повышению правовой грамотности подростков. Полицейские проводят тематические лекции, викторины, интерактивные занятия и конкурсы под девизом "Закон знать – себя защищать". Дети учатся понимать свои права и обязанности, узнают, что такое ответственность, и почему важно соблюдать закон. Работа полиции по профилактике подростковой преступности – это не только контроль, но и забота, воспитание и поддержка. Каждый рейд, каждая беседа, каждая встреча – шаг к безопасной, справедливой и правовой стране.

В этой связи в Кызылординской области полицейские ежедневно проводят профилактику различных правонарушений среди несовершеннолетних. В первую очередь дети должны вечерами находиться дома, ведь не секрет, что многие преступления совершаются ночью.

"Мы проводим рейды "Ночной город" и "Квадрат". За это время выявили 9671 правонарушение. По ним приняты меры в отношении 7307 родителей подростков, которые не находились дома после 22:00. Это огромное количество детей, предоставленных самим себе. Они ночами сидят в компьютерных клубах, барах, ресторанах, а многие могут находиться в подвалах и в заброшенных помещениях. Что может сделать полиция, если дети не нужны в первую очередь своим родителям? Почему дети не спешат домой? Может, потому что и там обстановка не самая лучшая? Поэтому итоги по этим рейдам печальные: в центр адаптации несовершеннолетних отправлено 275 подростков, один – в школу-интернат особого режима. Наказан 831 родитель, их по решению суда оштрафуют за то, что они не выполняют обязанности по воспитанию своих детей. Всего в области на профилактическом учете состоят 178 неблагополучных семей и 203 подростка". Заместитель начальника Департамента полиции, полковник Ермахан Абдраманов

Родители должны интересоваться, почему их ребенка нет вечером дома. В то же время соблюдать закон должны и предприниматели, пускающие после 22:00 в свои компьютерные клубы школьников. Должны помнить о законах и владельцы магазинов, продающие подросткам сигареты, владельцы ресторанов и кафе, куда приходят подростки без родителей. Такие случаи выявлялись во время рейдов, и они происходят часто.

"Возможно, кто-то посчитает эти правонарушения незначительными, но они порождают более серьезные нарушения. Гуляя по ночному городу, подростки могут стать жертвой воровства, драки, хуже того, сами стать преступниками в зависимости от обстоятельств. Об этом в первую очередь должны говорить родители, таким образом, оберегая своих детей от проблем. В школах, колледжах этим занимаются полицейские, участковые инспекторы. Главная их задача – не допустить буллинг, групповые драки, употребление наркотиков. В этом направлении работа полиции не прекращается круглый год". Заместитель начальника Департамента полиции, полковник Ермахан Абдраманов

Еще одна проблема – как уберечь подростков от мошенников, наркотиков и распространения синтетических препаратов.

"На эту тему в учебных заведениях тоже проходят различные беседы. Школьники должны понимать, что наркоторговля – это преступление, что можно стать жертвой мошенников или самому стать им, даже не догадываясь об этом. Яркая реклама в социальных сетях, напускное благополучие в разных профилях, кучи якобы успешных людей, которые легко получили богатство, подают плохой пример подросткам. Они думают, что в интернете так легко заработать, соблазняются, могут по незнанию примкнуть к мошенникам или торговцам запрещенных препаратов. Поэтому в первую очередь родители должны объяснять, как не сталкиваться с мошенниками в интернете, мессенджерах, социальных сетях и онлайн-играх. Подростки должны знать, какие уловки используют злоумышленники, – это розыгрыши призов, "друзья" в Сети, просьбы о помощи, это инвестиции, легкий заработок и т.п. Главное – не запугивать, а объяснять и обсуждать, чтобы ребенок понимал последствия и доверял". Заместитель начальника Департамента полиции, полковник Ермахан Абдраманов

В этом отношении полицейские ведут активную борьбу с кибермошенничеством и наркопреступностью. С начала года ими выявлено более 500 различных сайтов и ссылок с признаками мошенничества и 1120 сайтов распространения наркотиков. Все эти сайты заблокированы системой "Кибернадзор".

Что касается наркопреступности, то здесь выявлено 237 правонарушений, изъято 1,5 тонны наркотиков, ликвидировано 5 фитолабораторий, где выращивали марихуану, а также задержаны группы, перевозившие крупные партии синтетических наркотиков. В последние годы проблема вовлечения подростков в наркопреступность становится все более актуальной. Распространители все чаще действуют через интернет и социальные сети, маскируя преступную деятельность под "заработок", "челлендж" или безобидные вещества.

Чтобы оградить детей от опасности, важно не только контролировать, но и строить доверительные отношения в семье. Самое важное – разговаривать с ребенком, не запугивать, не читать мораль, а просто объяснить, что такое наркотики, как они действуют на организм и почему "один раз попробовать" может закончиться трагедией. Поэтому родителям нужно интересоваться, с кем ребенок общается онлайн, объяснять, что работа "курьером" или "кладменом" – это уголовное преступление. Когда у подростка есть цель и увлечение, он не ищет сомнительных приключений.

Пресечь правонарушения, совершаемые несовершеннолетними или против них, одними силами полиции невозможно. Поэтому в основе концепции "Закон и Порядок" лежат три принципа: профилактика – предупреждение правонарушений до их совершения, партнерство – совместная работа полиции, школ, родителей и общественных организаций, просвещение – формирование у детей правовой грамотности и уважение к закону. Соблюдая эти три принципа, можно создать условия для здорового и счастливого детства.