Статьи

День Независимости празднуют казахстанцы

Праздник , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 10:30 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 16 декабря, этот день отмечается уже в 34-й раз. Тем не менее за прошедшие годы он ни на йоту не утратил своей значимости. Об особом, глубоком смысле праздника Zakon.kz побеседовал с известным казахстанским политологом Данияром Ашимбаевым.

Как известно, 16 декабря 1991 года Верховным Советом Казахской ССР был принят Конституционный Закон "О государственной Независимости Республики Казахстан". По словам политолога Данияра Ашимбаева, этот день стал "красным" в календаре и ключевым для современной государственности страны.

"Все-таки в советские годы у нас своего республиканского праздника, чисто казахстанского, не было. В 90-м году пытались ввести в качестве такового День Республики. Пока это решение рассматривалось, приняли декларацию о государственном суверенитете, на базе которой республика стала формировать самостоятельные органы управления. А потом – распад Союза, и 16 декабря 1991 года провозглашается Независимость", – рассказал эксперт.

Он отметил, что поначалу в праздничной жизни новоиспеченной свободной страны возникла небольшая путаница. В какой-то момент День Республики исключили вовсе – вплоть до недавнего времени, когда президент Токаев восстановил его и наделил статусом главного национального праздника. День Независимости меж тем остался государственным.

К слову, глава государства Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что святая обязанность всех казахстанцев – сохранить Независимость для будущих поколений, которым предстоит превзойти наши достижения.

"16 декабря – точка отсчета, момент, с которого Казахстан стал самостоятельной страной, с собственной политикой, вооруженными силами, валютой. Понятно, что все это достигалось постепенно, не в один миг, но событие все равно рубежное", – подытожил спикер.

И добавил: именно в этот день много лет назад был заложен правовой фундамент, на котором существует и развивается современный Казахстан.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
