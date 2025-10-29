Кашлять и не ложиться: что делать при инсульте до приезда скорой

Чаще всего инсульт случается неожиданно, застигнув человека врасплох в самый неподходящий момент. Мало кто подготовлен к этому внезапному состоянию острого недомогания и боли. Как распознать опасность по признакам заболевания, помочь себе и близким сохранить жизнь – в материале Zakon.kz.

От острого нарушения кровообращения головного мозга никто не застрахован. По словам врача Сауле Туруспековой – заведующей кафедрой нервных болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, доктора медицинских наук, профессора, а также главного невролога Министерства здравоохранения РК, инсульт не передается по наследству напрямую, но существует генетическая предрасположенность при наличии острого нарушения кровоснабжения головного мозга у близких родственников.

"Нужно брать во внимание риски кровоизлияний тем, у кого близкие родственники сталкивались со случаями инсультов или инфарктов. Разумеется, дополнительными факторами могут стать: хроническое переутомление, стрессы, а у женщины – если она курильщик и принимает гормональные контрацептивы или проходит гормональную терапию", – сказала главный невролог Минздрава РК.

Но если обозначить обычной формулой вероятность инсульта, то это сосудистый фактор + провоцирующий момент.

Важно уметь распознавать первые признаки инсульта, чтобы оказать грамотную доврачебную помощь, и, как следствие, уменьшить негативные последствия. Чем раньше будут замечены первые симптомы, тем выше вероятность своевременного оказания медицинской помощи. Быстрые и правильные действия могут спасти жизнь.

По мнению врача, предвестники инсульта – это транзиторные или временные симптомы, которые могут указывать на нарушения мозгового кровообращения, высокий риск развития инсульта в ближайшее время. Называются они так, потому что могут проходить в течение часа или двух, ну или в течение суток.

Вот основные предвестники или общие признаки проблемы с кровеносными сосудами: нарушение походки, шаткость, кратковременное оглушение, спутанность сознания. Может быть дезориентация. Есть неврологические симптомы – слабость или онемение лица, или руки, ноги. Особенно если эти признаки ощущаются с одной стороны тела.

Вместе с тем может быть нарушена речь, она становится невнятной, непонятной, или человек не может подобрать слова, сложно разобрать, что говорит пациент. Может наблюдаться выпадение полей зрения, а также предвестником этого заболевания может быть раздвоение в глазах. Или ухудшение зрения затронуло только один глаз.

Наблюдаются головокружение, нарушение координации, удержания равновесия. Также не так часто допустима головная боль без очевидной причины, есть вероятность, что человека настиг геморрагический инсульт. "Для таких пациентов характерны внезапные сильные головные боли. В случае ишемического инсульта, как правило, головная боль не очень характерна, но может появиться", – добавила врач.

"Еще есть правило, называется УЗП – улыбнуться, заговорить, поднять руку. Если человека просим улыбнуться и у него идет перекос улыбки, или просим заговорить, а речь дизартричная (невнятная. – Прим. ред.), кроме того, человек не может поднять руку. И если даже выражены не все три симптома, а хотя бы один, то необходимо срочно обращаться к врачу – вызывать скорую помощь". Сауле Туруспекова

И вот что важно: если симптомы у человека прошли в течение, предположим, не часа и более, а через 15-20 мин, то это тоже может быть признаком транзиторной ишемической атаки, и она в 10-20% случаев может перейти в настоящий инсульт буквально в ближайшие двое суток, продолжила врач.

"Не нужно чего-то ждать, наблюдая описанное состояние близкого. Необходимо срочное медицинское обследование. Но нужно зафиксировать время начала признаков приступа, так как это очень важно. Естественно, следует вызвать скорую и озвучить врачу время начала симптомов. Это очень важно и называется терапевтическим окном. Первые три часа – самые ключевые для спасения пациента. Именно факт того, что в этот период человека доставили в медучреждение и начали оказывать квалифицированную помощь, становится решающим моментом при спасении дееспособности и возможности проведения тромболитической терапии". Сауле Туруспекова

Тромболитическая терапия – вид фармакологической терапии, направленный на восстановление кровотока в сосуде за счет лизиса тромба (процесс растворения кровяного сгустка) внутри сосудистого русла.

При этом важно соблюсти условие – нельзя до приезда врача принимать какие-либо препараты.

"Пациенты этим часто грешат, начиная до прибытия медиков сбивать артериальное давление или принимать еще какие-то препараты. В этом случае категорически запрещается самолечение", – отметила профессор.

До приезда помощи

Как только вызвали скорую помощь, специалисты советуют открыть настежь входную дверь, расстегнуть пуговицы воротника. Это поможет не пережимать кровообращение и не затруднять работу сердца. Расстегните ремень и пуговицу штанов, развяжите пояс, галстук.

Сесть на стул, ближайший к выходу, но ни в коем случае не ложиться. Это поможет избежать отека легких и сохранить кислород. Каждый лишний шаг приводит к гибели клеток сердечной мышцы.

Пока не приедет скорая, глубоко вдыхайте воздух через нос и с силой кашляйте на каждом выдохе. Эти действия могут заменить сердечно-легочную реанимацию (СЛР), манипуляции врачей, когда "качают" грудную клетку. Особенно это полезно, если кружится голова. Такие действия помогут сохранить кровообращение в мозге и заставить легкие работать.

Предвестники инсульта

Фото: pexels

Врач также назвала заблаговременные проявления инсульта, которые могут появиться за несколько дней. Важно следить за некоторыми признаками собственного организма или самочувствия близкого человека. Чаще всего при таких симптомах организм указывает на ишемический инсульт, и этот вид действительно развивается постепенно.

"Это нарастающий тромбоз мозговой артерии: нарушение колебания давления, и за несколько дней до инсульта могут появиться предвестники в виде транзиторных симптомов (кратковременные эпизоды). Допустим, слабость, онемение одной стороны тела, руки, ноги, лица. Наблюдаются затруднения понимания речи, невнятная речь, нарушение зрения. При этом такие симптомы могут проходить самостоятельно, а могут повторяться. И если они повторились – это очень тревожный знак!" – подчеркнула Сауле Туруспекова.

Также могут быть такие неспецифические проявления, которые люди очень часто игнорируют: необычная утомляемость на фоне нехарактерных головных болей, которые стали беспокоить. Неважно начинает обстоять дело и с памятью, которая ранее никогда не беспокоила человека. Нюансы возникают с концентрацией внимания, а периодически это переходит в дезориентацию и оглушенность.

За несколько дней могут быть такие предвестники инсульта, как проблемы со сном, перепады артериального давления, а эпизодично – мелькание мушек перед глазами.

Очень важно обращать внимание на такие симптомы людей, страдающих гипертонией, если у них есть мерцательная аритмия, атеросклероз, или когда пациент имеет сахарный диабет.

"Даже если симптомы вскоре прошли, нужно обязательно пройти обследование – сделать анализы крови на липиды, сдать глюкозу, коагулограмму. А также ультразвуковую допплерографию сосудов шеи, головы. Пройти электрокардиограмму. Если есть необходимость, то сделать МРТ головы и начать профилактическое лечение. Как правило, оно представляет собой контроль давления, сахара, прием антиагрегантов. Чаще всего такое лечение врач может назначить, если по результатам анализа высокий холестерин". Сауле Туруспекова

Тревожным признаком становится нарушение чувствительности конечностей, а также когда близкий не может нажать на предмет или совершить такое обычное действие, как застегивание пуговиц. Роняет вещи.

Основные факторы риска, которые способствуют развитию инсульта

Как отметила профессор, нужно взять во внимание, что инсульт – это не самостоятельное заболевание или какая-то отдельная нозология. К этому состоянию приводят другие болезни, и чаще это заболевания системы кровообращения.

"Главный фактор риска инсульта – это, конечно, артериальная гипертония, атеросклероз. Основная причина ишемического инсульта – сердечные заболевания, особенно мерцательная аритмия. Потому что при мерцательной аритмии образуются тромбы и они могут попасть в мозг". Сауле Туруспекова

Есть такой вид инсульта, как кардиоэмболический инсульт. Также опасной почвой становятся инфаркты, пороки сердца или сердечная недостаточность. Важным фактором риска является сахарный диабет, потому что он вызывает нарушение микроциркуляции и повышает риск инсульта практически в два, в четыре и даже больше раза.

"Очень серьезным фактором риска является курение, которое увеличивает риск инсульта в два или в три раза. Ну и злоупотребление алкоголем, конечно, прием наркотиков, потому что они вызывают резкие перепады давления и нарушение ритма сердца, безусловно, токсическое воздействие от таких веществ", – сказала врач.

Вместе с тем фактором риска становится и избыточный вес, малоподвижный образ жизни и, безусловно, возраст человека. Но за последние годы отмечается "омоложение" инсульта из-за нездорового образа жизни, высокого давления, стрессов и других факторов.

"Хотя сейчас инсульт помолодел, у людей старше 55 лет тоже возрастная граница, после которой надо обращать внимание на свое здоровье и самочувствие", – отметила доктор медицинских наук.

Необходимые анализы

По мнению врача, чтобы избежать проблем, очень важно знать уровень глюкозы. Также регулярно следует узнавать липидограмму и коагулограмму.

Липидограмма нужна, чтобы узнать уровень холестерина, липопротеиды низкой плотности, триглицериды. Очень важны коагулограмма и анализ функции печени, почек. Это важно, чтобы подобрать терапию для пациента. Естественно, все есть яд и все есть лекарство. И если у пациента имеется почечная недостаточность или печеночная, то, конечно, подбор терапии будет проводиться более тщательно, с учетом этих факторов.

Нужно знать гликированный гемоглобин. Знать уровень HbA1c при инсульте важно потому, что он показывает средний уровень сахара в крови за последние 90 дней и помогает оценить, контролируется ли диабет, который является основным фактором риска.

Из обследований очень важны электрокардиограмма, холтеровское мониторирование, нужно проверить проходимость сосудов головы и шеи, сонных и позвоночных артерий, пройдя ультразвуковую допплерографию.

"У человека есть риски выявления заболевания, например, если он страдает гипертонией или диабетом или атеросклерозом. И даже если он хорошо себя чувствует, должен регулярно контролировать свое давление, уровень сахара, липиды и свертываемость крови. Эти анализы нужно сдавать регулярно и постоянно их контролировать и корригировать". Сауле Туруспекова

По данным Министерства здравоохранения РК, с начала 2025 года в Казахстане зафиксировано 42 535 случаев инсульта. За 9 месяцев 2024 года их было 40 879. Известно, что Казахстан по случаям инсультов в мире находится на 34-м месте. Такие данные были собраны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Если обратить внимание на данные по смертности после перенесенного инсульта, то за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 6532 случая смерти после инсульта. За аналогичный период 2024 года – 6007 случаев.