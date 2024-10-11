Признаки деструктивного течения: как заметить и вернуть человека к нормальной жизни

В современном мире нередко деструктивные течения используют религию как оружие. Они манипулируют сознанием своих последователей, постепенно изолируя их от близких и вводя в заблуждение. Как вовремя распознать опасные сигналы и помочь человеку выбраться из них, разбирался Zakon.kz.

Кто чаще всего попадает под влияние

По словам психолога Дины Жапаровой, чаще всего поддаются вербовке молодежь и люди со слабым внутренним стержнем. Это в первую очередь связано с тем, что у них есть потребность в вере – необязательно в религиозной, а в какой-то высшей силе, которая придает смысл жизни.

"В условиях социальных изменений и информационного перенасыщения молодые люди могут стремиться найти смысл в неправильных идеях, предлагающих "простые" ответы на сложные вопросы. Стоит понимать, что многие молодые люди испытывают потребность в вере – в нечто большем, чем они сами, в силу, которая создала их и защищает. Когда молодежь сталкивается с неопределенностью и кризисами, она ищет опору. К сожалению, иногда эту мнимую поддержку они находят в деструктивных группах". Дина Жапарова

Психолог считает, что вера является важным аспектом воспитания духовности, и в современном обществе наблюдается растущая потребность в ней. Поэтому, чтобы избежать попадания в такие секты, необходимо обеспечивать людей знаниями и критическим мышлением.

"В основном в деструктивные течения попадают люди со сломанной судьбой, у которых не сложились детско-родительские отношения. В последующем не сложились отношения с партнером. Это люди, склонные к созависимым отношениям. Это значит я не взрослый, я не зрелый, я хочу, чтобы кто-то взял за меня ответственность. Поэтому очень важно по-настоящему присутствовать во взрослении ребенка. Не просто закрывать его базовые потребности, а интересоваться его жизнью: как у него прошел день, почему он грустил или радовался. А главное – принимать детей со всеми их чувствами". Дина Жапарова

Жапарова призывает людей в трудные моменты жизни обращаться за помощью к родным и близким и тем, кому доверяете. Поскольку зачастую человек начинает закрываться и уходить в себя, а именно в такие моменты он больше всего подвержен вербовке.

"Зачастую представители деструктивных течений подходят к людям, когда они наиболее уязвимы. Они ищут их самое слабое место и то, что он хочет получить. Они начинают эту потребность закрывать. Таким образом человек думает, что о нем заботятся. Так они потихоньку втираются в доверие. Это начинается с простых шагов. Чтобы постепенно он начал верить этому человеку. Поэтому попасть в секту может любой человек, который находится в сложных ситуациях. В такое время лучше окружать себя более близкими людьми и друзьями. Если ты потерял человека и нуждаешься, чтобы кто-то просто был рядом, даже не говорил, а просто был, нужно попросить об этом. Нужно говорить, что тебе душевно плохо и попросить о помощи", – говорит психолог.

Методы воздействия для вовлечения в деструктивную группу

Применение специальных психологических техник контроля (НЛП – нейролингвистическое программирование).

"Бомбардировка любовью".

Использование различных наркотических средств.

Эксперт отмечает, что зачастую религиозные понятия искажаются и заинтересованные люди могут использовать их в своих целях. Например, известное выражение "Я во всем полагаюсь на Всевышнего" часто воспринимается неверно. Правильная интерпретация звучит так: "Я сделал все, что мог, и теперь полагаюсь на Бога", что подразумевает ответственность за свои действия.

"В деструктивных течениях сидят хорошие психологи, которые знают, как правильно завербовать человека. Их задача – собрать всех созависимых, которые боятся и не могут справиться со своими эмоциями. Они раздают литературу, ходят по святым местам, охотятся на людей. Поэтому ко всей информации нужно относиться критически. И если есть вопросы, обращаться к официальным представителям или теологам. Любое поклонение религии должно происходить осознанно. И человек должен понимать, для чего он это делает и что ему это дает", – отмечает психолог.

Опасные сигналы

Дина Жапарова назвала маяки в поведении, которые могут указывать на то, что человек попал в деструктивную группу. Сначала полностью меняется образ жизни и обрываются социальные связи.

"То есть ребенок начинает дистанцироваться от родителей. Они перестают быть для него важными. Аналогичные процессы происходят и у взрослых, когда они так же могут отдаляться от своих близких и терять теплые отношения с ними. Ведь задача сект – окружить заботой и максимально прервать связь с другими людьми. Чтобы человек был полностью им подчинен", – отмечает специалист.

Второй момент: человек начинает регулярно передавать деньги или свои заработки в определенную группу или какому-либо лидеру. Это один из основных признаков, который может свидетельствовать о деструктивном влиянии на человека, говорит психолог.

Признаки вербовщика:

Это самый дружественный человек, какого вы когда-либо встречали, окружает любовью и заботой.

Это человек, который слишком заинтересован в том, что вам, как он выяснил, нравится делать.

Тот, кто осыпает вас комплиментами и похвалами и хладнокровно оценивает, что с вас можно взять.

Тот, у кого всегда есть ответы на все вопросы.

Как помочь человеку выбраться из ловушки

Психолог отмечает, что вернуть человека, попавшего в деструктивные группы, работа сложная и комплексная. Если он был глубоко завербован, то находится в состоянии эмоционального и психологического кризиса. Его личность может быть сильно сломлена, что делает процесс возвращения к нормальной жизни особенно трудным.

"Потребуется много времени и усилий, чтобы помочь таким людям восстановить уверенность в себе и научиться жить вне влияния деструктивных групп. Здесь нужна совместная работа теологов и психологов. Про знания в религии рассказывает теолог и объясняет, как верно. А психолог помогает сформировать опоры и справиться со сломленной психикой". Дина Жапарова

По словам психолога, при такой ситуации важно выслушивать человека и избегать конфликта. Следует быть рядом, поддерживать, направлять и ни в коем случае не отказываться от человека.

Дина Жапарова считает, что всегда важно включать фильтр при получении информации. Например, когда человек листает социальные сети, не останавливаться на недостоверных данных и критически смотреть на неофициальные источники. А если возникает вопрос, лучше обратиться к знающим людям и к официальным источникам информации.

"В мечетях и церквях работают устазы и духовные наставники, которые могут объяснить возникшие вопросы касаемо религии. К примеру, изучение Корана на арабском языке лучше проводить в мечети, а не дома, поскольку душу нужно лечить так же ответственно, как и тело. Проверка источников информации является ключевым моментом, и если вопрос вызывает интерес, стоит задать его имаму или устазу".

Стоит отметить, что профильные ведомства внутренней политики в каждом регионе страны регулярно проводят разъяснительную работу по повышению религиозной грамотности, а также по предупреждению и профилактике терроризма и религиозного экстремизма.

Сотрудники встречаются с местными жителями, объясняя важность осведомленности в религиозных вопросах и рисках, связанных с деструктивными течениями. Однако в этом вопросе важна ответственность каждого человека и осознание последствий своих действий.