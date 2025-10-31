Теперь он богатый по твоей вине: почему казахстанки дарят альфонсам машины, квартиры, деньги

Одинокие женщины, ищущие любовь, всегда были легкой добычей мошенников. В современном мире в активе обольстителей постоянно появляются все новые и новые способы обмана. Как распознать альфонса и почему прекрасный пол продолжает им верить, разбирался Zakon.kz.

Мужчины, живущие за счет женщин, – схема не новая. Если такие отношения устраивают обе стороны, то все в порядке. Но если женщина не знает о корыстных планах своего возлюбленного, то это уже настоящее мошенничество. Таких мужчин принято называть альфонсами.

Это название произошло от имени главного героя пьесы Александра Дюма-младший "Господин Альфонс", который, пользуясь своей внешностью, жил на содержании у богатой женщины.

Специалисты в области психологии отмечают, что многие современные аферисты далеко не с внешностью голливудской кинозвезды, как мы привыкли, сейчас они выглядят скромно. Альфонсы цепляют другим – умением красиво ухаживать, а еще вовремя сказанное нежное слово, букет цветов, недорогой подарок, преподнесенный с важным видом, романтический вечер в кафе и явное намерение просить руки и сердца – это все зачастую и покоряет женщину.

При этом обольститель интуитивно чувствует, какого мужчину хотела бы встретить жертва, и с талантом профессионального актера создает требуемый образ. Альфонс долго выбирает желаемый объект, потому что на эту роль подходит далеко не каждая. К примеру, гештальт-терапевт Артур Жумашев считает, что в основном мошенники предпочитают общаться с одинокими женщинами.

"Все просто и легко объяснить: последние боятся потерять мужчину своей мечты и идут на все, чтобы его удержать. При этом обманщики зачастую примеряют образ страдальца. Они показывают всем видом, как тяжело им пришлось и как жизнь к ним несправедлива. Женщина в свою очередь старается всеми силами спасти своего нового возлюбленного и готова решить его проблемы, в том числе и финансовые", – сказал Артур Жумашев.

"Дорогая, я все верну!"

К слову, обольстители используют несколько тактик от самой простой до сложной. К примеру, классический альфонс сначала крутит небольшими суммами, но впоследствии аппетит может возрасти. В этой схеме, в принципе, нет ничего криминального. Представительница прекрасного пола сама знает, кому и за что отдает деньги. И даже вдобавок преподносит ему небольшие презенты.

Но есть в Сети те, кто не мелочится и привык получать все и сразу, а главное, в больших объемах. Орудуют они в основном на сайтах знакомств, там из тысяч анкет подбирают ту самую, которую позже будет легче всего обмануть. И не факт, что приятный и понравившийся кавалер из Всемирной паутины будет из вашего города или страны, чаще всего они "заседают" за рубежом или в местах не столь отдаленных.

Дамам сразу же рассылаются романтичные сообщения, после которых завязывается активная переписка, в которой альфонс как раз рассказывает свою историю жизни и просит возлюбленную купить билет на самолет, помочь оплатить кредит или же дать денег на лечение бабушки. Получив средства, как правило, такой мужчина бесследно исчезает.

Мы обязательно поженимся!

Несмотря на то, что девушек практически с подросткового возраста учат более внимательно выбирать себе спутника жизни, сотни и даже тысячи представительниц прекрасного пола каждый год становятся жертвами мошенников-обольстителей. Своими печальными историями они делятся с родственниками и друзьями, а иногда говорят об этом в социальных сетях. И вот одна из них:

"Я познакомилась с Олегом в ночном клубе. Несмотря на разницу в возрасте в 9 лет, он мне очень понравился. Через время начали жить вместе, но не расписывались. Во время совместного проживания я постоянно помогала ему деньгами. Потом мой сожитель сказал мне, что он страшно болен, и нужна большая сумма на операцию. Я нашла средства и передала ему, но после всего он сразу ушел к другой девушке. Оказывается, он ничем не болел и эту историю выдумал, чтобы просто получить деньги. В итоге я одна осталась с большими кредитами", – рассказала Жанна.

Фото: freepik

Карагандинка Айнура неожиданно выясняла, что кавалер брал деньги не только у нее, но и ее родственников.

"Он мне казался мужчиной очень серьезным, ответственным. Поэтому я решилась с ним на отношения и совместное проживание. Сначала все было хорошо. Часто мне помогал по дому, был милым, нежным. Казалось, что он идеальный мужчина. Через некоторое время мой мужчина попросил взять кредит, а потом еще один и еще... Деньги ему нужны были на ремонт машины и развитие бизнеса. Спустя время мне позвонила сестра и рассказала, что мой несостоявшийся муж должен и ей крупную сумму. Позже мы узнали, что все деньги он проигрывал в азартных играх. Сейчас он ушел, а мы остались с займом в 2,5 миллиона тенге", – рассказала Айнура.

Если одни расстались с деньгами, то другие женщины от такой встречи с альфонсами потеряли машины и квартиры.

Как вычислить афериста

Психолог рассказал, как не стать жертвой альфонса и на какие вещи женщинам следует обращать пристальное внимание: как правило, такие мужчины не любят фотографироваться, постоянно говорят о свадьбе, рождении ребенка – это может быть даже уже на первой встрече.

"А еще стоит обратить внимание на рассказы мужчины. Его можно поймать на неточностях в биографии. Он может говорить о своем прошлом очень размыто и неточно, а потом чуть позже и вовсе путаться в датах и ситуациях", – рассказал психолог.

Фото: freepik

Специалисты советуют никогда не дарить мужчине деньги и не занимать их, не покупаться на рассказы о чужих несчастьях, операциях, сорванных контрактах. Серьезно настроенный мужчина, особенно если вы с ним только познакомились, никогда не станет говорить о своих проблемах, а постарается решить их самостоятельно.

Что делать и куда обращаться?

К слову, привлечь к ответственности мошенника-обольстителя можно, и пострадавшей следует сразу же идти в полицию. Там жертва обмана должна представить все имеющиеся у нее доказательства, но стоит помнить, что "альфонс" не имеет юридического определения, и ответственность будет зависеть от конкретных действий, например, мошенничества или кражи.

скриншоты переписок или сообщений;

записи телефонных разговоров;

свидетельские показания;

документальные подтверждения (например, перевод денег).

Специалисты говорят, что вернуть всю сумму или часть крайне сложно. А вот психолог отмечает, что после у жертвы наступает осознание и она нуждается в помощи. То есть она глубоко разочаровывается в людях, в себе, она заболевает психосоматически, уходит в депрессию, у нее появляется обида на мужской пол и теряется доверие к мужчинам. Как раз в этот момент нужно вывести ее из позиции жертвы и вернуть утраченные психологические границы. И ей же самой нужно научиться различать фальшь и неискренность.