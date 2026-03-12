Ограничение движения автомобилей в Алматы: кого и как затронут новые правила

В Казахстане хотят ограничить движение машин. Чиновники предложили разработать правила охраны окружающей среды как в Пекине: по четным числам ездят одни авто, а по нечетным – другие. Идею рассматривают как способ борьбы с загрязнением воздуха. Что еще может измениться, разбирался Zakon.kz.

Ограничение движения по четным и нечетным номерам

Житель Алматы Анатолий Курчатов работает курьером на личном минивене в компании по ремонту автомобилей. В основном возит запчасти и жидкости по городу, а кое-что доставляет в область. Ездит не только в будни, но и в выходные. Не выезжать даже один день мужчина не может. Поэтому инициатива чиновников водителя настораживает.

"Если это правило примут, я потеряю как минимум половину дохода. С моей работой не ездить ежедневно нельзя, кто-то должен возить тяжелый груз. Таких водителей, как я, в Алматы сотни, а то и тысячи. Допустим, если половина курьеров перестанет выезжать по нечетным или по четным, спрос на грузоперевозки сразу "взлетит", соответственно, услуги значительно подорожают. А еще и сроки выполнения работ, зависящих от транспортировки, могут увеличиться", – полагает водитель.

Отметим, накануне министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса прокомментировал инициативу ограничения проезда в Алматы по четным и нечетным дням. Разработать конкретно это правило охраны окружающей среды предложили по аналогии с Китаем. В начале года туда отправили группу экспертов из Минэкологии. Они выяснили, что в Пекине машинам с четными номерами запрещено ездить по центральным районам города по четным числам месяца, и наоборот. Нарушения правил в Поднебесной фиксируют уличные камеры видеонаблюдения, а потом автовладельцам выставляют штрафы.

"В начале года мы направили большую группу специалистов из числа работников Минэкологии, а также экспертов в области экологии и общественных организаций в Китай. Там за 10-15 лет достигли серьезных результатов в оздоровлении городов. Там принят целый ряд оперативных мер: газификация транспорта и производства, перевод городского транспорта на газ и электричество. Одной из мер является регулирование движения автомобилей по четным и нечетным дням", – рассказал министр.

Как именно ограничить движение автомобилей могут в Казахстана, глава ведомства не уточнил. По его словам, механизмы регулирования должны рассматриваться отдельно для каждого города с учетом его особенностей и транспортной нагрузки. Несложно догадаться, что в первую очередь внедрить новшество попытаются в Алматы.

Фото: Zakon.kz

"Основной вклад в загрязнение воздуха в Алматы вносит автотранспорт. Сейчас в мегаполисе зарегистрировано около 748 тысяч автомобилей. Ежедневно в город дополнительно въезжает еще около 400 тысяч машин. Если разобраться, практически весь пригород сегодня работает в Алматы. Перевозкой пассажиров в данном случае занимается такси. Поэтому такие меры в комплексе с другими могут способствовать улучшению экологической обстановки", – подчеркнул глава Минэкологии.

Юристы говорят: с точки зрения права такие меры, в принципе, допустимы, если они вводятся на основании закона или подзаконного акта уполномоченного органа и преследуют общественно значимую цель. Например, защиту здоровья населения и окружающей среды.

"Согласно статье 39 Конституции РК, права и свободы могут быть ограничены законом, если это необходимо для защиты здоровья населения, общественного порядка и прав других лиц. Загрязнение воздуха напрямую влияет на здоровье граждан, поэтому государство вправе вводить разумные ограничения. Однако важно, чтобы такие меры были пропорциональными, не носили дискриминационный характер, предусматривали исключения. К примеру, для экстренных служб, инвалидов, медицинских поездок и так далее", – пояснил заместитель председателя Палаты юридических консультантов РК Габит Умирбеков.

Эксперт считает, что на практике такие ограничения могут привести к обходным схемам. Недобросовестные водители непременно придумают, как ими воспользоваться.

"Среди возможных последствий – покупка второй машины в семье, использование чужих автомобилей, попытки установки подложных номеров. Подобный эффект наблюдался в других странах. Поэтому эффективность таких мер зависит от контроля и параллельного развития общественного транспорта". Юрист Габит Умирбеков

Зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ

Ранее маслихат Алматы принял решение утвердить Правила охраны атмосферного воздуха. Суть этого проекта в том, чтобы создать на территории мегаполиса "зону с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ". Нововведение вступило в силу позавчера, 10 марта 2026 года, но выполнение большинства пунктов требует времени на подготовку. Например, тот, что касается запрета на въезд в зону машин, у которых выхлопы не соответствуют экологическим нормам.

Чиновники разъяснили: 10 марта только приступили к планомерной работе по реализации проекта, а заработает система с 9 января 2027 года. Именно тогда вступит в силу большая часть новых правил.

Границы "зоны с низким уровнем выбросов" еще не определили. В подпункте 17 пункта 3 новых Правил дано определение данной зоны.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

"Зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ (далее – Зона) – территория города Алматы в границах, определяемых постановлением акимата города Алматы с настоящими Правилами", – написано в документе.

Исходя из этого получается, что это может быть как центр города, так и вся территория Алматы. Решение должен принять акимат. Однако поскольку проект пилотный, границы, возможно, будут передвигать.

"Насчет зоны низких выбросов и ограничения для старых авто: такая практика широко применяется в мире и юридически считается более обоснованной, потому что она направлена не на ограничение права владения автомобилем, а на снижение экологического вреда. Главное условие – переходный период, чтобы владельцы старых машин могли адаптироваться", – прокомментировал заместитель председателя Палаты юридических консультантов РК Габит Умирбеков.

Ограничение въезда в город

Водителей беспокоит еще одна перспектива – не попасть в город, если "зоной с низким уровнем выбросов" станет весь Алматы. По правилам, все машины с ДВС и дизельным двигателем экологического класса от 0 и выше для допуска в зону должны будут пройти техническое обследование на соответствия нормам.

Въезжать в зону без специального техосмотра смогут электрокары и транспортные средства с водородными топливными ячейками, без ДВС. Примечательно, что гибриды в эту категорию не входят.

"Доступ в Зону предоставляется автотранспортным средствам при условии их соответствия нормам содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах, подтверждаемого положительным прохождением технического обследования автотранспортного средства в соответствии с настоящими Правилами", – подчеркивается в документе.

Кроме того, автомобилистов волнует вопрос: как быть тем, кто проживает внутри зоны, и при этом их машины не соответствуют нормам. Таких наберется немало. По данным полиции, полученным в ходе проверок на дорогах в Алматы и на въезде в город, треть авто с ДВС оказались с недопустимыми показателями по выхлопам.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"У меня, например, старенькая дизельная Delica, ей в этом году 30 лет, но она черным дымом не коптит, я ежедневно слежу за состоянием, потому как ежедневно вожу тяжелый груз. Однако из-за своего возраста мой автомобиль не пройдет проверку на соответствие норме выхлопов. Расставаться с этой машиной не хочу, у "Делики" потрясающая грузоподъемность и объем салона. Задний и средний ряд сидений убираю и гружу двигатель от другой машины, помещается без проблем. А на новый автомобиль с аналогичными параметрами у меня денег нет. Теперь мне не работать, что ли? Живу я в пригороде Алматы, в поселке Боралдай. Если весь город станет зоной без выбросов, я в Алматы вообще не смогу заехать", – рассуждает водитель Анатолий.

Материал по теме Как и когда новые правила охраны атмосферного воздуха ограничат въезд автотранспорта в Алматы

Под ограничение на въезд в город могут попасть разом десятки тысяч машин и, соответственно, их владельцев. При этом полного запрета исключительно по признаку иногородних номеров (регион на ГРНЗ) не планируется. Такую меру эксперты считают неприемлемой.

"Здесь вопрос более чувствительный с точки зрения Конституции, потому что может затрагивать свободу передвижения. Такие меры должны быть очень тщательно обоснованы экологическими и транспортными причинами и применяться без дискриминации", – резюмировал юрист Габит Умирбеков.

Материал по теме Чем дышит Алматы: кто виноват в смоге и как борются с загрязнением городские власти

Оплата за въезд тоже не предусматривается. Можно лишь предположить, что в некоторых случаях стоимость специального техосмотра на соответствие норме выбросов будет подозрительно высокой.