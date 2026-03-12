"Ем казы и баурсаки": как мальчик из аула неожиданно стал звездой Казнета

Казалось бы, что особенного в этом сельском мальчике, однако он превратился в настоящего любимца соцсетей. Его простота, харизма и искренность подарили новое дыхание устаревшей песне. Zakon.kz расскажет, как ребенок из Алматинской области разбудил чувство патриотизма у казахстанцев.

Семья Халида Касымова живет в селе Хусаина Бижанова, и там они занимаются разведением овец и производством кухонной мебели. Мальчик – старший ребенок из троих детей, ему восемь лет, и он учится в третьем классе.

"Халид шустрый, харизматичный, быстро все улавливает и очень добрый. Даже бывают такие моменты: в классе праздновали день рождения, им раздали пирожное, он не ел, а принес домой сестренке", – говорит папа мальчика Дильяр Касымов.

Отец Халида рассказал, что периодически снимает сына на видео. Начал выкладывать его в соцсети с трех лет. Однако тогда пользователи не придали этому большого значения.

"Страница была не активная, просмотров мало, и мы удалили ее. Но у меня есть рабочий аккаунт, и так между делом я закинул Халида, который рассказывал про овец. И эта публикация как начала набирать обороты. Я подумал: "Дай-ка еще одно видео закину". Оно опять залетело: подписчики стали добавляться, просмотры начали расти. И буквально за полтора месяца сын стал узнаваемым". Дильяр Касымов

Особенно пользователям соцсетей полюбилось видео, где ребенок по-своему поет старую песню со словами: "Ем казы, баурсаки, потому что мы казахи". На самом деле отрывок хита звучит так: "Мы казахи не дураки, любим вкусные тамаки: бешбармаки и курдаки". В Сети пишут, что это народное творчество, однако в 2022 году трек записали исполнители KassiKarim и IURICH.

"Халиду тогда было пять лет. На тот момент я находился в Германии. А моя супруга из Кыргызстана, семья была в Бишкеке. И сын мне по видео позвонил, говорит, что котлеты жарит. На одном мобильнике со мной разговаривал, на другой стал снимать и петь. Я не знаю, где он услышал эту песню и когда выучил слова. Недавно я вспомнил этот момент и залил видео. Почему-то оно так разлетелось и стало трендом: казахстанцы массово подхватили и начали записывать свои видео под этот хит". Дильяр Касымов

Мужчина признается, что у него не было цели превращать сына в сетевую знаменитость и его неожиданная слава застала семью врасплох.

"Испытываем ажиотаж: люди звонят, пишут, зовут на интервью, просят сделать рекламу на казы и баурсаки. Не думаю, что сын до конца осознает свою популярность. Его страничку веду я, иногда ему показываю, что пишут комментаторы. Родные, конечно, радуются. Отец и мама – люди в возрасте, попросили зарегистрировать их в Instagram, чтобы смотреть видео внука. Сын поделился, что в школе несколько учителей уже отметили: "Халид, ты, оказывается, знаменитый". Дильяр Касымов

Мальчишка, оказывается, очень хорошо разбирается в овцах, периодически помогает семье по хозяйству.

"Он настоящий сельский мальчик, который долго не усидит на месте. Всегда ходит по пятам и делает то, что делаю я. Например, выхожу на улицу рубить дрова, он заявляет: "Я с тобой". Объясняю, что на улице холодно, сиди дома, но он упрямый. Так и получил знания об овцах. У нас 15 голов, каждую знает: возраст, породу, особенности. Даже если я не дома, покупатели приходят, я смело ему говорю: "Покажи овец". Он может рассказать обо всем без проблем. Также покормить их, вывести, почистить сарай". Дильяр Касымов

Семья признается, что для них главное – счастье детей. Они намерены и далее рассказывать о жизни в ауле. И говорят, что не будут против, если Халид станет блогером.