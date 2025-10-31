Свидания, колдовство, мусор: кто нарушает покой усопших на кладбищах Казахстана

Кладбища в Казахстане – земли общего пользования, и приходить сюда может любой, необязательно только навещать усопшего родственника, говорят стражи зон вечного сна. Однако иной раз действия посетителей не поддаются логике: здесь устраивают свидания, проводят заклинания, выбрасывают мусор.

Zakon.kz решил выяснить, кто нарушает покой усопших.

Соцсети пугают

В соцсетях нередко появляются жуткие посты про казахстанские кладбища. Одна из свежих публикаций о том, что жители Семея застали странное зрелище: фото живых людей были наклеены на памятники усопших. Комментаторы даже предположили, что это заговор на смерть:

Так делается обряд на смерть. Обычно за месяц человек умирает. Так покойник забирает живую душу.

И сделали именно на старое кладбище, типа заброшенное уже. Зная, что никто их оттуда не уберет.

Бумеранг никто не отменял. Жаль только людей на фото. Надеюсь, что их ангелы-хранители справятся с этой задачей.

Я, конечно, в такое не верю, но выглядит жутко.

В актюбинском паблике подписчица рассказала, что пришла навестить могилу отца. То, что она там увидела, не укладывается в голове. Могильного холмика нет, вместо него осталась просто яма.

"Кто-то выкопал землю лопатой с могилы моего отца. Скажите, это вообще нормально? Это что, новая "традиция" – облагораживать могилы своих родственников, воруя землю с чужой могилы? Я все понимаю, что каждый хочет навести порядок у родных. Но воровство земли с чужой могилы – не просто неуважение, а осквернение. Это плевок в память человека, который покоится с миром. На кладбище есть, где взять землю. Можно попросить у смотрителя, можно найти отдельно, но не с могилы", – говорится под публикацией.

А весной этого года в полиции рассказали, что вандал разгромил кладбище в Алматинской области. Это произошло в поселке Саты, недалеко от знаменитого озера Кольсай. Памятные плиты были разбиты и разбросаны по территории погоста. Злоумышленник тут же был задержан и привлечен к ответственности за вандализм.

Крыс вешают за хвост, кур приносят в жертвы

Зарина Алиева живет возле православных могил в поселке Бесагаш Алматинской области. Как бы странно не звучало, признается, что у них тут достаточно весело.

"Могилки заняли горы, в шаге от них есть родник, куда люди часто приходят набирать воду. То есть никого не смущает пить воду у кладбища. А через тропинку – развлекательное заведение с громкой музыкой и выпивкой, где дискотеки проходят до утра". Зарина Алиева

Жительница Бесагаша рассказывает, что нередко наблюдает нетипичную картину на кладбище.

"Молодежь на свидания ходит на кладбища, говоря, что там идеальное место для уединения. Бездомных можно встретить, которые ищут бесплатную выпивку. Смотришь, кто-то цветы оттуда несет, а некоторые даже игрушки. Собаки разносят мусор. Но самое неожиданное для меня было, когда своими глазами наблюдала за ритуалами. Однажды курицу в жертву приносили, а кто-то толстую крысу за хвост повесил на оградке. Ни для кого не открытие, что тут привороты делают и на смерть читают". Зарина Алиева

Табу на тему кладбищ

Мы решили узнать, как обстоят дела с алматинскими кладбищами, и обошли некоторые из них. Начальным пунктом посещения стало так называемое Центральное. Чуть ли не музей под открытым небом, где захоронены известные личности и им установлены богатые мавзолеи. Пройти туда не составило труда – вход свободный. Хотя за порядком следят охранники, уборщики собирают мусор.

Фото: Zakon.kz

К нам на встречу тут же вышел охранник, сразу предупредил, что фотосъемка запрещена и любую информацию лучше запрашивать у официальных структур.

"У нас тут полный порядок: территория убирается, охрана работает круглосуточно и посменно. Благодаря принимаемым мерам каких-либо ярых нарушений нет. Хотя бывает, что люди мусор оставляют, бомжи просятся на ночлег. А вандализм и прочее есть на окраинах города, вам лучше туда", – рекомендовал управляющий.

Фото: Zakon.kz

Мы послушались и пошли на Северное кладбище. Но и тут порядок: чистота, спокойствие, ласково встречают местные псы, причем чипированные и сопровождают до администрации. В пути заметили рабочих, которые заменяли оградки.

"Ветер был, дерево упало и повредило гранит, вот устраняем неполадки", – пояснил работник.

Фото: Zakon.kz

Вскоре подоспел и руководитель, который заявил, что интервью на тему кладбищ для них табу.

Охрана для элитных захоронений

О ситуации и работах в городе открыто рассказал заместитель директора ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг Алматы" Эрик Давов. По его словам, на сегодняшний день в Алматы 70 кладбищ, и все они находятся на балансе города, из них 61 закрытое и 9 действует.

"Предприятие занимается содержанием кладбищ – работы по уборке, плановой подрезке и санитарной обрезке деревьев на территории общего пользования. То есть это основные проезды, дороги и периметры кладбища, а также тропинки и тротуары. В зимний период содержатся проезды, в частности, уборка снега, засыпка песка соляной смесью. Весной и осенью больше проводятся работы по санитарной обрезке деревьев. А летом это чаще всего покос травы, доставка воды на территорию кладбища, где не имеется водопровод. Это тщательный, постоянный, кропотливый труд". Эрик Давов

Фото: Zakon.kz

Эрик Давов пояснил, что на кладбища можно ходить всем, неважно, прогулка это либо другие цели, однако строго по правилам посещения.

"Кладбища являются землями общего пользования и поэтому посещать их можно всем. Но присутствовать на территории можно с восьми часов утра до шести вечера. Из всех кладбищ города Алматы охраняются только Центральное, на проспекте Рыскулова, а также Кенсай-1 и Кенсай-2. Этим занимается охранное агентство, которое избирается по результатам ежегодного конкурса районными акиматами. Эти кладбища охраняются в связи с тем, что там имеется много захоронений известных личностей, которые находятся под охраной государства. Также именно на этих участках было большое количество случаев вандализма, краж ритуальных принадлежностей. На остальных кладбищах охраны нет". Эрик Давов

Фото: Zakon.kz

Директор спецкомбината отметил, что вандализм и кражи – настоящая проблема. Охотятся как за металлом, так и за надгробным камнем. В таких случаях администрация погоста или родственники усопшего обращаются с заявлением в полицию.

Еще одна проблема, с которой постоянно борются сотрудники алматинских погостов, – мусор.

"Мусор вывозится на специализированной технике на полигоны, которые находятся за пределами города. Что касается предметов, которые оставляют на кладбищах, например, цветы и игрушки, со временем они тоже утилизируются". Эрик Давов

Не обошел стороной Эрик Давов и момент с приверженцами черной магии, заявив, что обычно колдуны приходят на могилы по ночам и проводят обряды разным способом. В обиход обычно идут куры, фотографии, бумага, обмотанная в красные нити, и даже монеты. Недаром в народе говорят, что найденные на кладбище сокровища лучше обойти стороной.