Суставы против погоды: почему весной и осенью просыпаются хронические заболевания

Мы все замечаем, что с переменой времени года ухудшается самочувствие, особенно напоминают о себе хронические заболевания. Часто в этот период обостряются болезни суставов. Но это не случайность. О тонкостях работы организма рассказал врач, сообщает Zakon.kz.

У природы нет плохой погоды

Ветры теряют свою колкость, холод понемногу отступает, уступая место мягкому солнцу. Снег тает, стирая следы зимы, и сквозь влажную землю уже пробиваются первые намеки на зелень. Природа просыпается, но вместе с этим пробуждением для многих приходит и другая сторона межсезонья: ноющая тяжесть в суставах, тянущая боль в спине. С чем связаны такие изменения в организме, рассказала профессор кафедры внутренних болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, кардиолог и терапевт высшей категории Шолпан Жангелова.

"Межсезонье (весна, осень) – это период активной перестройки сосудистой и иммунной систем. Нужно понимать, что колебания температуры и атмосферного давления влияют на тонус сосудов, микроциркуляцию и свойства синовиальной (внутрисуставной) жидкости", – объясняет врач.

Также профессор рассказала, что при охлаждении сосуды сужаются, ухудшается питание хряща и синовии, что усиливает воспаление. Изменение влажности и давления может приводить к изменению объема ткани внутри суставной капсулы, провоцируя раздражение нервных окончаний и ноющую боль, особенно если сустав уже воспален или поврежден.

"Существует иммунный "сдвиг" после зимы и при смене сезонов. Иммунная система становится более активной на фоне инфекций и недостатка витамина D, что может усиливать аутоиммунное воспаление, например, при ревматоидном артрите". Шолпан Жангелова

Важный момент: снижение физической активности зимой приводит к тому, что весной может возникать:

слабость мышц вокруг суставов,

снижение стабильности суставов,

повышение риска болевого синдрома.

Суставы, особенно если они уже повреждены или воспалены, становятся более чувствительными к подобным переменам. Поэтому многие люди начинают ощущать боль, скованность и дискомфорт именно в периоды нестабильной погоды.

Действительно ли погода влияет на суставы?

"Это не миф, но и не универсальное правило. Научные исследования показывают, что связь между погодой и болью в суставах существует, но она умеренная и индивидуальная", – говорит врач высшей категории Шолпан Жангелова.

Атмосферное давление и влажность действительно влияют на состояние суставной капсулы и синовиальной жидкости. При снижении давления ткань как бы "расширяется", вызывая раздражение нервных окончаний у пациентов с воспалением.

"Холод и влажность вызывают вазоконстрикцию (сужение сосудов) и уменьшение притока крови к суставам, усиливая скованность и боль, а также усиливают мышечное напряжение и жесткость суставов. У здоровых людей эффект минимален, а у пациентов с хроническими воспалениями – выражен сильнее. ВОЗ и EULAR признают метеочувствительность как вторичный фактор, усугубляющий хронизацию боли, но не как первопричину болезни", – поясняет врач.

Заболевания суставов, которые чаще всего обостряются весной и осенью

Чаще всего сезонные обострения отмечаются при следующих заболеваниях, говорит Шолпан Жангелова:

Остеоартрит – дегенеративное заболевание суставов, чаще встречается у людей старше 50 лет.

– дегенеративное заболевание суставов, чаще встречается у людей старше 50 лет. Ревматоидный артрит и псориатический артрит – аутоиммунное воспалительное заболевание.

– аутоиммунное воспалительное заболевание. Подагра – связана с нарушением обмена мочевой кислоты.

– связана с нарушением обмена мочевой кислоты. Анкилозирующий спондилит – хроническое воспалительное заболевание позвоночника.

"Наиболее уязвимыми к сезонным обострениям заболеваний суставов являются люди старше 50 лет, пациенты с избыточным весом, а также лица с уже имеющимися хроническими заболеваниями суставов. В группу риска также входят пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, повышенную чувствительность к сезонным изменениям могут испытывать лица с эндокринными нарушениями, а также с сосудистыми и иммунными патологиями. Это связано с тем, что нарушения микроциркуляции и воспалительные процессы способны усиливать боль и дискомфорт в суставах", – добавила врач.

Важно обратить внимание на ранние симптомы. Это утренняя скованность в суставах более 30 минут, усиление боли при движении, отек или припухлость сустава, покраснение кожи над суставом, снижение подвижности, повышение температуры кожи в области сустава.

Когда нужно срочно обратиться к врачу: резкая боль и выраженный отек сустава,

невозможность опереться на конечность,

повышение температуры тела,

внезапное воспаление одного сустава,

если боль сохраняется более 3-5 дней.

Отсюда вытекает логичный вопрос, как предотвратить сезонные обострения?

На него нам ответила резидент-терапевт КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Ақжамал Қойбағарова.

"Профилактика, лечение и реабилитация пациентов с заболеваниями суставов должны основываться на доказательных рекомендациях ревматологов и кардиологов", – говорит врач.

Регулярная физическая активность

Полезны ходьба, плавание, лечебная гимнастика, йога или упражнения на растяжку 3-5 раз в неделю. Движение улучшает кровообращение, питание хрящевой ткани и помогает поддерживать стабильность суставов. При этом упражнения лучше подбирать вместе с врачом лечебной физкультуры, чтобы учитывать состояние пациента.

Контроль веса

Избыточный вес значительно увеличивает нагрузку на суставы. Даже снижение массы тела на 5-10% может уменьшить боль и одновременно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сбалансированное питание

Рацион должен включать рыбу (1-2 раза в неделю), овощи и фрукты около 400 г в день, цельнозерновые продукты и растительные масла. Небольшое количество сливочного масла допустимо, но важно избегать избытка насыщенных жиров. Также необходимо контролировать уровень витамина D и кальция.

Контроль сердечно-сосудистых факторов риска

Важно регулярно измерять артериальное давление, контролировать уровень холестерина, поддерживать физическую активность и отказаться от курения.

Избегать переохлаждения

Старайтесь не допускать длительного пребывания в холоде и сырости, выбирайте теплую и удобную одежду.

"Эти меры важны потому, что воспалительные процессы и нарушения кровообращения могут усиливать боль в суставах, особенно в период сезонных изменений", – резюмирует Ақжамал Қойбағарова.

Сезонные изменения – естественная часть жизни, и полностью избежать их влияния на организм невозможно. Однако наше самочувствие во многом зависит от того, насколько внимательно мы относимся к собственному здоровью.

Можно сказать, что профилактика – это своего рода "инвестиция" в здоровье. Чем больше внимания мы уделяем ей сегодня, тем меньше вероятность столкнуться с болью, ограничением подвижности и ухудшением качества жизни завтра. Активный и осознанный подход к своему здоровью позволяет значительно уменьшить проявления хронических заболеваний и сохранять хорошее самочувствие, энергию и подвижность в любое время года.