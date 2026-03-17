#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Статьи

Насколько стрессоустойчивое население в Казахстане и в мире – исследование

рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 15:30
Как показывают результаты социологических исследований, казахстанское население менее всего на пространстве СНГ подвержено эмоциональным расстройствам и стрессу, сообщает Zakon.kz.

В условиях текущих реалий стресс для любого человека в мире становится практически обыденным явлением. О его воздействии на организм не просто слышали, но и со стопроцентной вероятностью не раз на себе ощущали.

С одной стороны, стресс – это даже в некотором роде хорошо. Он помогает человеку мобилизоваться в трудной ситуации, поскольку повышает выработку адреналина и других гормонов. Тем не менее его длительное воздействие, как правило, приводит к эмоциональному истощению, болезням и всевозможным психологическим расстройствам.

Основываясь на вышеуказанном, специалисты онлайн-сервиса "CEOWORLD" на ежегодной основе проводят социологические исследования, в рамках которых определяют страны, где меньше и больше всего население испытывает стресс и эмоциональное расстройство.

По каким критериям определяют

Как отмечают специалисты в своих отчетах и докладах, стресс сегодня в зависимости от страны проявляется у каждого абсолютно по-разному.

Где-то стресс вызван угрозой возникновения вооруженного конфликта, где-то отсутствием финансовой стабильности и постоянной хорошо оплачиваемой работы, а где-то крайне напряженными условиями трудового дня.

В этой связи эксперты данной организации оценивают подверженность стрессу и эмоциональным расстройствам не по одному, а сразу по нескольким критериям:

  • неудовлетворенность работой и условиями труда;
  • низкий заработок и финансовые трудности;
  • токсичные отношения с окружающими и в семье;
  • низкий уровень безопасности в стране и отсутствие поддержки со стороны государства.

Само исследование проводится путем проведения социальных опросов независимых респондентов по всему миру, где они дают свою оценку по всем вышеназванным аспектам по шкале от 0 до 100 (100 наивысший балл).

После полученные результаты аккумулируются и приводятся к единому среднему значению. Всего в опросе участвуют выходцы из 197 стран и отдельных территорий.

Обстановка со стрессом в СНГ

Страной, обладающей самым стрессоустойчивым населением на пространства СНГ, по версии онлайн-сервиса "CEOWORLD", в 2025 году стала Россия. Она по этому показателю занимает 68-е место в мире с итоговым индексом стресса в 68,02 балла.

Вторым по уровню стрессоустойчивости населения в Содружестве является Казахстан (69-е место в мире с итоговым индексом в 67,66 балла), а третьим – Армения (90-е место в мире с итоговым индексом в 61,08 балла).

Ниже них показатели на пространстве СНГ имеют: Беларусь (95-е место с итоговым индексом в 59,93 балла), Азербайджан (100-е место в мире с итоговым индексом в 58,12 балла), Узбекистан (140-е место в мире с итоговым индексом в 44,71 балла), Кыргызстан (152-е место в мире с итоговым индексом в 41,38 балла) и Таджикистан (167-е место в мире с итоговым индексом в 36,01 балла).

Где меньше и больше всего подвергаются стрессу

Абсолютным лидером по стрессоустойчивости своего населения в 2025 году стал Монако. Его итоговый индекс стресса составил 87,33 балла.

В топ-10 лучших стран по этому показателю вошли: Лихтенштейн (87,14 балла), Люксембург (86,52 балла), Швейцария (85,96 балла), Ирландия (85,65 балла), Норвегия (85,47 балла), Сингапур (85,28 балла), США (85,05 балла), Исландия (84,79 балла), Макао (84,54 балла).

Больше всего стрессу и эмоциональным потрясениям, согласно исследованию онлайн-сервиса, подвержены граждане Бурунди (197-е место в мире с итоговым индексом в 26,31 балла), Южного Судана (196-е место в мире с итоговым индексом в 26,78 балла), Афганистана (195-е место в мире с итоговым индексом в 27,49 балла), Сирии (194-е место в мире с итоговым индексом в 27,69 балла), Малави (193-е место в мире с итоговым индексом в 28,28 балла) и Йемена (192-е место в мире с итоговым индексом в 28,82 балла).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Эмоционально чувствительные сотрудники продуктивнее стрессоустойчивых – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: