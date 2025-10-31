Акция "Народный юрист" проходит во всех регионах Казахстана

Прием граждан уже начался в Кызылорде, Павлодаре и Туркестане. Корреспонденты Zakon.kz в регионах рассказали, как проходит мероприятие.

Двери кызылординского Дома культуры им. Аскара Токмаганбетова, где проходит "Народный юрист", открылись для горожан в 10:00.

Фото: пресс-служба прокуратуры Кызылординской области

"Прокуроры и юристы уже консультируют кызылординцев. В этот раз местные жители продемонстрировали высокую активность", – передает наш журналист с места событий.

Фото: пресс-служба прокуратуры Кызылординской области

Уточняется, что те, кто не успел посетить мероприятие утром, могут прийти вечером: с 17:00 прием граждан продолжится.

Фото: пресс-служба прокуратуры Кызылординской области

А в Павлодаре акция началась на час позже, в 11:00. Люди собираются в местном Доме дружбы.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

"Представлены все госорганы области и территориальные подразделения. Образовались очереди из желающих побеседовать со специалистами. К примеру, много людей занимают очередь к представителям департамента полиции, соцзащиты и защиты прав потребителей".

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Между тем прокуратура Туркестанской области поделилась кадрами с мероприятия в Туркестане:

