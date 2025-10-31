"Народный юрист" в Алматы: какие вопросы больше всего волнуют горожан

Акцию планировали на 17:00, но начали раньше, так как многие алматинцы пришли заранее, чтобы получить консультации у нужных специалистов. Zakon.kz рассказывает, как прошло мероприятие.

Акция "Народный юрист" проходит с 2016 года, и интерес к ней со стороны казахстанцев регулярно растет. И сегодня алматинцы воспользовались возможностью получить квалифицированную правовую помощь.



Фото: Zakon.kz

По словам одного из консультантов, адвоката по налогам Александра Каплана, алматинцы интересовались нюансами отмены сделок, камерального контроля и налоговых проверок.

"Акция тем и прекрасна, что помогает решать какие-то частные вопросы людям, которым трудно справиться самостоятельно. Вдобавок она создает диалоговую площадку, связывает представителей госорганов с народом", – считает Каплан.

Фото: Zakon.kz

С ним солидарна юрист по миграционному праву Айгерим Хандуллаева. Она подчеркнула: некоторые ее собеседники не знали даже о том, что в Казахстане запрещено двойное гражданство. Тем не менее, после получения четких рекомендаций им удавалось выпутаться из дебрей.

"Народный юрист" однозначно нужен. Я участвую уже третий раз и вижу, что с каждым годом людей становится все больше. Почему? Да потому что не все люди способны верно трактовать законы. Поэтому мы, юристы, сидим здесь и объясняем доступным человеческим языком", – говорит эксперт.

Правозащитник Елена Стихиляс заметила, что казахстанцы порой попросту не знают, где найти квалифицированного специалиста. К примеру, способного разобраться в остром вопросе отчуждения земель. А в рамках акции организаторы собрали консультантов из разных сфер, поэтому каждую конкретную ситуацию можно рассмотреть всесторонне.

Фото: Zakon.kz

В управлении занятости добавили: алматинцы "плавают" не только в законах и квалификациях, но и в знании собственных прав. Как получить полагающиеся выплаты? Что делать при безработице? Такие вопросы часто звучали во время акции.

Горожане интересуются проблемами мошенничества, брака и семьи, наследства, взыскания долгов, банкротства, регистрации, миграции, ДТП, страховых выплат. К эксперту в сфере ЖКХ и вовсе было не протолкнуться. Однако каждый пришедший сегодня получил правовую помощь.

Фото: Zakon.kz

Впрочем, иногда подмога была нужна и самим юристам, особенно на фоне очередей к каждому из них. Консультировать пришедших максимально оперативно способствовал помощник с ИИ – PRG.Komek, который моментально выдает запрашиваемую пользователем информацию со ссылками на источники – законы.

Фото: Zakon.kz

"Это очень хорошая идея. Если сравнивать его с другими искусственными интеллектами, он делает ссылки именно на казахстанские нормативно-правовые акты. Причем ответ он дает исчерпывающий. Если нужна узконаправленная информация, можно дополнить запрос. При этом помощник понимает, что какие-то документы утратили силу", – рассказал член Алматинской коллеги адвокатов Андрей Ли.

Активное участие в акции приняли будущие юристы – волонтеры из Каспийского университета, к ним присоединились студенты КазНУ им. аль-Фараби, "Нархоза", "Турана" и университета Кунаева.

Организаторами акции выступили: Генеральная прокуратура РК, Министерство юстиции РК, органы государственной власти, СИ Zakon.kz, ИС PRG., СИ Prosud.kz, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Особый акцент акции сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.

Напомним, что квалифицированная помощь оказывается гражданам абсолютно безвозмездно, а сам формат по масштабам и географии проведения не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире.

"Народный юрист" каждый раз привносит новшества и не гнушается самых сложных кейсов. Дабы не оставить сограждан в беде, единым фронтом выступают госорганы, юристы, а теперь еще и ИИ.

Добавим, что акция "Народный юрист" прошла одновременно более чем в 200 населенных пунктах.