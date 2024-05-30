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Законодательство РК

Акция "Народный юрист" стартовала в регионах

Уральск , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 11:22 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 30 мая, более чем в 195 населенных пунктах страны ведущие эксперты права проводят бесплатные юридические консультации для граждан, передает Zakon.kz.

В частности, с 10:00 двери для посетителей уже открыты в Уральске, в театре драмы им. Островского.

Уральск , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 11:22

Фото: Zakon.kz

Получить квалифицированную юридическую помощь или обратиться напрямую к представителям госорганов может любой желающий. Прием граждан будет идти вплоть до последнего посетителя, без временных ограничений.

Помимо профессиональных юристов, в акции задействованы следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, представители НПО и госорганов.

Мероприятие проходит при поддержке правительства РК, организаторами выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Организаторы еще раз напоминают, что все консультации в рамках республиканской акции "Народный юрист" оказываются абсолютно бесплатно. Это вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев.

В городах республиканского значения проконсультироваться со специалистами можно по следующим адресам:

Астана

Дворец школьников им. аль-Фараби: пр. Бауыржана Момышулы, д. 5.

(начало – в 17:00)

Алматы

Caspian University (Каспийский университет): пр. Достык, д. 85а.

Университет им. Кунаева: ул. Курмангазы, 107.

(начало – в 17:00)

Шымкент

Арбат: ул. Бейбитшилик, д. 4-6.

(начало – в 16:00)

Полный список адресов, где проводится акция, можно найти по ссылке.

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