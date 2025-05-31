#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.81
578.59
6.51
Статьи

Как в Атырау помогают решать правовые вопросы: итоги акции "Народный юрист"

Консультации юристов в Атырау, акция &quot;Народный юрист&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 12:47 Фото: Zakon.kz/Светлана Новак
Общереспубликанская акция "Народный юрист" прошла в Атырау и в 7 сельских районах. Жители региона не упустили возможность получить бесплатные консультации представителей госорганов и высококвалифицированных правоведов.

Многие горожане пришли даже раньше обозначенного времени, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

В огромном фойе одного из торговых домов по обеим сторонам растянулись вереницы столов, за которыми сидели руководители 31-го ведомства, в том числе акимата, прокуратуры, полиции, нотариальной палаты.

По словам исполняющей обязанности руководителя Департамента юстиции Атырауской области Гуланды Кыстаубаевой, все, кто обратился за консультацией, получил четкие и полные ответы.

"Важно, что с помощью такой акции атыраусцы получают высококвалифицированные ответы, необходимую помощь. Повышается правовая грамотность и снижается социальная напряженность. Нет необходимости ходить по разным кабинетам, если требуется, можно тут же обратиться сразу к нескольким специалистам".Гуланда Кыстаубаева

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Пенсионерка с инвалидностью Людмила Нехрикова-Петрова столкнулась с кредитным мошенничеством.

"Так получилось, что однажды я проснулась должницей, на меня кто-то оформил большой кредит. Я обратилась в полицию, завели уголовное дело, оно на стадии досудебного расследования. А теперь оказывается, на мою однокомнатную квартиру банк наложил арест, хотя я ее подарила внуку два года назад. Спасибо адвокату, которая сейчас подсказала, как мне действовать дальше". Людмила Нехрикова-Петрова

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Другой посетитель попросил разъяснений у сотрудников Атырауской областной прокуратуры по решению суда по административному делу, с которым он не согласен. Оно было оформлено из-за отказа пройти медицинское освидетельствование при совершении ДТП.

"Если водитель не согласен с решением суда, то ему надо обратиться в апелляционную инстанцию, то есть в областной суд", – пояснил начальник отдела прокуратуры города Атырау Мади Жумабаев.

Две жительницы Атырау несколько минут рассказывали представителю ЖКХ, что не знают, как действовать в отношении руководителя КСК, который не хочет отчитываться о денежных расходах, получаемые за оплату по эксплуатационным услугам, к тому же с жильцами ведет себя высокомерно, по-хамски.

"Чтобы разобраться в денежном вопросе, куда уходят деньги жильцов, нам подсказали заказать аудиторскую проверку. Так, скорее всего, мы и поступим", – поделились горожанки.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

К известному в городе профессионалу из Атырауской областной коллегии адвокатов Аслану Жолболову выстроилась очередь.

"В Атырауской области есть ряд типичных юридических проблем, с которыми сталкивается население. Это, в том числе, и земельные, и имущественные споры. Они больше связаны с накладками, разграничением участков и регистрацией прав собственности, когда земли часто не оформлены должным образом. Кроме того, все еще, и довольно часто, встречаются задержки или невыплата заработной платы, особенно на предприятиях нефтегазовой отрасли и в их подрядных организациях. Также остро стоит вопрос по незаконным увольнениям, отсутствию трудовых договоров, отказам в отпуске. Могу отметить и жилищные вопросы – это долгие очереди на получение жилья от государства и наличие в этой связи коррупционных рисков, которыми, в частности, пользуются отдельные недобросовестные лица, которые обманывают граждан, обещая ускорить получение жилья либо "приблизить" очередь. Да, и еще семейные и алиментные споры – разводы и раздел имущества, невыплата денег на содержание детей, а также ограничение родительских прав или вовсе их лишение". Аслан Жолболов

По мнению адвоката, акция имеет большое социальное значение. Многие люди, особенно в сельских районах или из социально уязвимых слоев общества, не могут позволить себе услуги законоведа. А проект "Народный юрист" дает возможность бесплатно получить консультацию по важным вопросам – от семейных споров до трудовых и жилищных проблем, что способствует формированию правосознания и снижает уровень правовой неграмотности.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Когда люди видят, что они могут получить помощь без коррупции и бюрократии, у них повышается доверие к правосудию и к государственным институтам. Информированные люди реже нарушают закон – как по незнанию, так и осознанно. Консультации помогают людям избежать ошибок, которые могут привести к административной или уголовной ответственности". Аслан Жолболов

Во время акции адвокаты собирают информацию о наиболее острых и типичных проблемах. Это может служить сигналом для изменения законодательства или улучшения практики его применения. Акция показывает, что юридическое сообщество готово работать не только за деньги, но и в интересах общества. Это демонстрация социальной ответственности правоведов, представителей различных органов и ведомств.

Все материалы об акции "Народный юрист" можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Светлана Новак
Светлана Новак
Читайте также
Народный юрист-2025: как прошла республиканская акция в Алматы
Статьи
10:21, Сегодня
Народный юрист-2025: как прошла республиканская акция в Алматы
Дань памяти жертвам политических репрессий и голода отдают в Казахстане
Статьи
08:41, Сегодня
Дань памяти жертвам политических репрессий и голода отдают в Казахстане
Акция "Народный юрист" прошла в Астане
Статьи
20:48, 30 мая 2025
Акция "Народный юрист" прошла в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: