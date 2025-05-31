Как в Атырау помогают решать правовые вопросы: итоги акции "Народный юрист"

Общереспубликанская акция "Народный юрист" прошла в Атырау и в 7 сельских районах. Жители региона не упустили возможность получить бесплатные консультации представителей госорганов и высококвалифицированных правоведов.

Многие горожане пришли даже раньше обозначенного времени, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

В огромном фойе одного из торговых домов по обеим сторонам растянулись вереницы столов, за которыми сидели руководители 31-го ведомства, в том числе акимата, прокуратуры, полиции, нотариальной палаты.

По словам исполняющей обязанности руководителя Департамента юстиции Атырауской области Гуланды Кыстаубаевой, все, кто обратился за консультацией, получил четкие и полные ответы.

"Важно, что с помощью такой акции атыраусцы получают высококвалифицированные ответы, необходимую помощь. Повышается правовая грамотность и снижается социальная напряженность. Нет необходимости ходить по разным кабинетам, если требуется, можно тут же обратиться сразу к нескольким специалистам". Гуланда Кыстаубаева

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Пенсионерка с инвалидностью Людмила Нехрикова-Петрова столкнулась с кредитным мошенничеством.

"Так получилось, что однажды я проснулась должницей, на меня кто-то оформил большой кредит. Я обратилась в полицию, завели уголовное дело, оно на стадии досудебного расследования. А теперь оказывается, на мою однокомнатную квартиру банк наложил арест, хотя я ее подарила внуку два года назад. Спасибо адвокату, которая сейчас подсказала, как мне действовать дальше". Людмила Нехрикова-Петрова

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Другой посетитель попросил разъяснений у сотрудников Атырауской областной прокуратуры по решению суда по административному делу, с которым он не согласен. Оно было оформлено из-за отказа пройти медицинское освидетельствование при совершении ДТП.

"Если водитель не согласен с решением суда, то ему надо обратиться в апелляционную инстанцию, то есть в областной суд", – пояснил начальник отдела прокуратуры города Атырау Мади Жумабаев.

Две жительницы Атырау несколько минут рассказывали представителю ЖКХ, что не знают, как действовать в отношении руководителя КСК, который не хочет отчитываться о денежных расходах, получаемые за оплату по эксплуатационным услугам, к тому же с жильцами ведет себя высокомерно, по-хамски.

"Чтобы разобраться в денежном вопросе, куда уходят деньги жильцов, нам подсказали заказать аудиторскую проверку. Так, скорее всего, мы и поступим", – поделились горожанки.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

К известному в городе профессионалу из Атырауской областной коллегии адвокатов Аслану Жолболову выстроилась очередь.

"В Атырауской области есть ряд типичных юридических проблем, с которыми сталкивается население. Это, в том числе, и земельные, и имущественные споры. Они больше связаны с накладками, разграничением участков и регистрацией прав собственности, когда земли часто не оформлены должным образом. Кроме того, все еще, и довольно часто, встречаются задержки или невыплата заработной платы, особенно на предприятиях нефтегазовой отрасли и в их подрядных организациях. Также остро стоит вопрос по незаконным увольнениям, отсутствию трудовых договоров, отказам в отпуске. Могу отметить и жилищные вопросы – это долгие очереди на получение жилья от государства и наличие в этой связи коррупционных рисков, которыми, в частности, пользуются отдельные недобросовестные лица, которые обманывают граждан, обещая ускорить получение жилья либо "приблизить" очередь. Да, и еще семейные и алиментные споры – разводы и раздел имущества, невыплата денег на содержание детей, а также ограничение родительских прав или вовсе их лишение". Аслан Жолболов

По мнению адвоката, акция имеет большое социальное значение. Многие люди, особенно в сельских районах или из социально уязвимых слоев общества, не могут позволить себе услуги законоведа. А проект "Народный юрист" дает возможность бесплатно получить консультацию по важным вопросам – от семейных споров до трудовых и жилищных проблем, что способствует формированию правосознания и снижает уровень правовой неграмотности.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Когда люди видят, что они могут получить помощь без коррупции и бюрократии, у них повышается доверие к правосудию и к государственным институтам. Информированные люди реже нарушают закон – как по незнанию, так и осознанно. Консультации помогают людям избежать ошибок, которые могут привести к административной или уголовной ответственности". Аслан Жолболов

Во время акции адвокаты собирают информацию о наиболее острых и типичных проблемах. Это может служить сигналом для изменения законодательства или улучшения практики его применения. Акция показывает, что юридическое сообщество готово работать не только за деньги, но и в интересах общества. Это демонстрация социальной ответственности правоведов, представителей различных органов и ведомств.

Все материалы об акции "Народный юрист" можно прочитать здесь.