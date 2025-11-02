От земельных до семейных споров: акция "Народный юрист" в Петропавловске помогла решить сотни вопросов

В Петропавловске прошла акция "Народный юрист", где жители смогли получить бесплатные консультации адвокатов и представителей госорганов. Люди приходили с самыми разными вопросами – от жилья и земли до семейных споров, и многие из них нашли решение прямо на месте, передает Zakon.kz.

В зале Петропавловского Дворца школьников, самого крупного городского конференц-зала, яблоку негде упасть. О масштабной акции "Народный юрист" горожане узнали заранее и не упустили шанс бесплатно получить юридическую консультацию.

"Знание закона – это жизненная необходимость. Полагаю, что наша сегодняшняя акция послужит действенным инструментом взаимодействия государства и граждан, позволяя каждому гражданину получить бесплатное правовое разъяснение по вопросам законодательства и защиты своих прав", – отметил, открывая мероприятие, прокурор СКО Кайрат Абдыханов.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Организаторами акции выступили Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, СИ Zakon.kz, ИС PRG., СИ Prosud.kz, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.



Комплексный прием принес горожанам двойную выгоду. Сэкономить удалось и время, и деньги. Достаточно просто подойти к соседнему столу, чтобы получить консультацию у смежного специалиста, или даже сразу на месте решить свои вопросы.

Что касается экономии семейного бюджета – цифры говорят сами за себя. Первичная консультация юриста в городе стоит от 15 тыс. тенге, а юридическое сопровождение самой простой проблемы – уже от 50 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Многие из пришедших стремились обратиться со своей проблемой сразу к прокурору области. Кайрат Абдыханов принимал всех. В самых сложных вопросах – по земельным паям, легализации имущества, понадобились дополнительные проверки.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

– Не можем легализовать земельный участок, на котором стоит наш дом. На одной территории числятся два хозяина. Соседи так легализовали, что у нас теперь проблемы. После паводка мы идем под снос, надеемся на новый дом. Как акимат будет изымать наш участок, если там два хозяина? Кто нам поменяет проект и кто снимет эту накладку? Мы уже обращались во все инстанции. Пожилые, здоровья нет ходить по кабинетам.

– Акимат вам ответ предоставлял?

– Акимат, если честно, нет. Заместитель по строительству документы взял на заметку.

– Все данные запишите, нужно будет поднять материалы для того, чтобы более детально разобраться. Мы вас пригласим.

Правовые проблемы, возникшие после паводка 2024 года, когда под воду ушли несколько городских микрорайонов на окраинах, – одна из главных болей петропавловцев. "Народный юрист" помог решать их вопросы прямо в зале.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Дом Веры Андреевой тоже оказался в зоне бедствия. Пенсионерке государство предоставит новое жилье взамен ее аварийного. Женщина переживает, а все ли у нее в порядке с документами, получится ли переехать в новую квартиру?

"После паводка получила дом, хотела проверить документы, все ли в порядке. Я хочу совершить обмен. Соседка сказала, что всем надо менять технические паспорта на жилье, старые не действительны. Мне сказали, что можно здесь проверить". Вера Андреева, жительница Петропавловска

Юлия Теукова, представитель палаты юрисконсультов, отметила, что у жительницы Петропавловска все документы в порядке:

"Она обратилась к нам по вопросу оформления документов: стоит ли производить замену технического паспорта для того, чтобы передать дом для гос. нужд, для дальнейшего сноса. Дали ответ, что все документы в полном порядке, замена техпаспорта не требуется. С этим полным пакетом документом она может обратиться в акимат и осуществлять передачу жилья. На сегодняшний день в законодательстве имеется требование о замене технического паспорта. Но люди не вникают в детали, не всегда правильно понимают это требование. Речь идет о необходимости замены старых документов, не действующих".

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Адвокат Юлия Дуплянкина провожает уходящую после ее консультации пожилую женщину словами: "Я вас жду!" Пенсионерка пришла на акцию "Народный юрист" с бедой, которую принес паводок. Ее дом в районе признан аварийным, но получить компенсацию не получается.

"Дом находится в Кызылжарском районе области. Женщина говорит, что ей предлагали жилье в новом микрорайоне Петропавловска "Бирлик", но ей это не подходит. Хочет, чтобы выплатили компенсацию, чтобы можно было купить жилье, которое нравится. Мне нужны все документы, чтобы разобраться в ситуации. Я пригласила ее на консультацию, сначала посмотрим, разберемся, и тогда она получит полный ответ. В рамках акции "Народный юрист" юридическая помощь будет бесплатной", – заверила адвокат.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Затянувшаяся на год проблема Елены Соловей нашла решение прямо на площадке акции. Елена обратилась за консультацией к заместителю прокурора города Петропавловска.

"У меня есть частный дом, но я хочу его продать и купить благоустроенную квартиру. Оформила документы на пристройку, есть кадастровый номер. Теперь мне нужно узаконить свое домостроение полностью, обратилась в акимат, там говорят, мой дом расположен в красной зоне после паводка, действует режим ЧС и пока его не снимут, специалисты занимаются только проблемами затопленных домов. Мой дом не был в воде, поэтому я не могу сейчас оформить новые документы на дом. У меня получается замкнутый круг: не могу продать, потому что не могу оформить. Не могу оформить, потому что режим ЧС, а когда он закончится, никто не знает", – поделилась она.

Заместитель прокурора города Петропавловска Асхат Амитов, изучив документы женщины, приглашает к диалогу представителей ЦОНа, отдела строительства акимата города, на месте разбираются и решение сразу находится. Уже в понедельник женщина сможет подать заявку и получить все правоустанавливающие документы на дом с учетом пристройки.

Еще одна молодая женщина пришла за помощью к заместителю акима Петропавловска Калие Туреновой. Она недавно развелась с мужем.

"Мужу дали квартиру, как сироте, по госпрограмме, мы вместе платили за нее рассрочку. Сейчас мы развелись, и я боюсь, что он выгонит нас с ребенком, и мы останемся без жилья. Если это квартира по госпрограмме, я могу иметь на нее хоть какие-то права?", – такой вопрос она задала во время консультации.

Выяснилось, что во время приобретения квартиры пара была в официальном браке.

"Вы имеете полное право на долю в этой недвижимости, и неважно, что ваш, сейчас уже бывший муж, получал квартиру как сирота. Он получал это жилье уже как семейный человек. Подавайте в суд иск о разделе имущества и не беспокойтесь, закон на вашей стороне", – ответила замакима города.

По ходу разговора выяснилось, что бывший муж угрожает женщине, и Калия Туренова буквально берет девушку за руку и ведет к столам, где прием проводят руководители полиции.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Во время акции "Народный юрист" в Петропавловске многие смогли решить свои проблемы прямо на месте. Акция охватила также все сельские районы Северо-Казахстанской области.

Особый акцент акции был сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.

