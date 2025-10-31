Быстрая правовая помощь: как прошла акция "Народный юрист" в Астане

Сегодня, 31 октября 2025 года, по всей стране прошла акция "Народный юрист". В рамках акции жители и гости столицы смогли получить бесплатные консультации юристов, нотариусов, а также ответы на вопросы от представителей госорганов, передает Zakon.kz.

Мероприятие прошло во Дворце школьников имени аль-Фараби – сюда удобно добираться жителям и правого, и левого берега. Акция стартовала в 17:00, однако люди начали собираться заранее. Кто-то вставал в очередь и просматривал документы, кто-то делал заметки в блокноте, чтобы ничего не упустить, а кто-то уточнял, к какому специалисту ему следует обратиться. Атмосфера напоминала деловую, но дружелюбную встречу – многие пришли с конкретными вопросами и надеждой получить квалифицированную помощь.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

За годы проведения данная акция показала свою востребованность, ее полюбили казахстанцы, она стала традиционной, ее ждут. "Народный юрист" – уникальный проект, аналогов которому в мире нет.

Организаторами республиканской акции выступили Генеральная прокуратура РК, Министерство юстиции РК, государственные органы, СИ Zakon.kz, ИС PRG.kz, СИ ProSud.kz, Республиканская коллегия адвокатов.

"Цель акции – предоставление гражданам бесплатных юридических консультаций, оперативная помощь в решении актуальных вопросов, а также выявление системных проблем. Любой гражданин мог прийти и получить необходимую правовую помощь от государственных органов и представителей юридического сообщества страны. В данном мероприятии приняли участие известные адвокаты, юристы, нотариусы, судьи, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники акиматов, юстиции, налоговых органов, Управления регистрации недвижимости и многие другие", – рассказал руководитель аппарата прокуратуры города Астаны Жеңіс Пірімбек.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Вопросы граждан касались различных тем. Таких как несогласие с принятыми процессуальными решениями по уголовным делам, неисполнение решения суда, несоблюдение требований земельного, жилищного, трудового законодательства, по вопросам опеки, применение амнистии и другие. К слову, среди прокуроров была Айжан Аймаганова – гособвинитель по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Формат акции "Народный юрист" удобен для горожан тем, что в одном месте можно получить консультации сразу нескольких специалистов.

Также такой подход экономит людям время и силы: не нужно ходить по инстанциям, собирать справки или ждать приема. Достаточно прийти на место проведения акции, чтобы задать волнующие вопросы и получить разъяснения напрямую от компетентных специалистов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"В акции от аппарата акима района "Есиль" принял участие аким района Дарменияр Кыдырбек-улы. Жители обращались с вопросами, касающимися регистрации и оформления недвижимого имущества, прав собственности, эксплуатации и обслуживания общедомовых инженерных сетей, земельных отношений, жилищных споров, а также социальных и трудовых прав граждан", – сказал заместитель акима района "Есиль" города Астаны Бакытжан Алдауов.

Особый акцент акции сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.

