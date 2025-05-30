Акция "Народный юрист": в Костанае к специалистам занимают очередь

В Костанае в акции "Народный юрист" приняли участие больше 50 специалистов госорганов, а также адвокаты и юрисконсульты. На площадке в центре города люди стали собираться задолго до начала мероприятия. К нужным специалистам в буквальном смысле слова занимали очередь, сообщает Zakon.kz.

Координатор мероприятия в Костанае Алена Крикливцева отметила, что акция уникальна и дает гражданам возможность получить бесплатные консультации по самым разным вопросам. В пуле самых популярных тем – семейно-бытовые отношения, вопросы земельных отношений и ЖКХ, а также тема наследства.

Сама акция "Народный юрист" впервые прошла в Костанае в 2016 году и с тех пор стала ежегодной. Число пришедших на акцию костанайцев доказывает ее эффективность.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Тамара Михайловна приехала в Костанай из соседнего города Тобыл. У женщины многолетний спор с соседом, который купил землю под строительство жилого дома, но открыл СТО. Такой бизнес мешает людям, создает дискомфорт и неудобство. Женщина приехала проконсультироваться, как ей правильно и по закону поступить. К некоторым специалистам выстроилась очередь. Правовой осведомленности не хватает многим.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"У нас был вопрос по перерегистрации ПКСК. Сегодня же идут изменения. Будут ли вообще кооперативы существовать. Потому что, по-хорошему, в устав надо вносить изменения. Но если ПКСК останутся, то стоит ли это делать? Проконсультировали очень хорошо. Для людей акция очень важная. Иногда вопросы есть, но не знаешь, где и как спросить. А тут в одном месте можно все ответы получить", – поделилась впечатлениями жительница Костаная Татьяна Хохлачева.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Женщина успела проконсультироваться и по нескольким личным вопросам. Ее подруга Алма Куйшинова подчеркнула, что такие акции надо бы проводить почаще, потому что вопросы копятся, ответов нет и ползут слухи. А тут можно получить консультации из первых уст, да еще бесплатно.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"В моей практике немало случаев по оспариванию наследства, но каждый уникален. Нередко бывает так, что человек вынужден в суде доказывать, что подписавший завещание родственник был нездоров или введен в заблуждение. И сегодня пришли с подобными же кейсами", – рассказала юрисконсульт палаты юридических консультантов Костанайской области Анна Какирова.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

К представителям госорганов также было немало вопросов. Воспользовались случаем и социальные предприниматели Костанайской области. Помогали организаторам студенты одного из костанайских вузов, для которых такая практика тоже полезна.

"Мы учимся разговаривать с совершенно разными людьми. Коммуникация в работе юриста – это очень важно", – поделилась студентка третьего курса юридического факультета Элла Шенкель.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Итоги акции подведут на днях. Ясно лишь одно – это одна из самых полезных инициатив для населения.

Ранее мы сообщали, что 30 мая 2025 года одновременно во всех крупных городах и населенных пунктах страны началась общереспубликанская акция "Народный юрист".