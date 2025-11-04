Куда поехать в ноябре: лучшие места для отдыха в Казахстане

Последний осенний месяц многие считают не самым удачным временем для отпуска. Однако в Казахстане есть места, где особенно приятно отдыхать в ноябре. Какие природные достопримечательности стоит посетить и чем они хороши – в материале Zakon.kz.

Туркестан

Многие туроператоры рекомендуют начать ноябрьское путешествие по Казахстану именно со столицы тюркского мира – города Туркестана. Осенью в этой части страны стоит очень приятная погода, идеально подходящая для прогулок и экскурсий на открытом воздухе.

В середине ноября температура воздуха закрепится на отметке +8 градусов. Руководитель туристического агентства Зауреш Мандыбаева уверена, что для многих поездка в Туркестан осенью запомнится надолго, и советует обратить особое внимание именно на исторические достопримечательности, которых там немало.



"Туркестан – это город с историей более чем в 1500 лет. Если вы решили провести отпуск в этом сакральном месте, то обязательно стоит посетить заповедник-музей "Азрет-Султан", мавзолей Рабии Султан Бегим, мавзолей Есим хана, Джума-мечеть и самое главное – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, посещение которого среди мусульман Центральной Азии приравнивается к хаджу в Мекку", – рассказала Зауреш Мандыбаева.

Фото: Zakon.kz

Кроме вышеперечисленного, стоит обязательно обратить свое внимание на подземную мечеть Хельвет, руины Отрара и пещеру Акмешит. Особенно незабываемое впечатление на путешественников произведет комплекс "Керуен сарай" с амфитеатром, восточным базаром и ремесленными лавками.

Водопад Саркырама в Западно-Казахстанской области

На западе Казахстана в Чингирлауском районе близ поселка Аксуат в песках Карагаш находится еще одна природная достопримечательность, которую стоит посетить осенью. В этой местности расположился самый маленький водопад в мире – Саркырама.

Этот родник всегда с ледяной и чистой водой, высотой всего четыре метра, окружен колоритными лесами с такими деревьями, как береза, ива, тополь и яблоня. Немало там и кустарников, особенно часто встречаются малина, паслен, шиповник, земляника и калина. Из живности в лесу вокруг водоема водятся кабаны, волки, корсаки, зайцы, лисы, лоси, барсуки и тушканчики.

Многие туристы отмечают, что после отдыха в этом месте они получили заряд сил и избавились от тревожных мыслей. Кстати, стоит отметить, что водопад и озеро, которое он питает, никогда не покрывается льдом. При этом даже в сильный зной вода здесь остается холодной, однако местные жители утверждают, что после купания в нем не будет даже насморка.

Горячие источники Чунджи



Село Чунджа находится в Алматинской области, примерно в 300 километрах от Алматы. Это место стало популярным среди туристов благодаря свойствам воды, которая насыщена минералами и полезными веществами. Люди со всего мира ценят их за способность расслаблять, снимать стресс и даже помогать в лечении некоторых заболеваний. Сезон на источниках начинается с осенним похолоданием и заканчивается в середине мая.

"На этом туристическом объекте прекрасно отдохнут любители оздоровительного отдыха и СПА-процедур. Косметические услуги по уходу за телом и профессиональные массажи предлагают практически все гостиницы и отели, расположенные в этой местности. К слову, в этой туристической зоне работает немало иностранных узконаправленных специалистов. Базы отдыха обычно предлагают несколько бассейнов, в каждом из них своя уникальная температура воды", – рассказала Зауреш Мандыбаева.

Фото: freepik

Состав источников отличается друг от друга: есть радоновые, сероводородные и йодобромные. Стоит помнить, что, перед тем как отправиться в поездку в это место, обязательно следует проконсультироваться с врачом, ведь купаться в горячих источниках и пить такую воду можно далеко не всем.

Каспийское море

В ноябре отдых на Каспии не подходит для пляжного туризма, так как купальный сезон заканчивается в сентябре, а температура воды значительно снижается. Однако ноябрь вполне подойдет и для других видов досуга.

Некоторым придутся по вкусу прогулки по берегу моря и ласкающие слух звуки прибоя, а другие предпочтут потратить время отдыха на посещение природных достопримечательностей Мангистауской области.

Отметим, что в этом регионе достаточно завораживающих природных и исторических объектов. Например, подземная мечеть Бекет-Ата, долина шаров, урочище Босжыра, ущелье Ыбык. К слову, если у вас нет своей машины, а посетить эти места хочется, то всегда в поездку можно отправиться с местными гидами на автобусе.

Бурабай

Отдых на Бурабае осенью особенно хорош рыбалкой. В водоеме обитают карп, карась, лещ и окунь. На побережье работают кафе и лодочные станции. Туристы могут порыбачить как с берега, а также в специально оборудованных местах или же взять напрокат плавательное средство.

Особенно туристов впечатлит ночная рыбалка. Берег украшают подсветкой, отчего местные пейзажи становятся еще ярче и необычней. Причем отдыхающим можно не брать с собой рыболовные снасти, их можно тут же арендовать.

Фото: wikimedia/Дмитрий Доценко

Добавим, что по берегу озера расположилось множество санаториев, баз отдыха и лагерей. К приятному отдыху располагают чистые пляжи, возможность прокатиться по водной глади на лодках и катамаранах. Кроме этого, в Бурабае круглый год открыты туристические маршруты для пеших и конных прогулок.

