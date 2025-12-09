Куда поехать зимой в Алматинской области: подборка живописных мест для отдыха

Зима – не повод сидеть дома! Близ Алматы выходные можно проводить не хуже, чем летом. Алматинская область – настоящая кладезь уникальных природных локаций, но вот знают о них не все, уверены эксперты. Где провести зимний отпуск, чтобы он запомнился надолго, расскажет Zakon.kz.

Горы, водопады, водоемы – в Алматинской области каждый найдет себе место по душе. Любителей активного отдыха зима не сковывает холодом, а наоборот, разжигает в них азарт и открывает новые возможности. Например, освоить зимние виды спорта. Тому благоволит сама природа.

Горнолыжные курорты

Фото: freepik

Всего в часе езды от центра Алматы, в ущельях Заилийского Алатау, Шыбынсай и Левом Талгаре, посетителей заряжают эмоциями горнолыжные курорты. Открыты они круглый год, а вот покататься на лыжах и сноубордах там можно только в снежный период – обычно с декабря по февраль. Трассы по сложности разные: интересно будет и новичкам, и профессионалам. Остальные могут понаблюдать за массовым катанием с высоты канатной дороги.

Материал по теме От хоккея до тюбинга: какие опасности подстерегают зимой и как их избежать

Фото: pexels

Зимние водопады

Одним из самых больших водопадов рядом с Алматы считается Бутаковский. Его высота – 30 метров. Он находится в одноименном ущелье. Зимой это место среди туристов особенно популярно. Водопад, замерзая, образует сталактиты и ледяные пещеры, в которых можно сделать необычные фотографии. Сам водопад меняет структуру в зависимости от погоды: от гигантских ледяных глыб до маленьких ледовых перьев. Периодически там встречаются ледолазы. Если подняться на пригорок напротив, открывается панорамный вид. Идеальный вариант однодневного отдыха.

В 300 километрах от Алматы, недалеко от села Кеген, красуется водопад Текес. Он появился между живописных скал, из которых вода вырезала чашу. Водный поток сверху падает, словно в воронку. Дорога к Текесу напоминает Швейцарию с Альпийскими лугами. Большая часть пути проходит по укатанной тропе, но самые сложные – последние 20 километров по бездорожью. Добраться до водопада можно только на внедорожнике. Возле достопримечательности стоят гостевые юрты, их сдают в аренду посуточно.

Чарынский каньон и знаменитые озера

По пути на водопад Текес некоторые заезжают на Чарынский каньон, Кольсайские озера, Каинды и Тузколь. Но опытные гиды рекомендуют не смешивать впечатления и не спеша посетить каждую из этих локаций отдельно.

Чарынский каньон сравнивают с Гранд-Каньоном в США. При этом Чарын имеет свое очарование, которое привлекает тысячи туристов со всего мира круглогодично. Уникальный памятник природы сформировался около 25 миллионов лет назад. По историческим сведениям, тогда на том месте был огромный водоем.

Поездка до Чарынского каньона занимает от трех до четырех часов. Пейзажи предгорья Тянь-Шаня сделают путешествие еще более увлекательным.

Зимой Чарынский каньон преображается, становясь поистине сказочным местом. Скалистые образования покрываются тонким слоем снега или инеем, добавляя пейзажам выразительности. С декабря до марта туристов гораздо меньше, чем летом, отмечают экскурсоводы. Температура воздуха опускается до минус 15. Теплая одежда и удобная обувь здесь обязательны, напоминают эксперты.

"Мы туристов сразу предупреждаем, что должна быть теплая одежда, непромокаемая обувь, перчатки, защитный крем, солнцезащитные очки, особенно если это горы или горная местность. Рекомендуем чуть-чуть переутеплиться!" – отмечает учредитель Казахстанской ассоциации гидов Александр Акназаров.

Материал по теме Как безопасно сходить в поход зимой

Кольсай – это три горных озера, которые называют жемчужинами Казахстана. Они представляют собой водоемы с кристально чистой водой, окруженные величественными горами Тянь-Шаня с богатой флорой и фауной. Зимой озера замерзают и манят рыболовов на подледную рыбалку.

После Кольсая бонусом можете увидеть и озеро Каинды. Оно не менее красивое, в частности, зимой. Выбрав этот маршрут, вы должны учесть 12 километров дороги с крутыми подъемами и спусками. Ездить в гололед весьма опасно.

Еще один восхитительный природный объект – озеро Тузколь. Зимой оно окружено заснеженными горами, но сам водоем полностью не замерзает из-за содержания солености и глубины.

Огромным спросом пользуются экскурсии по "Городу кочевников" на Или и поездки на торосы в Капшагайском водохранилище.

"Торосы на Капшагае мы ожидаем в конце января – начале февраля, когда установится холодная погода. Это будет точно во второй половине зимы. Помимо природных локаций, в Алматинской области очень много объектов событийного туризма. На территории города Конаева уже залили самый большой искусственный каток в Центральной Азии. В Алматинской области пройдет мероприятие "Небо" в Байсерке. Это аэрофестиваль, на котором продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Дед Мороз со Снегурочкой тоже прибудут на аэродром Байсерке", – анонсировал туроператор Александр Акназаров.

По его словам, алматинские туристы избалованные, им подавай не только саму природу, но и зрелищные мероприятия, а для иногородних увидеть "Медеу" – уже счастье.

Горячие источники

Высокогорный каток "Медеу" закрыт на реконструкцию. Но ничто не помешает подняться по "лестнице здоровья" и погулять по другим пешеходным тропам. В тех краях всегда собирает туристов ущелье "Горельник". В нем расположены купели: одна с теплой радоновой водой, помогающей лечить кожные заболевания, другая с холодной. Правда, иногда приходится стоять в очередях. Алматинец Даниил Николаев в горах бывает почти каждые выходные, часто устраивает привал на "Горельнике", а в термальные чаны окунался считанные разы. Парень говорит: желающих искупаться слишком много.

"Перед кабинками для переодевания выстраиваются очереди, особенно в выходные. Потом ждешь, когда появится свободное место в бочке. Ладно – летом, а зимой в ожидании можно замерзнуть. Бывает, в каждой купели по десять человек сидят. Это тоже настораживает, если честно. Само по себе место хорошее, но приходить туда надо рано утром или поздно вечером, чтобы побыть наедине с природой", – рассказывает Даниил.

В Уйгурском районе Алматинской области, примерно в 250 километрах от Алматы, тоже есть горячие источники. Причем трех видов: теплые, горячие и очень горячие. В последних двух температура порой превышает 90 градусов.

Вода в поселке Чунджа насыщена минералами и обладает целебными свойствами. Непродолжительное купание благотворно влияет на здоровье суставов и кожи, лечит сердечно-сосудистые заболевания и снимает стресс, утверждают специалисты. Бассейны находятся на территориях зон отдыха. Перед купанием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Фото: freepik

Никто не подскажет место силы лучше вашего сердца. Впрочем, куда бы вы ни поехали, зима – это отличная возможность увидеть прекрасные пейзажи в непривычном обличии.