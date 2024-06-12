Топ-7 необычных мест для отдыха в Казахстане

Нашей стране есть чем впечатлить даже самых искушенных путешественников. Казахстан славится живописными природными ландшафтами от бескрайних степей до величественных гор. Топ-7 красивейших мест республики, которые обязательно стоит посетить туристам в этом году, в подборке Zakon.kz.

Кольсайские озера

В переводе с казахского "кольсай" значит "озеро в ущелье". Естественные водоемы на дне ущелья образовались в результате оползней, создавших природные плотины. Кольсайские озера еще называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Идеальным временем для отдыха в этом месте является период с апреля до конца сентября.

В советское время действовал туристический маршрут протяженностью 25 км, в который входило посещение всех трех Кольсайских озер, а также перевала Сары-Булак и спуск к озеру Иссык-Куль. К сожалению, с 2017 года перевал закрыт и посещение Верхнего Кольсайского озера без погранпропуска невозможно. Однако местность вокруг этих водоемов продолжает пользоваться большим интересом у любителей пикников в горах, прогулок на лошадях и велосипедах.

Фото: wikimedia

Тамгалы-Тас

Тамгалы-Тас – уникальное урочище в 120 километрах от Алматы в долине реки Или. Здесь на скалах нанесено более 4000 рисунков разных исторических эпох. Эти петроглифы можно разделить на две группы. В первую входят изображения Будды и древние письмена. Во вторую вошли простейшие изображения людей, животных и бытовых сцен. По одной из легенд, первую группу изображений оставили буддистские монахи, которые направлялись в казахские степи через Семиречье. Остальные изобразили кочевники. Многие верят, что в этих надписях могут быть зашифрованы древние пророчества о будущем.

Фото: wikimedia

Чарынский каньон

Брат близнец американского "Гранд-каньона" находится в 200 километрах от Алматы. Отвесные скалы каньона сложены из пород, возраст которых составляет более 12 миллионов лет.

Самая красивая локация – "Долина замков". Свое название это место получило из-за того, что обветренные скалы похожи на развалины средневековой крепости. В Чарынском каньоне есть все, что нужно для семейного отдыха: места для пикника, кафе и небольшие беседки. Кроме этого, туристам предлагаются разные варианты экскурсий.

Фото: wikimedia

Карагие-Каракольский заказник

Это место находится рядом с Актау. Известен заказник искусственными озерами Караколь и впадиной Карагие. Заповедник был создан в 1986 году, его территория составляет 180 тыс. гектаров. Благодаря теплой воде в озере Караколь водится много рыбы. Каждый год сюда прилетают перелетные птицы: фламинго, лебеди-кликуны и розовые пеликаны. Обрывы вокруг впадины – излюбленное место для постоянного обитания каракалов и манулов.

Карагие считают одной из самых сверхъестественных зон Казахстана. Рассказывают, что сюда регулярно прилетают инопланетяне. Останавливающиеся на ночь в этих окрестностях туристы говорили о том, что в этом месте постоянно приземляются и взлетают неопознанные летающие объекты.

Фото: wikimedia

Поющий бархан в заповеднике "Алтын-Эмель"

Песчаная дюна находится на территории Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель". Она включена в список семи чудес Казахстана и является официальным памятником природы. Поющий бархан образовался в местности среди каменных гор. Его длина составляет почти два километра. По мнению ученых, звук, похожий на пение, это следствие трения песчинок, которые медленно сыплются вниз. Вследствие этого и появляется гул, напоминающий музыку. Однако местные жители чудесное свойство песков объясняют иначе. Существует легенда, что под горой песка заточен злой джинн, а звуки, издаваемые барханом, это его протяжный стон.

Фото: wikimedia

Национальный природный парк "Бурабай"



Бурабай, или, как его ранее называли, Боровое, является одним из самых живописных мест Казахстана. Этот парк находится на расстоянии 250 километров от Астаны, и это излюбленное место отдыха многих казахстанцев. Бурабай широко известен как географический пункт с оригинальной, редко встречающейся на земле природой. Поверхность урочища Бурабай представляет собой невысокую горную местность, входящую в состав Казахского мелкосопочника. На территории парка находятся живописные скалы, озера и хвойные леса. Бурабай подходит как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто любит тихие прогулки.

Фото: wikimedia

Природа Казахстана разнообразна: ее пустынные массивы необъятны, а горные вершины высоки и суровы. А флора и фауна страны представлена различными видами редких и уникальных видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

