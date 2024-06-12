Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Топ-7 необычных мест для отдыха в Казахстане

Тянь - Шань, Казахстан, отдых туризм, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:37 Фото: pixabay
Нашей стране есть чем впечатлить даже самых искушенных путешественников. Казахстан славится живописными природными ландшафтами от бескрайних степей до величественных гор. Топ-7 красивейших мест республики, которые обязательно стоит посетить туристам в этом году, в подборке Zakon.kz.

Кольсайские озера

В переводе с казахского "кольсай" значит "озеро в ущелье". Естественные водоемы на дне ущелья образовались в результате оползней, создавших природные плотины. Кольсайские озера еще называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Идеальным временем для отдыха в этом месте является период с апреля до конца сентября.

В советское время действовал туристический маршрут протяженностью 25 км, в который входило посещение всех трех Кольсайских озер, а также перевала Сары-Булак и спуск к озеру Иссык-Куль. К сожалению, с 2017 года перевал закрыт и посещение Верхнего Кольсайского озера без погранпропуска невозможно. Однако местность вокруг этих водоемов продолжает пользоваться большим интересом у любителей пикников в горах, прогулок на лошадях и велосипедах.

кольсай, озеро, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:37

Фото: wikimedia

Тамгалы-Тас

Тамгалы-Тас – уникальное урочище в 120 километрах от Алматы в долине реки Или. Здесь на скалах нанесено более 4000 рисунков разных исторических эпох. Эти петроглифы можно разделить на две группы. В первую входят изображения Будды и древние письмена. Во вторую вошли простейшие изображения людей, животных и бытовых сцен. По одной из легенд, первую группу изображений оставили буддистские монахи, которые направлялись в казахские степи через Семиречье. Остальные изобразили кочевники. Многие верят, что в этих надписях могут быть зашифрованы древние пророчества о будущем. 

Тамгалы-тас, туристические места Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:37

Фото: wikimedia

Чарынский каньон

Брат близнец американского "Гранд-каньона" находится в 200 километрах от Алматы. Отвесные скалы каньона сложены из пород, возраст которых составляет более 12 миллионов лет.

Самая красивая локация – "Долина замков". Свое название это место получило из-за того, что обветренные скалы похожи на развалины средневековой крепости. В Чарынском каньоне есть все, что нужно для семейного отдыха: места для пикника, кафе и небольшие беседки. Кроме этого, туристам предлагаются разные варианты экскурсий.

Чарынский каньон, туризм, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:37

Фото: wikimedia

Карагие-Каракольский заказник

Это место находится рядом с Актау. Известен заказник искусственными озерами Караколь и впадиной Карагие. Заповедник был создан в 1986 году, его территория составляет 180 тыс. гектаров. Благодаря теплой воде в озере Караколь водится много рыбы. Каждый год сюда прилетают перелетные птицы: фламинго, лебеди-кликуны и розовые пеликаны. Обрывы вокруг впадины – излюбленное место для постоянного обитания каракалов и манулов.

Карагие считают одной из самых сверхъестественных зон Казахстана. Рассказывают, что сюда регулярно прилетают инопланетяне. Останавливающиеся на ночь в этих окрестностях туристы говорили о том, что в этом месте постоянно приземляются и взлетают неопознанные летающие объекты.

Карагие-Каракольский заказник, туризм, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:37

Фото: wikimedia

Поющий бархан в заповеднике "Алтын-Эмель"

Песчаная дюна находится на территории Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель". Она включена в список семи чудес Казахстана и является официальным памятником природы. Поющий бархан образовался в местности среди каменных гор. Его длина составляет почти два километра. По мнению ученых, звук, похожий на пение, это следствие трения песчинок, которые медленно сыплются вниз. Вследствие этого и появляется гул, напоминающий музыку. Однако местные жители чудесное свойство песков объясняют иначе. Существует легенда, что под горой песка заточен злой джинн, а звуки, издаваемые барханом, это его протяжный стон.

туризм,"Алтын-Эмель", Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:37

Фото: wikimedia

Национальный природный парк "Бурабай"

Бурабай, или, как его ранее называли, Боровое, является одним из самых живописных мест Казахстана. Этот парк находится на расстоянии 250 километров от Астаны, и это излюбленное место отдыха многих казахстанцев. Бурабай широко известен как географический пункт с оригинальной, редко встречающейся на земле природой. Поверхность урочища Бурабай представляет собой невысокую горную местность, входящую в состав Казахского мелкосопочника. На территории парка находятся живописные скалы, озера и хвойные леса. Бурабай подходит как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто любит тихие прогулки.

Бурабай, туризм, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:37

Фото: wikimedia

Природа Казахстана разнообразна: ее пустынные массивы необъятны, а горные вершины высоки и суровы. А флора и фауна страны представлена различными видами редких и уникальных видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

Читайте также

Спасение утопающего: как вытащить человека из воды и оказать первую помощь
Спасение утопающего: как вытащить человека из воды и оказать первую помощь
7 правил, как путешествовать по всему миру на велосипеде
7 правил, как путешествовать по всему миру на велосипеде
Кондиционер
Как настроить кондиционер в офисе, чтобы не заболеть
Николай Ежелев
Казахстан 2024 год Туризм
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: