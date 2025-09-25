Отпуск не закончился: лучшие места для осеннего отдыха в Казахстане

Отдых осенью – удачное решение для отпуска. Еще держится теплая погода, нет изнурительного зноя, а овощи – фрукты в изобилии. Приятным бонусом становятся низкие цены на путешествия. На какие направления внутри страны стоит обратить внимание – в материале Zakon.kz.

Незабываемое осеннее путешествие можно устроить в родной стране. Какие есть туристические маршруты, которые многие недооценивают, а некоторые вообще о них не знают?

В Казахстане уникальная природа и невероятный туристический потенциал. Нам доступны для посещения множество впечатляющих самобытностью мест, исторических достопримечательностей, к которым чаще всего стремятся туристы из-за рубежа. Живописная местность дает возможность насладиться прогулками по паркам и горам, полюбоваться осенью на меняющийся цвет воды местных озер, а также полноценно отдохнуть и поправить здоровье на отечественных курортах.

В осеннее время в Казахстане привлекательны направления для культурного и природного отдыха в Алматы и Алматинской области, в южном, восточном и западном регионах. Ну и, конечно, любителей природы притягивает жемчужина нашей страны – Государственный национальный природный парк "Бурабай".

Среди наиболее интересных мест можно выделить:

Алтайские Альпы – живописные горные ландшафты Восточного Казахстана, притягивающие любителей треккинга, экотуризма и активных маршрутов.

Бурабай – уникальная природная локация Казахстана, известная своими скальными массивами, сосновыми лесами и чистыми озерами.

Кольсай и Кайынды – система из трех озер в северном Тянь-Шане, относящаяся к Кольсайским озерам и озеру Кайынды. Расположены в Кольсайском национальном парке, недалеко от Алматы. Потрясающие высокогорные озера привлекательны своей бирюзовой гладью воды, с утопающими в ней соснами, а также живописными пейзажами.

Как рассказали в Казахстанской туристской ассоциации (КТА), таким образом Казахстан объединяет и современные курорты, и этнокультурные пространства, и уникальные природные зоны. Это делает нашу республику привлекательной как для внутреннего, так и для международного туризма.

По словам директора Казахстанской туристской ассоциации (КТА), президента Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР) Рашиды Шайкеновой, осенние месяцы – хорошее время для ознакомительных экскурсий.

Согласно данным представителей внутреннего туризма, на сегодня самая посещаемая локация – Туркестан – духовный центр, город с богатейшим историческим наследием, где расположен мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во сколько обойдется путешествие

Озера Кольсай и Кайынды сегодня входят в число самых востребованных направлений для путешествий в границах Казахстана. Эти места отличаются живописной природой и популярны как у иностранных туристов, так и у жителей страны, особенно в формате экотуризма и активных однодневных туров.

Средняя стоимость группового тура из Алматы на Кольсай и Кайынды – от 25 000 до 160 000 тенге на человека. Цена включает транспорт, услуги гида и входные билеты. Индивидуальные джип-туры, обеспечивающие более комфортные условия и доступ к труднодоступным маршрутам, обходятся в среднем от 100 000 до 160 000 тенге за поездку для небольшой группы до четырех человек.

Отдельная особенность этих локаций в том, что дорога к озеру Кайынды проходит по бездорожью и требует преодоления расстояния с помощью внедорожников, формируя отдельный сегмент рынка джип-туров. Таким образом, туристы получают больше свободы и гибкость маршрута.

Бурабай остается одним из самых популярных курортов Казахстана, и туры сюда отличаются разнообразием и доступностью для разных категорий туристов. В среднем стоимость суточного тура на одного человека с проживанием и питанием составляет около 42 000 тенге, при этом обед и ужин обходятся дополнительно по 4 000 тенге. Для гостей предлагаются экскурсии по живописным окрестностям стоимостью около 45 000 тенге за группу, а также трансфер и аренда транспорта – от минивэнов до автобусов и внедорожников.

Если говорить о пакетных турах, то комплекс "проживание + питание + экскурсия + транспорт" в среднем составляет около 135 000 тенге на одного человека, при этом в составе группы расходы значительно снижаются. Например, тур для компании из 10 человек обойдется отдыхающим примерно в 410 000 тенге за сутки.

Дополнительные средние цены:

Трансфер в обе стороны: 10 000-30 000 тг (зависит от числа человек).

Аренда транспорта: минивэн – 10 000 тг/час (примерно: 30 000 тг за 3 часа), автобус на 30 мест – 15 000 тг/час (около 45 000 тг за три часа), внедорожник – 25 000 тг/час.

Итоговая стоимость по туру (на одни сутки, проживание + питание + экскурсия + трансфер): один человек – около 135 000 тг, два человека – около 143 000 тг, четыре человека – около 221 000 тг, 10 человек – около 410 000 тг.

"Главные преимущества отдыха в Бурабае – уникальность природы, которая сочетает чистоту озер и сосновых лесов, а также развитую инфраструктуру для комфортного семейного и корпоративного отдыха. Также широк и выбор активностей – от пеших прогулок и экскурсионных маршрутов до аренды транспорта и индивидуальных туров", – отмечает представитель КТА.

Туркестан сегодня – одно из главных туристских направлений Казахстана. Средняя стоимость туров в один из старейших городов страны колеблется от 60 000 до 120 000 тенге, в зависимости от программы. Обычно путешествие рассчитывается на два-три дня с проживанием, питанием и экскурсиями по ключевым объектам: мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави, городищу Отрар и современным культурным комплексам.

"Разработан железнодорожный тур "Jibek Joly 5.0". Его маршрут объединяет сразу несколько городов Шелкового пути – Самарканд, Бухару, Ташкент, Алматы и Туркестан. Для гостей это редкая возможность попасть в сердце Восточной сказки, а Туркестан в этой программе играет особую роль, являясь финальным акцентом, где путешественникам представляется возможность прикоснуться к духовному наследию и современным символам города", – добавили в Казахстанской туристской ассоциации.

В ассоциации рассказали, что удобство тура и в комплексе услуг: транспорт, проживание, экскурсии, питание и сопровождение гидов включены. Стоимость для взрослых начинается от 260 000 тенге, для детей – от 165 000 тенге.

Горнолыжный отдых

Кроме того, приблизительно в середине ноября в Казахстане открываются многие горнолыжные трассы для катания на лыжах, сноубордах. И таких мест в стране сейчас несколько, но давайте поговорим о ценнике на предоставляемые услуги.

Если ориентироваться по ценам, то стоимость ski-pass на сезон катания 2025-2026 года для взрослого обойдется в 550 000 тг, для детей (6-14 лет) – 250 000 тг. Пешие туры в оба направления для взрослого варьируются от 4000 до 8500 тг, для детей – от 2000 до 3500 тг.

Проживание в комфортабельных номерах высокогорного курорта в горах недалеко от Алматы в различного вида комплексах и отелях на высоте 3200 метров будет стоить за сутки для взрослых от 35 000 до 50 000 в стандартных номерах (завтрак включен), а в улучшенных – от 50 000 до 90 000 тг. В проживание в номерах люкс входит услуги сауны и бассейна и прочие возможности.

Если прицениваться к соседям, то подобные курорты есть и в ближайших республиках. К примеру, в Кыргызстане есть несколько горнолыжных баз, среди которых самые известные – Каракол, расположенный на Иссык-Куле, и горнолыжные комплексы вблизи Бишкека, такие как "Чункурчак", "Орловка", "Кашка-Суу", "ЗиЛ" и "Ак-Таш".

Цены там варьируются следующим образом:

Проживание на базах отдыха в среднем составляют от 15 000 тг в сутки, в будние дни – от 13 000 тенге (в сомах – от 2200 сомов за номер с человека и до 25 000 сомов за коттедж в сутки с тремя спальнями, залом и кухней).

Услуги канатной дороги на кыргызских горнолыжных курортах в среднем обойдутся гостям – от 3 000 тг до 9 500 тг с человека (от 500 до 1500 сомов).

Взять напрокат обмундирование можно по доступным ценам: лыжи в комплекте – взрослые от 700 до 1000 сомов (от 4 300 и до 6 500 тенге), детские от 500 до 700 сомов (от 3 000 до 4 200 тенге).

На российских курортах в горах средние цены на проживание в номерах составляют от 10 000 до 18 000 рублей – это 65 300 тенге до 117 540 тенге за сутки.

Если вам необходимо воспользоваться услугами проката лыж, сноубордов или необходим полный комплект зимней атрибутики, то взрослым он обойдется в пределах от 10 000 тг до 35 000 тг (1500 до 5500 руб.), ребенку чуть дешевле – от 1200 до 3000 руб. (7800-20000 тг).

В Таджикистане один крупный и известный горнолыжный курорт – Сафед-Дара также предлагает возможность комплексного отдыха в живописной местности. Туристическая зона расположена недалеко от Душанбе (55 км) и предлагает 2 км освещенных трасс на 80 гектарах горного ландшафта с вершинами и чистым и сверкающим снегом. Здесь можно воспользоваться массой развлечений, не только катком и лыжным спуском, но и прокатиться на снегоходах и тюбинге.

Расценки идут за комплекс услуг. Отдых на два дня на одного человека составит по стоимости около 55 тыс. тенге (940 таджикских сомони или 85 долларов). С группы отдыхающих из пяти человек – более 325 тыс. тенге (5600 сомони).

При этом гостиничный номер на две персоны будет стоить от 500 сомони. Пятикомнатный номер в гостиничном корпусе на 8 персон обойдется 1800 сомони (105 тыс. тенге).

Подъем на гору с помощью канатной дороги на высоту 3050 метров над уровнем моря обойдется туристам от 50 сомони (около 3000 тг). Час игры в пейнтбол с экипировкой (+150 патронов) на час стоит 100 сомони (около 6 тыс. тг). Покататься на лошади гостям предлагают за 20 сомони, а это всего лишь около 1200 тг за час.

Осень не следует недооценивать в плане отпуска. Это отличное время для путешествий по Казахстану. В это время года природа особенно яркая, а проводить время на свежем воздухе особенно приятно из-за комфортной температуры и атмосферы умиротворения.

Каждое из вышеперечисленных мест по-своему уникально и подарит незабываемые впечатления.