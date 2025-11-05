Кому и чем опасен автомобильный подогрев сидений

Подогрев сидений – это уже не роскошь, а базовая комплектация любого авто. Однако некоторые врачи считают, что эта удобная опция может серьезно навредить мужскому здоровью. Корреспондент Zakon.kz решил разобраться в этом вопросе и поговорил со специалистом-репродуктологом.

Чем может быть опасен прогрев сидений для мужчин?

Многие специалисты из разных стран мира действительно категорически против того, чтобы мужчины пользовались функцией подогрев сидений. По их мнению, нагревательные элементы не только воздействуют на спинные и ягодичные мышцы, но и повышают температуру половых органов, а это запросто может привести к бесплодию.

Дело в том, что оптимальной для сперматогенеза считается температура около 34°С, то есть ниже обычной температуры тела. Но, если долго сидеть на теплом кресле, показатели могут подниматься до 38°С, что делает сперматозоиды менее активными или они вовсе теряют способность к движению.

Материал по теме Подогрев сидений в авто опасен для мужчин – врач

Однако некоторые врачи не согласны с мнением своих коллег. К примеру, казахстанский репродуктолог Вячеслав Локшин считает, что влияние обогрева сидений на мужскую репродуктивную систему очень сильно переоценено.

"В первую очередь стоит отметить, что переохлаждение опаснее, чем перегрев. Я бы не сказал, что функция подогрева как-то сильно влияет на мужское здоровье. Действительно, идеальной температурой для половых органов принято считать 34 градуса и ее повышение действительно влияет на фертильность. Однако сиденье автомобиля не разогревается до 100 градусов и не работает постоянно, чтобы так кардинально влиять на нормальное созревание сперматозоидов", – рассказал Вячеслав Локшин.

Фото: freepik

Специалист отметил, что 5-7 минут в кресле с подогревом не навредят репродуктивной системе, но точно помогут согреться по пути на работу. А чтобы снизить риск развития бесплодия, необходимо придерживаться здорового образа жизни, минимизировать употребление или полностью отказаться от алкоголя, бросить курить, больше двигаться, питаться сбалансированно и не практиковать незащищенный секс.

А как же дамы?

Также, по мнению Вячеслава Локшина, не стоит бояться теплых автокресел и девушкам. При этом пассажирам женского пола и автоледи необходимо помнить, что обогрев сидений создает благоприятную среду для размножения бактерий и вызывает осложнения имеющихся гинекологических болезней.

"На женскую репродуктивную систему теплые сиденья тоже не влияют отрицательно. Если у девушки есть какие-либо воспаления или тем более опухоли, повышение температуры не рекомендуется. Дело в том, что тепло усиливает кровообращение, а это стимулирует рост метастазов, а также может усугубить воспалительный процесс и отек", – пояснил врач-репродуктолог.

Фото: freepik

Как правильно пользоваться системой подогрева?

Автоэксперты отмечают, что предназначение этой функции – быстрый нагрев, а не длительное обогревание. Обычно подогрев включают на 10-15 минут до посадки в автомобиль, после достижения комфортной температуры систему следует отключить.

Во время движения необходимо устанавливать минимальный режим нагрева, особенно если это касается длительных поездок. Стоит обратить внимание и на свою одежду. К примеру, синтетические ткани могут создавать парниковый эффект, а слишком теплая одежда приведет к перегреву.

И самое главное – не забывайте отключать подогрев, когда покидаете автомобиль, даже если вы планируете отлучиться ненадолго.