Подогрев сидений в авто опасен для мужчин – врач

Специалист предупредил автолюбителей о том, что подогрев сиденья в машине может обострить хронические заболевания мужского здоровья, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, подогрев сиденья в машине – хорошая опция, но у нее есть определенные проблемы. Это риск для мужчин, так как может сказаться на качестве семени и привести к обострению хронических заболеваний.

"Если мы говорим про мужчин, то эта история для них противопоказана. Дело в том, что яички находятся вне организма, и если злоупотреблять всевозможными согревающими матами либо подогревающими элементами, то мы попадаем в ситуацию, когда, к сожалению, это может сказаться на качестве спермы и на сперматогенезе. То есть ухудшается состояние, потому что мы перегреваем", – объяснил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

Он пояснил, что эту опцию нужно использовать в холодное время года для того, чтобы согреть органы малого таза, поясницу и, соответственно, помочь людям не заболеть.

"Также надо сказать, что возможны так называемые проблемы с геморроем. Если мы нагреваем, увеличиваем кровообращение, это тоже может увеличить кровообращение в геморроидальных узлах и вызвать обострение. Кроме того, если у кого-то хронический пиелонефрит или какие-то заболевания почек, это тоже может сказаться отрицательно, потому что инфекция любит тепло. Она может очень сильно активироваться. То же самое, если мы говорим про простатиту и мочевой пузырь", – отметил врач.

Специалист посоветовал не злоупотреблять полезной функцией в автомобилях. Необходимо пользоваться опцией коротким курсом: согреться, выключить подогрев и ехать дальше без него.

