#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
530.47
613.75
6.56
Советы

Подогрев сидений в авто опасен для мужчин – врач

вред здоровью от подогрева сидений, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 11:11 Фото: pixabay
Специалист предупредил автолюбителей о том, что подогрев сиденья в машине может обострить хронические заболевания мужского здоровья, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, подогрев сиденья в машине – хорошая опция, но у нее есть определенные проблемы. Это риск для мужчин, так как может сказаться на качестве семени и привести к обострению хронических заболеваний.

"Если мы говорим про мужчин, то эта история для них противопоказана. Дело в том, что яички находятся вне организма, и если злоупотреблять всевозможными согревающими матами либо подогревающими элементами, то мы попадаем в ситуацию, когда, к сожалению, это может сказаться на качестве спермы и на сперматогенезе. То есть ухудшается состояние, потому что мы перегреваем", – объяснил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

Он пояснил, что эту опцию нужно использовать в холодное время года для того, чтобы согреть органы малого таза, поясницу и, соответственно, помочь людям не заболеть.

"Также надо сказать, что возможны так называемые проблемы с геморроем. Если мы нагреваем, увеличиваем кровообращение, это тоже может увеличить кровообращение в геморроидальных узлах и вызвать обострение. Кроме того, если у кого-то хронический пиелонефрит или какие-то заболевания почек, это тоже может сказаться отрицательно, потому что инфекция любит тепло. Она может очень сильно активироваться. То же самое, если мы говорим про простатиту и мочевой пузырь", – отметил врач.

Специалист посоветовал не злоупотреблять полезной функцией в автомобилях. Необходимо пользоваться опцией коротким курсом: согреться, выключить подогрев и ехать дальше без него.

Ранее эксперт назвала продукты, которые могут повысить шансы на отцовство.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Чем опасен храп, рассказали врачи
22:16, 21 июня 2024
Чем опасен храп, рассказали врачи
Врачи предупредили об опасности долгого сидения в туалете
14:04, 13 ноября 2024
Врачи предупредили об опасности долгого сидения в туалете
Казахстанец оформил покупку авто онлайн и попал под статью
15:06, 18 июня 2025
Казахстанец оформил покупку авто онлайн и попал под статью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: