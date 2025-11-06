"Ветряночная вечеринка": врачи против трендов
"Ветряночными вечеринками" в народе прозвали детские визиты к уже заболевшему человеку с целью заразиться и отмучиться пораньше – желательно еще в садике.
Правда, врачи к подобным проявлениям родительской смекалки относятся настороженно. Почему?
"Потому что в 90% случаев ветрянка действительно протекает у детей легко, без каких-либо последствий. Но каждый организм индивидуален. Бывает, что все переболели и забыли, а у одного пошли осложнения в виде пневмонии, бронхитов. В тяжелых случаях – ветряночный менингоэнцефалит (осложнение ветряной оспы, при котором происходит воспаление вещества головного мозга и его оболочек. – Прим. ред.), чего мы очень боимся. Да, сейчас есть хорошие препараты, можно вылечить, но малыш рискует остаться глубоким инвалидом. Поэтому я крайне не рекомендую так поступать", – предупреждает профессор кафедры детских инфекционных болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Ляззат Ералиева.
Причем дамоклов меч рисков нависает над головами не только маленьких, но и больших. Переболели ли уже все жители дома, куда юный носитель хвори ее "приведет"? А вы уверены? Да, то, что ветрянка тяжелее переносится во взрослом возрасте – не миф, и лучше бы не встречаться с нею, не будучи готовым к возможной атаке. Особенно – и без того в уязвимом положении.
"У взрослых она протекает с сильной интоксикацией, обильными высыпаниями, страшным зудом, из-за которого человек даже спать не может, высокой температурой. С возрастом появляются хронические заболевания, принимаются какие-то препараты, организм проявляет гиперреактивность – слишком сильный ответ. При этом как любое инфекционное заболевание ветряная оспа обладает высоким индексом контагиозности (заразности – прим.). Отдельно хочется сказать о беременных женщинах. Если будущая мама заболеет, оспа может передаться плоду: она протекает как внутриутробная инфекция, может поражать сердце и, самое страшное, головной мозг. Исход может быть разным – от выкидышей до рождения детей с различными патологиями. Точного прогноза не даст никто", – говорит доктор.
Выходит, выбор придется делать меж двух стульев без сидений – либо надеяться на то, что зараза естественным образом "навестит" малыша, причем без последствий, либо обречь его на страдания в зрелости?
"Я рекомендую и детям, и взрослым, которые не болели, ставить прививки от ветряной оспы. Женщинам, планирующим беременность, но не болевшим ранее, – тоже. Иммунитет после вакцинации держится около 7-10 лет".
Вывод: не стоит заниматься самокалечением, куда лучше нанести по врагу превентивный удар.
Но что делать тем, к кому ветрянка уже нагрянула, по приглашению или без?
- Обратиться к врачу. Он назначит симптоматическое лечение.
- Ни в коем случае не расчесывать пузырьки: чревато занесением бактериальной инфекции и маленькими шрамами на память. В частности – на лице.
- Не принимать душ или ванну, пока держится температура и возникают новые высыпания. Пузырьки сменились корочками? Пора ополоснуться, но без мочалок и трения кожи.
- Регулярно менять одежду и постельное белье.
- Не выходить из дома весь период болезни, то есть пока не отвалятся все корочки. Во-первых, до этого момента человек остается заразным для окружающих. Во-вторых, иммунитет снижен, посему сохраняется опасность возникновения осложнений.
- Успокаивать себя мыслью о том, что злиться и мечтать как следует почесаться придется лишь раз в жизни. Исключения редки и касаются лиц с серьезными иммунодефицитами – к примеру, с ВИЧ, заболеваниями крови, принимающих иммунодепрессанты.
- Прекратить рисовать млечный путь на коже, отставить зеленку и взять в руки более современные, не окрашивающие средства. Ляззат Ералиева советует лосьоны с каламином – веществом, оказывающим успокаивающий, противовоспалительный эффект.