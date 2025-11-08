Знание как инструмент мягкой силы: почему для Казахстана важен статус регионального образовательного хаба

Казахстан идет по пути постепенного превращения в региональный академический и научно-исследовательский хаб. Эксперты видят в этом как жест открытости миру, так и элемент стратегической дипломатии, возможность получить высококвалифицированные кадры, передает Zakon.kz.

Как известно, в Казахстане уже открыто около 40 филиалов зарубежных вузов – от Великобритании и Китая до России и Турции. Среди них и ведущие американские, такие как Университет Аризоны, Колорадская школа горного дела, Университет Дьюка, Университет штата Пенсильвания, Университет Миннесоты и Нью-Йоркская киноакадемия.

По мнению заместителя руководителя Департамента междисциплинарных и компаративных исследований Института прикладных этнополитических исследований Серика Бельгибаева, это не просто показатель открытости, но и элемент стратегической дипломатии: образование становится новой валютой влияния.

"Казахстан делает ставку на знание, как на инструмент развития и мягкой силы. Создание сети международных кампусов внутри страны – шаг, который укрепляет позиции Казахстана на глобальной образовательной карте. Для студентов это означает возможность получить диплом мирового уровня, не покидая Родину, а для государства – способ удерживать талантливую молодежь и стимулировать внутренний рынок знаний. Эта политика отражает курс на интернационализацию образования, обозначенный в стратегических документах. В рамках этого курса Казахстан активно привлекает не только университеты, но и международные аккредитационные агентства, что постепенно выстраивает новую культуру качества в академической среде", – считает эксперт.

Тем не менее он призывает не забывать о вопросах качества и содержания, поскольку международный бренд в названии университета не всегда гарантирует соответствие стандартам оригинального кампуса.

Поэтому "для Казахстана сегодня ключевая задача – не просто количество филиалов, а глубина их интеграции в национальную систему высшего образования", подытожил Серик Бельгибаев.

В свою очередь директор Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, кандидат философских наук Айдар Амребаев отметил, что Казахстан значительно опережает другие страны Центральной Азии и Россию в трендовом направлении развития цифровых инструментов.

"У нас мощный суперкомпьютер. Вузы, работающие по международным стандартам. Идет активная работа по подготовке кадров высочайшей квалификации для будущей инновационной экономики Казахстана, основанной на новом качестве, с использованием цифровых инструментов и искусственного интеллекта. А кадры решают все. Соглашения, достигнутые в Вашингтоне, предполагают в том числе и наличие высококвалифицированных кадров. Мало создать предприятие и открыть месторождение – важно иметь специалистов. Я думаю, и молодежь это все прекрасно понимает и выбирает перспективные секторы, связанные с высокими технологиями". Айдар Амребаев

К слову, о США. По словам спикера, у Казахстана и Америки три основных, крупных направления сотрудничества: транспортно-логистический сектор, цифровые технологии и выработка редкоземельных металлов.

"Более 380 месторождений редкоземельных металлов открыты в Центральной Азии, из них порядка 170 месторождений находятся в Казахстане. Здесь еще поле непаханое, но мало иметь ресурсы. Важно их извлечь и потом превратить в продукт, который появится на мировом рынке. Вот здесь ставится задача опережающего технологического развития. В Китае есть такие технологии, поэтому они делают мощный рывок. На Западе тоже есть эти технологии. Нам надо наладить сотрудничество, чтобы сектор заработал – естественно, на наших собственных трудовых ресурсах".

Перечисленные обстоятельства, уверен Айдар Амребаев, и заставляют республику стремиться к статусу образовательного научно-технического хаба.