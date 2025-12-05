#Казахстан в сравнении
Статьи

Авторская музыка на вирусное видео: творчество талантливого алматинца обсуждает Казнет

Авторская музыка на вирусное видео: творчество талантливого алматинца обсуждает Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 14:54 Фото: из личного архива Бахытжана Быхина; коллаж: Zakon.kz
В наше время интересное ведение соцсетей, наверное, уже половина успеха. Пользователи настолько разные: подписывайся – не хочу. Тем не менее встречаются авторы, чьи публикации оставляют неизгладимый след в душе. Zakon.kz предлагает погрузиться в креативное творчество алматинца.

34-летний Бахытжан Быхин – уникальный человек, который воспринимает музыку не только слухом, но и сердцем. То, что он демонстрирует аудитории, безусловно, можно назвать прирожденным талантом.

"Я живу в Алматы вместе со своей семьей. Работаю в студии звукозаписи, занимаюсь музыкой и студийными проектами. Музыкой заинтересовался еще в детстве. Мне всегда нравилось петь, мы часто собирались с друзьями, выступали на маленьких концертах. Сейчас играю на пианино, домбре и немного на гитаре".Бахытжан Быхин

Еще изюминка молодого человека в том, что он сочиняет музыку. Причем для этого ему требуется буквально всего лишь бросить один взгляд на картинку. По словам музыканта, он давно носил в себе идею писать треки для завирусившихся видео, но долго не решался начать. А когда попробовал, его ролик залетел. Что вдохновило на новые труды.

"На видео инструмент, на котором я играю, называется Akai mpc studio. Он у меня уже давно, я использую его для создания битов и ритмичных рисунков. Это компактный и удобный контроллер для тех, кто пишет композиции в современном формате".Бахытжан Быхин

Чаще всего выбор парня падает на смешные, прикольные и простые видео, которые стали достаточно популярными. Но есть и редкие кадры, которые вряд ли кого-то могли бы заинтересовать. Главное – все они искренние, настоящие, наполненные теплотой. Обычно такие ролики люди просматривают, комментируют, пролистывают, а автор дарит им второе дыхание и позволяет зрителям взглянуть на это под другим углом.

"Музыку полностью создаю сам – от идеи до финального звучания. Выбираю короткие, яркие и эмоциональные видео. Просто листаю соцсети, и, если вижу интересный кадр, сразу чувствую, какой трек на него можно наложить. В среднем весь процесс занимает примерно один день".Бахытжан Быхин

Микс цепляющего видео с интригующей интерпретацией и интересной подачей, а точнее, столь тонким музыкальным сопровождением, рождает шедевр. Детский смех вдруг переходит в мелодичное звучание, в голосах стариков появляется бодрость, а апашка, желающая отведать шашлыка, начинает петь, как соловей. Пища для размышления профессиональным продюсерам, находящимся в вечном поиске талантов.

Все чаще талантливому музыканту стали поступать коммерческие предложения, однако он не в погоне за славой или зарабатыванием денег. Признается, что не стремится превращать любимое хобби в поток заказов.

"Мне нравится сам процесс, когда подбираешь звук под видео, соединяешь эмоции, создаешь атмосферу. Это очень творческое и интересное занятие, которое приносит удовольствие и мне, и зрителям".Бахытжан Быхин

И правда, зрители приятно впечатлены от коллаборации. Люди поддерживают музыканта теплыми словами, пишут благодарности и репостят посты.

"В Instagram у меня на сегодня больше 105 тыс. подписчиков. Многим нравится, что я делаю, особенно когда музыка становится вирусной и люди используют ее в своих роликах. Приятно читать восторженные комментарии".Бахытжан Быхин

Пока одни бросают, другие помогают: парень из Алматы спас сотни бездомных животных

Бахытжан Быхин планирует дальше развивать этот формат, делать новые интересные видео и расширять аудиторию. В будущем хочет выйти на зарубежный рынок, чтобы его аранжировки услышал весь мир. Он считает, что иностранные зрители будут в восторге от казахских песен и казахстанцев, которые просты, но в то же время невероятно талантливы.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
