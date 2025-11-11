11.11 и "черная пятница": от витрин до килобайтов онлайн-распродаж

Ноябрь закрепил за собой звание самого дешевого месяца в году, так как именно в это время проходят распродажа 11.11. и "черная пятница". Zakon.kz решил углубиться в историю этих феноменов и понять, насколько эффективны такие распродажи для казахстанцев.

Немного истории

Для нас, казахстанцев, "черная пятница" и 11.11 не сильно имеют отличия, по факту это просто череда распродаж, на которые мы либо успеваем, либо нет. Но если смотреть на данные события с исторической точки зрения, то различия колоссальны. 11.11 пришел к нам из Китая, а "черная пятница" имеет американские корни.

Распродажа 11 ноября возникла в 1990-х годах среди студентов китайских университетов как День холостяка, и интересен тот факт, что дата подобрана не случайно и имеет определенный смысл. Она состоит из четырех единиц, которые символизируют одиноких людей.

"Черная пятница" родилась в США в 1960-х, когда филадельфийские полицейские назвали так хаос на улицах после Дня благодарения: толпы покупателей, пробки и суматоху. Со временем торговцы превратили этот день в праздник распродаж: магазины начали предлагать огромные скидки, а название обрело новый смысл – ведь именно тогда бизнес "выходил в черное", то есть начинал получать прибыль. Сегодня "черная пятница" – это всемирный марафон шопинга, когда миллионы людей охотятся за самыми выгодными предложениями как в офлайн-магазинах, так и онлайн.

Акционная лихорадка

Сегодня, 11 ноября, интернет превратится в бурлящий океан предложений: от тихих скидочных островков до цунами распродаж. И только самые опытные охотники знают, как поймать свой идеальный трофей, ноутбук мечты, аромат, который манил весь год, или ту самую куртку, ради которой стоило ждать ноября. У нас этот феномен чаще всего можно встретить на маркетплейсах. Но если 11.11 – это прелюдия, то "черная пятница" – настоящий шопинг-апокалипсис.

Одна ночь, когда здравый смысл сдается, а кошелек становится героем, готовым к подвигу. Магазины наперегонки бросают цены вниз, бренды устраивают безумные сейлы, а интернет-пользователи лихорадочно обновляют страницы, как шпионы на секретной миссии. Это момент, когда можно купить мечту дешевле, чем кофе на неделю. Или просто почувствовать себя победителем в великой битве скидок, но это в США и в Великобритании. В нашей стране дела обстоят чуть иначе.

"Наши реалии отличаются от тех стран, где "черная пятница" уже давно стала привычной практикой и отлаженным рыночным механизмом. Прежде всего речь идет об англосаксонских странах – США и Великобритании. Там это явление тесно связано с культурой и образом жизни: в США "черная пятница" следует за Днем благодарения, а в Великобритании предшествует Рождеству. У нас культурный код другой: нет ни Дня благодарения, ни традиции праздновать Рождество по новому стилю в том формате, как это принято на Западе. Тем не менее рыночная экономика у нас есть, поэтому "черная пятница" сравнительно недавно прижилась и стала эффективно использоваться на рынке", – поясняет экономист Тулеген Аскаров.

У нас иначе устроен рынок и покупательское поведение: люди не выстраиваются в очереди за новым холодильником или микроволновкой с первыми лучами солнца. Скидки и акции проходят, конечно, но они воспринимаются спокойнее – без ажиотажа и массового шопинг-бума, как на Западе.

"Я помню, как заходил в один маленький магазинчик в Америке, где продавали детские игрушки и товары. Многие товары буквально отдавали бесплатно, потому что это связано с хранением нереализованной продукции на складах, у них хранение на складах стоит очень дорого. Поэтому даже малый бизнес старается быть в тренде, следуя примеру крупных корпораций". Тулеген Аскаров

Инструкция по выживанию в дни распродаж:

Составьте свой "план атаки"

Прежде чем ринуться в бой за скидками, составьте список нужных товаров. Только не добавляйте туда все подряд, а только то, что реально хотите и будете использовать.

Следите за ценами заранее

Скидка – это не всегда выгода. Проверьте стоимость выбранного товара за неделю или месяц до распродажи. Так вы точно поймете, где настоящая акция, а где маркетинговый трюк.

Подпишитесь на уведомления

Магазины любят удивлять своих подписчиков эксклюзивными промокодами и ранним доступом к распродажам. Ваш смартфон может стать вашим супероружием.

Не теряйте голову от ажиотажа

Толпы и мигалки "скидка 70%", безусловно, заводят, но не забывайте дышать глубоко, следите за разумом. Лучше купить действительно нужное, чем хватать все подряд.

Онлайн или офлайн – решайте стратегически

В интернете вы избегаете толпы, но конкуренция за товар может быть не меньше. В магазине живые эмоции и возможность потрогать вещь. Выбирайте свой стиль охоты заранее.

Устанавливайте лимит

Деньги, время и энергия – очень важные ресурсы. Решите заранее, сколько потратите и сколько времени проведете на поле боя. Иначе можете потерять и то, и другое.

"В целом распродажи у нас ведутся и работают достаточно эффективно, особенно на онлайн-платформах. Интересно, что активность обеспечивают в основном малые бизнесы, именно они лучше представлены на этих платформах, чем в традиционных торговых сетях. В магазинах же тон задают вендоры – крупные компании, поставляющие бытовую технику, автомобили и прочие товары". Тулеген Аскаров

Попытки устроить настоящую "черную пятницу" в наших реалиях сталкиваются с одной особенностью: у нас уже есть привлекательные рассрочки и скидки от банков. Когда банки на своих платформах начинают предлагать выгодные предложения и обещать рассрочки, для многих покупателей просто отпадает необходимость в "классическом" Black Friday. Зачем гнаться за скидкой, если и так можно купить выгодно?

"С одной стороны, многие уже оформили беспроцентную рассрочку и сделали очень выгодную покупку. Для неспециалиста или неопытного покупателя сделать выбор в такой ситуации бывает непросто, чаще всего он отдает предпочтение рассрочке, а не "черной пятнице". С другой стороны, те, кто рассрочкой не пользуется, скорее всего, будут искать возможность купить товары подешевле именно в период Black Friday. Потому что у нас есть достаточно большой сегмент на рынке покупателей, которые рассрочкой не пользуются. У них достаточно денег, чтобы просто прийти и купить понравившуюся им вещь", – резюмирует экономист Тулеген Аскаров.

11.11 и "черная пятница" – это, безусловно, повод для шопинг-экстаза, но настоящий шквал покупательской энергии в нашей стране приходит чуть позже.

Настоящие "голодные игры" разворачиваются в последние выходные перед Новым годом. Магазины превращаются в ярмарки, а улицы – в живые лабиринты подарков. Мы ищем сюрпризы для близких, подбираем волшебные подарки для детей от Деда Мороза, продумываем подарки коллегам в игре "Тайный Санта" и ловим моменты, когда удастся схватить идеальный презент. В эти дни шопинг превращается в маленькое приключение, где каждая находка дарит радость не только получателю, но и самому охотнику за подарками.

При этом важно помнить о разумных тратах: выбирать товары взвешенно, не поддаваться ажиотажу и думать, действительно ли эта покупка вам нужна. Будь то Black Friday или предновогодняя лихорадка. Ведь настоящая радость от шопинга приходит не от того, что все дешевле, а от того, что вы сделали выгодную покупку. Ловите свои моменты, наслаждайтесь процессом и помните: иногда самый лучший подарок – это эмоции, которые вы дарите себе и другим.