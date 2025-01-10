Распродажа утерянных чемоданов за 1099 тенге: аэропорт Алматы обратился с важной информацией

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Внимание казахстанцев привлекло сообщение якобы от имени Международного аэропорта Алматы, где говорится о распродаже утерянных чемоданов за 1099 тенге и приложена сомнительная ссылка. Так ли это на самом деле, корреспондент Zakon.kz узнал в пресс-службе воздушной гавани южной столицы.

Касательно распространяемой в соцсетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы заявляет, что данная информация не является достоверной. "Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников!" Пресс-служба Международного аэропорта Алматы Отметим, что с подобным в октябре 2024 года сталкивался и аэропорт Астаны. Тогда мошенники от имени столичной воздушной гавани разместили объявление о распродаже якобы для освобождения склада от утерянного багажа. А чтобы купить этот багаж, нужно было пройти по ссылке и заплатить 1060 тенге.

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