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Общество

Распродажа утерянных чемоданов за 1099 тенге: аэропорт Алматы обратился с важной информацией

Распродажа утерянных чемоданов за 1099 тенге: аэропорт Алматы обратился с важной информацией, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 11:13 Фото: unsplash
Внимание казахстанцев привлекло сообщение якобы от имени Международного аэропорта Алматы, где говорится о распродаже утерянных чемоданов за 1099 тенге и приложена сомнительная ссылка. Так ли это на самом деле, корреспондент Zakon.kz узнал в пресс-службе воздушной гавани южной столицы.

Касательно распространяемой в соцсетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы заявляет, что данная информация не является достоверной.

"Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников!"Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Отметим, что с подобным в октябре 2024 года сталкивался и аэропорт Астаны. Тогда мошенники от имени столичной воздушной гавани разместили объявление о распродаже якобы для освобождения склада от утерянного багажа. А чтобы купить этот багаж, нужно было пройти по ссылке и заплатить 1060 тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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