Статьи

Туман, гололед и лужи: зимний портрет столицы – фоторепортаж

погода, туман, столица , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Несколько дней подряд столицу накрывают осадки – то снег ложится хлопьями, то дождь стучит по подоконникам, а иногда погода смешивает все сразу, будто не может определиться, какой сезон ей больше к лицу, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня Астану окутал густой туман – настолько плотный, что даже привычный силуэт Байтерека исчезает где-то в молочной дымке.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В одних районах под ногами разлились огромные лужи, отражающие блеклое осеннее небо.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В других – тротуары покрылись ледяной коркой, словно город укутали в прозрачный панцирь, а местами слякоть бесконечно спорит со снегом и дождем.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Астанчане за эти дни уже успели утеплиться: шарфы потянулись к подбородкам, перчатки вернулись в карманы курток, а капюшоны стали главным аксессуаром астанинской непогоды, такой капризной и переменчивой.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На остановках люди переминаются с ноги на ногу, разбивая подошвами тонкую ледяную корку. Автобусы выезжают из плотного тумана и будто появляются из ниоткуда. Машины смиренно ползут по улицам, оставляя на мокром асфальте вытянутые световые дорожки.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Даже оживленная улица Мангилик Ел сегодня выглядит непривычно пустой. Машин меньше, чем обычно, и редкие фары будто тонут в тумане, становясь бледными огнями в серой дымке.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Пешеходов тоже почти нет, а те, кто попадается навстречу, идут сутулясь, слегка пригнувшись вперед, стараясь сохранить побольше тепла и укрыться от холодного мелкого дождя, который то стихает, то снова начинает хлестать по курткам.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Между тем дворники в ярких жилетках с утра борются с капризами погоды: где-то сгребают мокрый снег, в других местах прокладывают тропинки через ледяную кашу. Столичные коммунальные службы с начала осенне-зимнего периода работают в круглосуточном посменном режиме.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

погода , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:32

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Несмотря ни на что, город живет в своем ритме – тихом, туманном и удивительно уютном. Даже такая непредсказуемая погода будто добавляет Астане характера, превращая каждый день в маленькую и уже почти в зимнюю историю.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

4 ноября 2025 года город проснулся под снегом. В Астане смена сезона произошла за одну ночь: вместо дождя и блеска асфальта – сугробы и мороз.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
