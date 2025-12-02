#АЭС в Казахстане
События

Туман и гололед накроют большую часть Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

непогода в горах, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 20:36 Фото: pexels
Жителей 16 областей страны синоптики предупредили о резком изменении погоды. В разных частях республики будут наблюдаться ветры, туман, осадки, а где-то – загрязненный воздух, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.

Ночью на западе, востоке, днем на западе, севере, востоке Карагандинской области и в Караганде ожидается гололед. А на севере, востоке, юге области – туман.

Кроме того, туманы прогнозируются в Астане и на севере, юге Алматинской области, а также в ряде других регионов:

  • на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области – туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.
  • ночью и утром на северо-западе, в центре Мангистауской области – туман.
  • в Жамбылской области и в Таразе временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем 3 декабря, сутки 4 декабря в горных районах области до 15-20 м/с.
  • на севере, востоке, юге Актюбинской области и Актобе – туман, гололед.
  • на западе, севере, востоке Костанайской области и в Костанае ожидаются туман и гололед.
  • на севере, востоке Атырауской области – туман.
  • ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
  • днем на западе, севере Северо-Казахстанской области и в Петропавловске прогнозируются гололед и туман.
  • на юге, западе Павлодарской области и в Павлодаре ожидаются туман и гололед.
  • в Кокшетау – туман.
  • на севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами будет наблюдаться туман.
  • ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетысу опустится туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер с порывами до 15-20 м/с.
  • в Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.
  • в Актобе также прогнозируется туман.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем на западе, севере, юге области осадки – дождь и снег, низовая метель, гололед.

Днем на западе, севере области Абай синоптики предупредили о снеге, низовой метели, гололеде. Ночью и утром на западе, юге, в центре области ожидается туман.

Между тем в Усть-Каменогорске в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохранится предупреждение о НМУ второй степени и объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.

Ранее синоптики рассказали, что на часть территории Казахстана надвигаются снег, дожди и метель.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
