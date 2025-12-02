Туман и гололед накроют большую часть Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

Жителей 16 областей страны синоптики предупредили о резком изменении погоды. В разных частях республики будут наблюдаться ветры, туман, осадки, а где-то – загрязненный воздух, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.

Ночью на западе, востоке, днем на западе, севере, востоке Карагандинской области и в Караганде ожидается гололед. А на севере, востоке, юге области – туман.

Кроме того, туманы прогнозируются в Астане и на севере, юге Алматинской области, а также в ряде других регионов:

на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области – туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем на западе, севере, юге области осадки – дождь и снег, низовая метель, гололед.



Днем на западе, севере области Абай синоптики предупредили о снеге, низовой метели, гололеде. Ночью и утром на западе, юге, в центре области ожидается туман.



Между тем в Усть-Каменогорске в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохранится предупреждение о НМУ второй степени и объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.

Ранее синоптики рассказали, что на часть территории Казахстана надвигаются снег, дожди и метель.