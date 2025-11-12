Соседи, которых нет: целый подъезд стал призраком в жилом доме в Семее

В Семее целый подъезд жилого дома уже больше десяти лет остается заброшенным. Двери заколочены, окна заложены кирпичом. Полная разруха. Притом, что соседние подъезды этой же пятиэтажки выглядят вполне обыденно, и в них живут люди.

Корреспондент Zakon.kz попытался разобраться, что там произошло и какая судьба ждет загадочный дом.

Дом расположен на левом берегу по улице Кустанайская, 79. Как рассказали местные жители, около 20 лет назад рядом с их домом начали строить новую дорогу. Причину случившегося они видят именно в этом.

По словам жильцов, тогда просел фундамент, и по всему первому подъезду пошла трещина. Подъезд признали аварийным и передали на баланс отдела ЖКХ, а жильцов расселили. А вот с заброшенной частью строения так ничего и не сделали. Такое "соседство" стало приносить оставшимся в этом доме людям неудобства.

"В первом подъезде начали ютиться люди без определенного места жительства, заходили наркоманы. Мы попросили отдел ЖКХ, они заложили окна кирпичом. И так все и осталось. Но у нас совместная вентиляционная шахта с первым подъездом. В нем нет отопления, так как он заброшенный. В зимние морозы стена нашего второго подъезда начала промерзать. У нас замерзала вода в ванной, в трубопроводе. Лет пять назад эту стену утеплили, но все равно нам там холодно. У нас живут пенсионеры, люди с инвалидностью, они из-за этого страдали", – поделился с корреспондентом Zakon.kz житель второго подъезда Бауржан Махадиев.

Бауржан − один из активистов, который совместно с КСК добивается ответа на вопросы жильцов и решения проблемы. Однако начальники управлений в городе меняются с такой частотой, что жильцы только и успевают объяснять им свою ситуацию.

"Регулярно меняются акимы. Приходят то одни, то другие. И вот каждый раз нам обещают: "сделаем". И все... Какое-то движение начинается, потом аким меняется, и все это останавливается", – сетует жилец дома.

По словам председателя КСК "Кустанайская, 79" Дильды Желдыбаевой, трещины не идут дальше, разрушение остановилось. Несколько лет назад при поддержке акимата Семея утеплили стену между первым и вторым подъездом, и теперь она сильно не промерзает. Председатель КСК также заверила, что опасности для других жильцов дома нет. Но от властей все же ждут решения по заброшенной части здания.

"Для меня самое главное, что мои жильцы из второго подъезда теперь не мерзнут. Но первый подъезд находится на балансе государства и стоит в таком состоянии. Мы обращались в акимат. При мне проводилось несколько экспертиз. Их результаты находятся у отдела жилищной инспекции. И республиканская экспертиза была, и эксперты из нескольких городов. Некоторые специалисты предполагают, что возможно провести ремонт и обеспечить дальнейшую эксплуатацию этого подъезда", − рассказала Дильда Желдыбаева.

Однако результаты экспертиз разнятся. Есть и те, которые заявляют о непригодности жилья. По словам председателя КСК, к дому периодически наведываются потенциальные подрядчики, чтобы взяться за восстановление. Но никто из них так и не приступил к работе.

"Не каждый эксперт берет на себя ответственность заявлять, что там можно проживать. Есть разные заключения, которые говорят о том, что нельзя восстановить, и о том, что можно восстановить. В 2024 году были подрядчики (для восстановления. – Прим. ред.) из Усть-Каменогорска и Астаны. Они приезжали, просматривали, но, видимо, так и не надумали ", − поделилась семейчанка.

Недавно председатель КСК была на приеме у новоизбранного акима Семея Адлета Кожанбаева. Изложила ему суть проблемы. Жильцы надеются, что глава города изучит ситуацию и предложит решение.

Оставшиеся тут жильцы видят три варианта развития событий. Первый − восстановить подъезд и заселить жильцов в случае признания экспертами такого пути возможным. Второй – снести аварийную часть здания. Третий, крайний вариант – изменить внешний вид. "Заброшка" сильно выбивается из общего облика района.

"Мы просим, если нет подрядчиков, или подъезд невозможно снести, хотя бы закрыть эту часть здания теплыми рекламными щитами, чтобы привести в порядок внешний облик. У нас красивый двор, мы там высаживаем цветы и деревья. И потом, это же центральная дорога, которая ведет в аэропорт, когда в город приезжают делегации, заброшенный подъезд сразу бросается в глаза. Это же некрасиво", – сетует Дильда Желдыбаева.

В Управлении государственного архитектурно-строительного контроля области Абай корреспонденту Zakon.kz ответили, что от их ведомства никаких предписаний на снос строения на данный момент не поступало.

В отделе жилищных отношений и жилищной инспекции Семея подтвердили, что первый подъезд жилого дома по улице Кустанайская, 79 ранее был официально признан аварийным, в связи с чем жильцов расселили.

"В 2021 году за счет бюджетных средств ГУ "Отдел ЖКХ" провел конкурс на выполнение работ по утеплению подъезда в связи с отсутствием дверей и окон. В настоящее время запрошены дополнительные средства на проведение повторного технического обследования", – ответили в ведомстве корреспонденту Zakon.kz.

Определить дальнейшую судьбу призрачного подъезда смогут по итогам техобследования. А пока "заброшка" продолжает пугать горожан и гостей города на одной из главных дорог Семея.