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В Семее эвакуировали восемь детей из горящего подъезда жилого дома

В Семее эвакуировали 8 детей из горящего подъезда жилого дома Фото: pixabay
ЧП произошло сегодня, 30 августа, около 10:30 в подъезде 10-этажного дома в городе Семей. Из горящей многоэтажки вывели восемь детей, сообщает Zakon.kz.

Пожар случился на улице Первомайская в доме 79. Спецподразделения города Семей, получив сигнал на пульт, незамедлительно были направлены к месту пожара, сообщает портал Abai News.

ЧП устраняли 13 человек личного состава пожарной части города, задействовано четыре единицы пожарной техники. Прибывшие пожарные-спасатели после разведки установили, что во втором подъезде между 6 и 7 этажами на лестничной клетке горит складированный мусор.

"Из-за сильного задымления по лестничному маршу силами ДЧС Абайской области было эвакуировано 20 человек, из них восемь детей. Причина пожара и ущерб устанавливаются", – сообщили в ДЧС.
К 11 часам пожар был ликвидирован. Эвакуированные вернулись в свои дома. 

1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.

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