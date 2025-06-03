Сип, ласточка, балобан: с какими угрозами сталкиваются птицы в Казахстане

По словам орнитолога, птицы являются самыми заметными из наземных позвоночных и отличным индикатором состояния окружающей среды. К сожалению, люди не всегда обращают внимание на них и на их нужды. Какие угрозы существуют для казахстанских пернатых – в материале Zakon.kz.

По данным орнитологов нашей страны, Казахстан – один из ключевых узлов миграционных маршрутов птиц Евразии.

По последним исследованиям, список птиц Казахстана насчитывает 526 видов:

405 видов гнездящихся птиц, которые обитают на территории страны в период размножения и выводят потомство;

28 зимующих видов – остаются в Казахстане в холодное время года, что говорит о наличии подходящих условий для зимовки;

43 пролетных вида – пересекают территорию Казахстана во время сезонных миграций, делая остановки для отдыха и питания;

45 залетных видов – появляются на территории страны нерегулярно, как правило, случайно, в результате изменения погодных условий или сбоев в миграционных маршрутах;

5 летующих видов – проводят в Казахстане летний период, не размножаясь здесь, но используя территорию для отдыха и кормления.

В последние годы специалисты отмечают, что в республике может сложиться тревожная тенденция относительно численности диких птиц. На это могут повлиять следующие факторы:

утрата естественной среды обитания в результате распашки земель, строительства и промышленного освоения территорий;



климатические изменения, влияющие на привычные маршруты и условия гнездования;



загрязнение водоемов и почв, включая использование пестицидов и других химикатов;



браконьерство и бесконтрольная охота на редкие и охраняемые виды.

Какие виды птиц в Казахстане можно отнести к исчезающим

Редакция обратилась к директору по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Сергею Скляренко, чтобы узнать, какие птицы могли исчезнуть за последние годы, а какие перешли в категорию исчезающих птиц в Казахстане.

Как считает орнитолог, за последние пять-десять лет ни один вид птиц официально не перешел в категории исчезающих или резко сокративших свою численность в Казахстане. Хотя в Красную книгу, в готовящееся издание к печати, в 2025 году добавятся два вида – черный гриф и белоголовый сип.

"Черный гриф добавится в том числе и потому, что его низкая численность достаточно давно беспокоит ученых. Это действительно редкий вид падальщиков в нашей стране. Белоголового сипа тоже немного в Казахстане. Речь идет, может быть, о десятках, максимум сотне или двух сотен пар птиц. Их виды предлагалось включить в Красную книгу еще лет десять назад или больше. Численность видов этих птиц в последние годы явно сокращается". Сергей Скляренко

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Все же, как убежден ученый, утверждать, что та или иная птица перешла в категорию исчезающих, пока не представляется возможным.

"Ни один вид не исчез за последние десятки лет. Но важно отметить, что данных по современному состоянию большинства видов птиц в Казахстане нет. Не было повода целенаправленно собирать данные о численности каких-то пернатых. На их получение требуются не только специалисты, но и финансирование. В каждом конкретном случае это будет решаться отдельно". Сергей Скляренко

Но в целом, добавил орнитолог, угрозой для птиц в Казахстане является, прежде всего, сокращение площади пригодных мест обитаний. Это выступает основным фактором для любого вида животных, включая птиц.

"То есть именно состояние места обитания и их наличие определяет, прежде всего, численность. Следом идут уже другие факты, такие как возможное загрязнение окружающей среды, сокращение кормовой базы. Это уже связано с состоянием места обитаний. Ну и угроза только для относительно немногого числа видов – это браконьерство или превышение нормы отстрела для охотничьих видов, отлов". Cергей Скляренко

Относят к этим видам, на которые ощутимо влияет именно незаконное изъятие из природы, то есть браконьерство и отлов, прежде всего сокола-балобана.

"Это известный случай для истории нашей страны. Численность балобана резко сократилась начиная с середины 90-х годов. Именно тогда резко упали возможности природоохранных ведомств, совпав практически одновременно с открытием границ для иностранцев. Балобана очень активно отлавливали для вывоза на рынки арабских стран, где существовал устойчивый платежеспособный спрос на этот вид птицы. Пернатых используют для соколиной охоты – традиционного арабского вида спорта", – отметил ученый.

В итоге численность вида оказалась резко подорванной, сократившись, по оценкам специалистов, практически в десять раз в Казахстане. А в некоторых частях своего ареала вид практически исчез.

Теперь восстановление численности сокола-балобана требует специальных усилий для возможного разведения его в неволе и выпуска в природу.

"Необходима реинтродукция, а это уже достаточно дорогостоящее мероприятие, требующее государственной поддержки и соответствующего финансирования", – сказал орнитолог.

Восстановили ли некоторые птицы видовой состав в Казахстане

Если говорить о том, какие виды птиц, наоборот, увеличили свою численность, то здесь тоже схожая ситуация, отметил Сергей Скляренко.

"Данных по числу популяций птиц в настоящее время в дикой природе тоже не хватает. Страна огромная, профессиональных орнитологов очень немного. Гражданская наука – сбор данных с помощью достаточно квалифицированных любителей, знающих птиц в Казахстане, – пока почти не развита. Сейчас все это только начинает развиваться. Появляются люди, которые знают, любят птиц и готовы их регистрировать", – считает орнитолог.

Так вот, информации по числу птиц, обитающих на территории нашей страны, пока немного. Соответственно, что-то говорить о том, что определенные виды резко увеличили свою численность, не приходится.

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Также специалист добавил, что можно отметить изменения в орнитофауне городов.

"К примеру, в Алматы, где живет много любителей птиц и где сконцентрирована большая часть профессиональных орнитологов, за последние 20 лет заметно увеличение численности такого вида, как майна. В народе ее называют "индийский скворец". И в то же самое время заметно сокращение численности таких ранее обычных для нашей местности видов птиц, как, например, воробей, ласточка". Орнитолог Сергей Скляренко

Как считает ученый, эти перемены связаны, прежде всего, с изменением структуры городской застройки и зеленых насаждений, поэтому варьируются места обитания. Основные группы причин те же самые практически и в дикой природе, и в городской фауне.

Еще одна угроза для ряда видов птиц, которая появилась в последние несколько лет, – это быстрое развитие ветроэнергетики при непродуманной расстановке ветряных генераторов (ветряков).

"На лопастях ветрогенераторов может погибать достаточно большое количество птиц из-за столкновения с быстровращающимися лопастями, которые птицы не воспринимают как угрозу. Это может быть опасно, прежде всего, для крупных птиц, то есть для хищников. Конечно, это является угрозой для численности всех птиц, но число мелких птиц в общей массе гораздо выше, чем крупных. Поэтому в масштабах популяции мелких птиц это не так заметно. А для крупных птиц, особенно хищных, локально это может быть достаточно заметным фактором, влияющим на их численность. Но в Казахстане данных по влиянию ветроэнергетики на численность популяции каких-либо видов птиц нет. Этот вопрос требует очень внимательного отношения и изучения", – рассказывает Сергей Скляренко.

Еще одной угрозой для достаточно крупных, хищных птиц являются случаи гибели на линиях электропередачи. Прежде всего на низковольтных, как ЛЭП 10 кВ: когда птица садится на верхний провод, происходит короткое замыкание, особенно при влажной погоде, или случается прикасание крылом соседнего провода, и птица погибает от удара током. Ежегодно на линиях электропередачи в Казахстане гибнут десятки тысяч хищных птиц, по меньшей мере половина из которых занесена в Красную книгу. Это достаточно серьезная угроза для некоторых видов, которую нельзя недооценивать. К числу таких видов, которым угрожают ЛЭП, относится степной орел. Гибель может происходить не только от поражения током, но и от столкновения с проводами, и это характерно для крупных маломаневренных видов пернатых. Такие птицы, как дрофиные, например, журавли, утки. Но таких случаев гораздо меньше, чем случаев поражения электротоком.

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Это тоже проблема, которая требует своего решения, причем здесь не надо изобретать велосипед, в мире давно отработаны способы защиты птиц на ЛЭП. Этот момент должен быть внесен в законодательство, с тем чтобы строились ЛЭП, безопасные для птиц. Пока этих нормативов в казахстанском законодательстве нет.

"Все крупные инфраструктурные и ветроэнергетические проекты должны проходить процедуру экологической оценки по международным стандартам. К сожалению, в Казахстане такие стандарты пока отсутствуют, но их применение позволяет существенно снизить риски для мигрирующих птиц". Сергей Скляренко

Фото: wikimedia/Arjan Haverkamp

Известно, что в текущем году при определении "Птицы года" выбор пал на стервятника – представителя важнейшей, но недооцененной группы птиц падальщиков, как отмечают специалисты. На них, как и на многих других птиц, влияет целый ряд угроз: сокращение пригодных мест обитания, браконьерство, гибель на линиях электропередачи и объектах ветроэнергетики.