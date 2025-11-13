Выгодно ли быть фрилансером и как не "прогореть", рассказали специалисты

В Казахстане становится "модным" фриланс. Многие не хотят зависеть от руководства. Молодые люди пытаются совмещать работу с путешествиями и демонстрируют это в соцсетях. Но привлекательные фото скрывают подводные камни. С какими сложностями сталкиваются фрилансеры, разбирался Zakon.kz.

Что такое фриланс

Если раньше фриланс был лишь временной подработкой для студентов, то сейчас это полноценный формат занятости, который выбирают и молодые специалисты, и очень опытные профессионалы. Фрилансеры индивидуально работают над задачами для разных заказчиков без долгосрочного трудового договора. Последние годы компании часто предлагают исполнителям проекты с определенным дедлайном и без привязки к офису.

"Глобальный и гибридный найм – один из трендов на рынке труда. Растет проектная занятость: специалисты работают сразу с несколькими компаниями. Работу все чаще оценивают по результату, а не по количеству часов. Компании смешивают штатных сотрудников с фрилансерами. Это дает бизнесу возможность нанять эксперта на проект без долгосрочных контрактов. Особенно в функциях, требующих узкой экспертизы", – рассказала исполнительный директор кадрового холдинга Ольга Якупова.

Некоторые считают фриланс безграничной свободой, возможностью самостоятельно распоряжаться временем и управлять карьерой. Но не все так просто, как кажется со стороны. Фрилансер сам ищет себе клиентов, назначает цену за услуги и планирует график. Чтобы получать хорошие гонорары, необходимо находить надежных заказчиков, доказывать им свою компетентность и выдерживать конкуренцию. Новички долго работают "на имя" за минимальную оплату. Стоимость услуг зависит от специализации, опыта и местоположения.

Личный опыт фрилансера

Жительница Алматы Азиза Маткаримова работает на фрилансе дизайнером интерьера. Говорит, не обходится без трудностей, самый сложный период был поначалу. Портфолио собирала несколько месяцев. Сталкивалась и с проблемными заказчиками, и с недобросовестными подрядчиками. Опыт дался нелегко. Теперь ее дело процветает. Тем не менее сил уходит много. Бизнесвумен не замечает границу между рабочим временем и личным.

"Рабочий день получается ненормированным. Часто приезжаю на объекты раньше восьми утра, домой возвращаюсь после семи вечера, иногда уезжаю почти ночью. Бывает, нужно ездить на объекты по выходным. В обеденные перерывы встречаюсь с заказчиками. Как-то я была за границей на отдыхе, но ноутбук из рук не выпускала, постоянно приходилось что-то делать по работе, отвечать на звонки и сообщения. В таком режиме спокойно отдохнуть не удается, особенно когда есть разница во времени", – поделилась Азиза.

Работать, лежа на пляже или сидя в кафе, – красиво только на картинке, говорят фрилансеры. По их словам, совмещение труда с отдыхом большого удовольствия не доставляет. График на фрилансе и правда гибкий, но иногда и он "нагибает" работника.

"График гибкий, но дедлайны никто не отменял. Напоминать о мелочах некому. С одной стороны, хорошо – сама себе начальница, с другой – все на тебе, это колоссальная ответственность. Причем не только за выполняемую работу, но и за финансовую часть: нужно самостоятельно отчислять пенсионные, платить за ОСМС, уплачивать подоходный налог. Если открыто ИП, с ним мороки намного больше. Быть фрилансером не всегда выгодно, высокий доход получается только при наличии постоянных клиентов и хорошей репутации", – пояснила дизайнер.

Что надо знать для работы на фрилансе

Без качественной рекламы клиентов не будет. Поэтому необходимо учитывать расходы на пиар и SMM. Поиск заказов занимает немало времени. Ключом к успеху является личный бренд, создать который совсем не просто. Если фрилансер работает как индивидуальный предприниматель, вероятно, понадобится и бухгалтер, чтобы не запутаться в налогах. Прибыль на фрилансе, как показывает практика, нестабильная – то густо, то пусто. За один месяц может быть пять заказов, за другой – ни одного. Соцгарантий тоже никаких: отпуск и больничный никто не оплатит. Без финансовой подушки уходить в "свободное плавание" – рискованно.

Важный аспект – отсутствие юридической защиты. С изменениями условий, расторжениями договоров и задержками оплаты фрилансеры разбираются самостоятельно или обращаются за помощью к посторонним юристам и HR-специалистам.

"Бизнес экономит ресурсы, а исполнители получают больше свободы и разнообразия в проектах. Для казахстанских организаций это прежде всего гибкость и экономия: можно подключать внешних профессионалов под конкретные задачи, а постоянное ядро компании работает в офисе или на "удаленке". Особенно активно фрилансеров нанимают в маркетинге, дизайне, IT, копирайтинге и сфере обучения. Формат фриланса уже давно перестал быть временной мерой, однако он и не вытесняет штатную занятость", – отмечает рекрутер Ольга Якупова. Эксперты призывают не путать фриланс с дистанционной работой в найме. Сотрудник на "удаленке" трудится в чужой компании, а фрилансер – на себя. Для работников на дистанционке устанавливают фиксированное рабочее время, согласно Трудовому кодексу РК. На дистанционной работе, если положенный объем выполнен, зарплату выплачивают стабильно, в полном размере. Фрилансер же получит столько, сколько сможет заработать. Таким образом, фриланс нельзя назвать легкими деньгами на дому, это бизнес, где фрилансер – и исполнитель, и менеджер. В более выгодном положении – компании-заказчики.

