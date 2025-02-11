"Удаленка" уже не тренд? Как обстоит ситуация с дистанционной работой в мире и Казахстане

Пандемия коронавируса "подарила" человечеству не только очередную гуляющую по земному шару заразу, но и тренд на социальную дистанцию и, как следствие, на дистанционную работу. Правда, в последнее время крупные компании сменили милость к "удаленке" на гнев. Zakon.kz разбирался, почему.

Помните громкие заявления о том, что комфортный труд на любимом диване – неизбежное будущее? Причем оценили новинку как радостно усевшиеся на него сотрудники, так и их боссы, наконец освобожденные от необходимости платить за аренду офисных помещений. Словом, все были довольны, причем настолько, что пандемия ушла, а "удаленка" осталась и прижилась в ряде компаний, даже лидирующих в различных сегментах рынка. Однако...

В начале февраля текущего года руководство одного из крупнейших в мире производителей вычислительной техники Dell потребовало от подчиненных возвращения в "офисные пенаты" уже с марта. Никаких исключений, никакого гибридного режима – пять дней в неделю как штык!

"Мы обнаружили, что среди всех технологий в мире нет ничего быстрее скорости человеческого взаимодействия. Разговор в 30 секунд может заменить переписку по электронной почте, которая длится часами или даже днями", – объяснил свое решение генеральный директор компании Майкл Деллс.

Впрочем, как выяснилось позднее, послабления все-таки останутся – для сотрудников, живущих очень далеко. Но ради "тепла домашнего очага" им придется поступиться повышением зарплат: претендовать на прибавку дозволяется теперь только с одобрения трех высших руководителей. Какова вероятность того, что все трое единогласно выскажутся "за" или хотя бы вспомнят, как выглядит "удаленщик" – вопрос открытый.

Надо отметить, что Dell – не первая "ласточка" тоски по старым-добрым временам, когда все работали в костюмах, а не в пижамах, и общались у кулера, а не в Zoom.

К примеру, одной из самых нервозатратных войн с "раем интровертов" отметился Amazon, руководство которого еще в 2023 году задалось целью чаще видеть вживую светлые лица коллег и ввело обязательные три дня работы в офисе в неделю. Решение боссов американской корпорации вызвало бурю негодования, массовые пикеты, петиции и прочие демонстрации несогласия. Но, коса нашла на камень: чем яростнее сотрудники отстаивали право на добровольную самоизоляцию, тем туже работодатель закручивал гайки.

В сентябре 2024 года на сайте Amazon появилось обращение генерального директора Энди Джасси к команде. Среди прочего, в нем сказано следующее:

"Чтобы лучше настроиться на изобретение, сотрудничество и быть достаточно связанными друг с другом и нашей культурой, чтобы предоставлять клиентам и бизнесу самое лучшее, мы решили, что вернемся к работе в офисе, как это было до начала COVID. Оглядываясь на последние пять лет, мы по-прежнему считаем, что преимущества совместной работы в офисе значительны. Я уже объяснял эти преимущества, но вкратце мы заметили, что нашим коллегам по команде стало легче учиться, моделировать, практиковать и укреплять нашу культуру; сотрудничество, мозговой штурм и изобретение стали проще и эффективнее; обучение и изучение друг друга стали более плавными; и команды, как правило, лучше связаны друг с другом. Если уж на то пошло, то последние 15 месяцев, когда мы вернулись в офис по крайней мере на три дня в неделю, укрепили нашу уверенность в преимуществах".

В тексте также отмечается, что до карантина ни для кого не была данностью дистанционная работа, да и применялась она в исключительных случаях и по предварительной договоренности.

"Мы понимаем, что некоторые из наших коллег могли организовать свою личную жизнь таким образом, что возвращение в офис постоянно на пять дней в неделю потребует некоторых корректировок. Чтобы обеспечить плавный переход, мы собираемся сделать это новое ожидание активным до 2 января 2025 года", – предупредил Джасси.

Но как же так вышло, что некогда "прогрессивный", по мнению многих, формат вдруг оказался неприемлем? Помимо уже обозначенных выше причин, есть и другие.

Например, Apple сослался на то, что людям "не хватало друг друга", Google отметил положительное влияние командной работы, IBM уверен в более высокой эффективности "офисных" сотрудников по сравнению с "домашними". Нынешний владелец соцсети X миллиардер Илон Маск и вовсе назвал "дистанционку" несправедливой привилегией, поскольку она недоступна представителям целого ряда профессий.

В противовес начальству, подчиненные в большинстве своем не признают влияния "работы на диване" ни на продуктивность, ни на мотивацию, ни на скорость коммуникаций. А некоторые и вовсе считают, что с переходом на "удаленку" их показатели только выросли.

Свое нежелание возвращаться к традиционному формату сотрудники объясняют:

Ежедневным, как минимум часовым, путешествием туда-обратно, которое при этом не считается рабочим временем и не оплачивается.

Лишними тратами на дорогу и обед.

Токсичной средой в коллективах.

Множеством отвлекающих факторов в виде шумных коллег или телефонных трелей на фоне.

Невозможностью составить индивидуальный график под свои привычки и жизненные обстоятельства.

Отсутствием шанса путешествовать по миру, не отрываясь от работы, трудиться на благо иностранной фирмы или совмещать несколько проектов.

Тем временем до Казахстана мировой антитренд на "удаленку", судя по оценкам экспертов, еще не добрался. Так, согласно данным аналитиков HeadHunter, доля вакансий с возможностью удаленной работы продолжает расти.

"Если в 2020 году она составляла около 1,41% от общего числа, то на конец 2024 года этот показатель достиг 2,62%, что на 85% больше по сравнению с началом пандемии. Это демонстрирует, что рынок труда адаптировался и закрепил удаленный формат как одну из основных моделей занятости. В декабре 2024 года количество вакансий, предлагающих удаленную работу, увеличилось на 104% по сравнению с декабрем 2023 года. Ежегодное количество публикуемых вакансий с возможностью удаленной работы с 2020 года увеличилось на 474%. В 2024 году прирост к прошлому году составил 24%. Эти показатели свидетельствуют о глубокой трансформации рынка труда и укреплении удаленной работы как устойчивого тренда. Рост числа вакансий и стабильный прирост к предыдущим годам показывают, что компании все больше ценят гибкость и эффективность дистанционного формата, а соискатели рассматривают его как важный критерий при выборе", – отмечают специалисты сервиса по поиску работы и подбору персонала.

Для тех, кто не готов пока возвращаться в офисы, специалисты составили топ-5 профессиональных областей с наибольшей долей удаленных вакансий в 2024 году в Казахстане.

Выглядит он так:

Продажи и обслуживание клиентов – лидируют с наибольшей долей удаленных вакансий;

Маркетинг, реклама и PR – значительный рост удаленных позиций, что подчеркивает важность онлайн-коммуникаций;

Информационные технологии – стабильно высокая доля удаленной работы благодаря цифровизации процессов;

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты – рост числа удаленных вакансий благодаря популярности онлайн-тренировок и консультаций;

Автомобильный бизнес – демонстрирует адаптацию к новым условиям с увеличением числа удаленных позиций.

Хотя уже наметились и некоторые изменения – растет популярность гибридных форматов, предполагающих микс офисной и дистанционной деятельности. Тот самый график, на который в большинстве случаев стараются перевести засидевшихся в четырех стенах дома сотрудников крупные заграничные руководители.