Не умел читать, писать и жил без документов: как в Кызылорде помогают вернуть право на имя

Годы жизни без документов на дальних отгонах, рабский труд у мучителей. С такими историями сталкивается Салтанат Сыздыкова, председатель Кызылординского ОО "Общество женщин малых предпринимателей". Ежегодно она и ее соратницы помогают около 30 людям, попавшим в беду, сообщает Zakon.kz.

Работают специалисты общественного объединения совместно с полицейскими, психологами, сотрудниками социальных служб, медиками. В кризисном центре ОО "Общество женщин малых предпринимателей" временно живут те, кто стал жертвой трудового рабства, остался без жилья и документов и не может справиться с этой ситуацией. У каждого из подопечных центра своя история, одна тяжелее другой. Салтанат Сыздыкова более 20 лет занимается проблемами этих людей.

Главная причина трудных ситуаций – юридическая неграмотность. Однажды потеряв документы, люди не стараются восстановить их. Некоторые вообще не получали документы, удостоверяющие их личность. Без них человеку недоступна ни медицинская помощь, ни образование, ни социальная поддержка, ни возможность официально трудоустроиться. Отсутствие удостоверения личности делает человека уязвимым и зависимым от чужой воли.

"Буквально на днях пять наших подопечных получили первые в жизни удостоверения личности. Они уже есть в списке голосующих на референдуме 15 марта. Для них это стало важным событием, ведь теперь они полноправные члены общества с гарантиями, которые прописаны в Конституции РК". Салтанат Сыздыкова

Помимо правовой помощи, общественное объединение проводит тренинги с молодежью, где рассказывается о распространенных схемах мошенничества при трудоустройстве, о рисках трудовой эксплуатации и о том, как защитить себя.

"Приводим примеры, с которыми нам приходится иметь дело. Например, пришел один мужчина, ему 42 года. В 11 лет он лишился родителей, попал в детский дом, откуда его забрали родственники. Он рос у них, выполнял тяжелую работу на ферме взамен на еду и крышу над головой. Не выдержав тяжелых условий, мужчина сбежал и некоторое время скитался. В центр он обратился без каких-либо документов и практически ничего не знал о своих родителях, никогда ранее не получал удостоверение личности". Салтанат Сыздыкова

В Казахстане каждый гражданин имеет право на получение и восстановление документов. Государство создало процедуры, которые позволяют оформить паспорт, свидетельство о рождении и ИИН даже тем, кто потерял документы или долгое время их не имел.

"Документы защищают нас от обмана, эксплуатации и принудительного труда. Они подтверждают нашу личность, с ними можно оформить пенсию, пособие, открыть банковский счет, зарегистрировать бизнес или недвижимость. Это наша безопасность, возможность реализовать права, голосовать, участвовать в жизни общества. Каждый человек имеет незыблемое право на идентичность, и никто не может его лишить этого права. Это мы объясняем тем, кто к нам обращается. Развиваем и международное сотрудничество с Консульством Республики Узбекистан. В случае выявления проблем бенефициарам предоставляются направления в профильные учреждения, оказывающие необходимую помощь. Также им содействуют в оформлении документов, получении социальной поддержки, образования, дают возможность пройти медицинское обследование". Салтанат Сыздыкова

В этом центре долгое время жила семья из пяти человек – мать, отец и трое детей. В трудовом рабстве они находились более 20 лет. Из-за плохих условий жизни, постоянного психологического давления и стресса у них был целый букет заболеваний, дети не ходили в школу, у них выявили психологические нарушения. Поэтому им было предоставлено полное медицинское обследование и в дальнейшем лечение по назначению специалистов.

Еще одного мужчину в центре научили писать и читать. До этого он 30 лет трудился на фермах. Никогда не имел свидетельства о рождении и удостоверения личности. С ним работали психологи, и им удалось снизить страх и тревожность этого человека. Но самым большим подарком для мужчины было то, что сотрудники общественного объединения нашли его мать и пригласили в Кызылорду. Эта работа была проведена совместно с полицейскими.

Истории этих людей показывают, насколько важна совместная работа государственных органов, общественных организаций и международных партнеров, когда речь идет о восстановлении прав человека и помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Жертвой мошенников может стать абсолютно любой человек. Нечестные на руку люди могут пойти на любые ухищрения. У человека могут забрать документы, угрожать. И не каждый может выдержать давление.

Иногда человеку достаточно небольшой поддержки: совета, сопровождения в государственные органы или помощи в сборе документов. Но именно эта помощь может изменить его жизнь. Ведь право на имя, на признание личности и на документы – это одно из базовых прав человека, которое гарантировано Конституцией РК.