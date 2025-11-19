Световые кроны и городские чудеса: Алматы рисует ночной пейзаж

Стоит выйти на улицы Алматы и кажется, что попал в новую экранизацию Disney. Город вечером меняется так, будто кто-то взмахнул волшебной палочкой. Деревья ночью вспыхивают яркими цветами. Корреспондент Zakon.kz отправилась на ночную прогулку, чтобы увидеть новую подсветку своими глазами.

Город получил легкий, но уверенный магический апгрейд. Идешь по улице и попадаешь в альтернативную реальность, где детские фантазии о магии решили выйти за пределы сказочных страниц. Деревья вспыхнули так, будто к ним действительно приложила руку фея-крестная. Ветви переливаются насыщенными оттенками, словно внутри работают встроенные мини-заклинания. Алматы под новой подсветкой вышел за рамки привычного городского пейзажа и теперь готов к ночной премьере.

Фото: Zakon.kz

Ярко и безопасно

Прогулки стали живее, интереснее и ощутимо безопаснее. Идешь по освещенной улице, а вокруг все играет и подмигивает, превращая обычный вечер в маленькое приключение. И самое прекрасное, что в полночь ничего не пропадает. Кареты не превращаются в тыквы, никаких волшебных платьев, рассыпающихся в пыль. Свет остается, цвета держатся – волшебство работает в расширенном режиме, без перерыва на сказочные правила.

В акимате Алматы нам рассказали, что работы по установке подсветки деревьев проведены во всех районах города. Также планируется провести подсветку деревьев в общественных и туристических местах для повышения привлекательности города.

"В 2025 году в городе установлено 935 прожекторов подсветки деревьев", – пояснили нам в Управлении энергетики и водоснабжения.

Фото: Zakon.kz

Подсвеченные снизу деревья стали говорить с жителями и гостями уверенным городским тоном. Листья шуршат, как страницы старого дневника, и у каждого дерева в запасе своя история. Они – местные старожилы, которые видели все: детский смех во дворах, первые свидания в парках, ночные разговоры на лавочках, спешку тех, кто уезжал, и тихое возбуждение тех, кто только приехал и прислушивается к ритму города.

Фото: Zakon.kz

Как выбирались деревья

Во всех районах кроны и ветки вспыхнули и заиграли новыми цветами, но тут возникает вопрос: как же решали, что станет ярким ориентиром ночного мегаполиса, а что останется сторожить город в привычной тени?

"При выборе объектов подсветки предпочтение отдается деревьям с раскидистой кроной, которые произрастают на въездах/выездах, а также в знаковых местах города, общественных пространствах, вдоль магистральных улиц и туристических маршрутов", – рассказали нам в Управлении энергетики и водоснабжения Алматы.

Получилось не разделение, а динамика, игра света и тени. Одни деревья ведут горожан яркими вспышками, а другие продолжают охранять ночную тишину, создавая глубину и атмосферу.





Вред или польза для деревьев?

В их ветвях – настоящая хроника движения района: перемены, надежды, победы, небольшие драмы и большие открытия. Их стволы – это живые архивы, которые не пылятся на полках, а продолжают дополняться каждым, кто проходит мимо.

Важно при всей этой красоте не забывать о главном – деревья остаются живыми организмами, и подсветка не должна вредить их природной функции. Свет может подчеркивать их красоту, но он не должен вмешиваться в их естественную жизнь, но нас заверили, что на деревья ноу-хау никак не влияет.

"Соблюдение определенных правил (выбор места установки прожектора, подбор типа светильника, его яркости и цветовой гаммы) минимизирует световое загрязнение и воздействие на деревья, не влияет на их вегетативный рост и фотосинтез. При установке подсветки данные нормы учитываются. К тому же деревья подсвечиваются лишь в тех местах, где освещение уже установлено ранее в соответствии с санитарными нормами и правилами городского наружного освещения". Управление энергетики и водоснабжения

Фото: Zakon.kz

Все требования к функционированию системы наружного освещения четко регламентированы Правилами систем наружного освещения в городе Алматы. К слову, монтаж и обслуживание подсветки деревьев производятся силами ГКП "Алматы Қала Жарық".

Подсветка деревьев – это попытка придать ночному городу собственный характер, его особый ритм и узнаваемое лицо.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Такой световой акцент помогает не только украсить улицы, но и сформировать цельный вечерний образ Алматы, в котором каждая аллея становится частью живой световой картины. Это своеобразный городской почерк, который отличает его от других мегаполисов. Свет не заменяет природу, он лишь помогает взглянуть на нее под другим углом, подчеркивая ее красоту и вписывая в современную городскую эстетику.