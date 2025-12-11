#Казахстан в сравнении
События

"Глаз не оторвать!": известный фотограф показал сказочный Алматы в снегу

пешеход, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 17:59 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко давно не радовал почитателей своего таланта новыми снимками. Но снегопад, обрушившийся на город в ночь на 10 декабря 2025 года, исправил ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Доценко с радостью заявил, что в город пришло новогоднее настроение:

"Мне снегопад показался очень живописным: мокрый снег красиво лег на деревья, поэтому я, конечно же, вышел в город за новыми кадрами. ​Прошелся по разным местам Алматы – красота, особенно вечерние виды! Делюсь с вами этой фотоподборкой".

Также мастер поделился своими воспоминаниями о бесснежных новогодних праздниках.

"А еще вспомнил один год, то ли в конце 90-х, то ли в начале двухтысячных, когда снега на Новый год вообще не было. И было как-то грустненько, все-таки хочется ощутить всю эту атмосферу. Зато сегодня можно с уверенностью сказать: настоящая зима пришла, а с ней и ощущение праздника!"Дмитрий Доценко

Комментаторы живо отозвались, поблагодарив за чарующие снимки любимого города.

  • Волшебная пришла зима! Серебристый снег! Предновогоднее настроение, нет смога, чистота, красивые здания, все переливается всеми цветами радуги, благодарю, Дмитрий, вы – Дед Мороз!
  • Красота, глаз не оторвать.
  • Какая красота. Зима во всей красе.
  • Какие завораживающие фото любимого снежного города. Снега не было в городе на 2000 год. Мы за снегом поехали на Медеу.
  • Как не верить в чудеса, когда такая завораживающая зима.
  • В лесу, наверное, вообще сказка.

, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 17:59
"Снег не трогать! И благодарите!": долгожданная зима в Алматы стала поводом для шуток

Кроме того, мы уже рассказывали, что в Алматы резко вернется тепло до +7°С.

Известный фотограф показал, как февраль превращает Алматы в сказку
12:21, 11 февраля 2025
12:21, 11 февраля 2025
Известный фотограф показал, как февраль превращает Алматы в сказку
Волшебную атмосферу Алматы показал известный фотограф
18:45, 25 декабря 2024
18:45, 25 декабря 2024
Волшебную атмосферу Алматы показал известный фотограф
Первый снег в Алматы запечатлел известный фотограф
16:16, 09 декабря 2023
16:16, 09 декабря 2023
Первый снег в Алматы запечатлел известный фотограф
