"Глаз не оторвать!": известный фотограф показал сказочный Алматы в снегу

Фото: Instagram/dots_foto

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко давно не радовал почитателей своего таланта новыми снимками. Но снегопад, обрушившийся на город в ночь на 10 декабря 2025 года, исправил ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Доценко с радостью заявил, что в город пришло новогоднее настроение: "Мне снегопад показался очень живописным: мокрый снег красиво лег на деревья, поэтому я, конечно же, вышел в город за новыми кадрами. ​Прошелся по разным местам Алматы – красота, особенно вечерние виды! Делюсь с вами этой фотоподборкой". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto) Также мастер поделился своими воспоминаниями о бесснежных новогодних праздниках. "А еще вспомнил один год, то ли в конце 90-х, то ли в начале двухтысячных, когда снега на Новый год вообще не было. И было как-то грустненько, все-таки хочется ощутить всю эту атмосферу. Зато сегодня можно с уверенностью сказать: настоящая зима пришла, а с ней и ощущение праздника!" Дмитрий Доценко Комментаторы живо отозвались, поблагодарив за чарующие снимки любимого города. Волшебная пришла зима! Серебристый снег! Предновогоднее настроение, нет смога, чистота, красивые здания, все переливается всеми цветами радуги, благодарю, Дмитрий, вы – Дед Мороз!

Красота, глаз не оторвать.

Какая красота. Зима во всей красе.

Какие завораживающие фото любимого снежного города. Снега не было в городе на 2000 год. Мы за снегом поехали на Медеу.

Как не верить в чудеса, когда такая завораживающая зима.

В лесу, наверное, вообще сказка. Материал по теме "Снег не трогать! И благодарите!": долгожданная зима в Алматы стала поводом для шуток Кроме того, мы уже рассказывали, что в Алматы резко вернется тепло до +7°С.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: