Как Алматы отмечает День защиты детей – фоторепортаж

1 июня – это особенный день, наполненный звонким смехом, яркими шарами и детским счастьем. В Международный день защиты детей Алматы окунулся в атмосферу веселья, а корреспондент Zakon.kz отправился в центр событий, чтобы своими глазами увидеть, как юные горожане отмечают праздник.

На улицах, в парках и на площадках царит радость. Малыши участвуют в конкурсах, рисуют на асфальте, запускают мыльные пузыри и с восторгом наблюдают за программой, которую подготовили для них. Но за этим ярким карнавалом эмоций стоит гораздо больше, чем просто развлечение.

Фото: Zakon.kz

"Нам очень нравится мероприятие. Все интересно, разнообразные мастер-классы для детей. Хотелось бы, чтобы такие ивенты проводились чаще, ведь наши дети очень загружены учебой. А сегодня день, посвященный только им. Видно, как им это нравится, сколько радости и улыбок. Хочется пожелать всем детям Казахстана и всего мира, в первую очередь, крепкого здоровья – это самое главное. Пусть наши дети достойно представляют Казахстан на разных конкурсах и мероприятиях. Они уже показывают отличные результаты, и мы верим, что их ждут еще большие успехи и покорение новых вершин". Учитель лицея № 134 Наталья Арыскина

Фото: Zakon.kz

Международный день защиты детей – это напоминание каждому взрослому о том, что детство должно быть счастливым, защищенным и наполненным любовью. Это день, когда общество вспоминает о том, что маленькие граждане нуждаются не только в праздниках, но и в ежедневной заботе, в уважении их прав и свободы. Это повод задуматься о том, какие шаги мы предпринимаем ради их безопасности, здоровья и гармоничного развития.



Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пусть этот день станет не только радостным событием для детей, но и моментом переоценки ценностей для взрослых, чтобы каждый ребенок рос в мире, где его слышат, понимают и оберегают.

Фото: Zakon.kz

История праздника

Международный день защиты детей – праздник с глубокими корнями и благородной миссией. Сегодня его отмечают ежегодно более чем в 30 странах, и он по праву считается одним из самых первых и значимых в международном календаре социальных дат.

Идея создания особого дня, посвященного детям, возникла сто лет назад. В 1925 году в Женеве прошла Всемирная конференция, посвященная вопросам благополучия детей. Именно там мировое сообщество впервые пришло к соглашению, что детство нуждается в особом внимании, заботе и защите. Это решение стало первым шагом к созданию Дня защиты детей.

Впервые праздник прошел 1 июня 1950 года, его поддержала 51 страна. Люди выходили на улицы, чтобы вместе с детьми участвовать в концертах, шествиях и игровых мероприятиях, но за всеми этими яркими событиями стояла серьезная цель – привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети по всему миру.

Позже к инициативе присоединилась Организация Объединенных Наций. ООН включила защиту прав, жизни и здоровья детей в список своих приоритетов, подчеркнув, что благополучие детей – это залог будущего планеты.

День защиты детей – это не просто праздник. Это напоминание о том, что каждый ребенок имеет право на счастливое и безопасное детство. И наш общий долг – сделать все, чтобы это стало реальностью.

Праздничная феерия в Алматы

1 июня – день, когда вся страна превращается в одну большую детскую площадку. По доброй традиции в этот день по городам и селам проходят яркие концертные программы, веселые шоу и творческие представления. Парки, театры, музеи и культурные центры распахивают двери для самых главных гостей – детей, даря им радость, смех и волшебство.

Фото: Zakon.kz. Алматы, как и всегда, в числе первых, кто подхватил этот праздничный ритм. Город наполнился атмосферой настоящего детского карнавала. По инициативе акимата была подготовлена насыщенная и разнообразная программа: в парках звучит музыка, а артистов сменяют клоуны и аниматоры.

Главным событием праздничного дня стал масштабный детский фестиваль "БАЛАFEST. JARYQ SKILL FEST", который проходит в сквере имени Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.

"У нас проходят различные игры и активности. Сначала нужно зарегистрироваться на кассе, там выдадут билеты и карточки. Все это абсолютно бесплатно для детей. В билете указаны игры, которые нужно пройти. За выполнение заданий дети получают коинсы, а затем могут обменять их на игрушки в магазине, он находится рядом. Игры разделены по возрастным категориям: малыши, дети и подростки". Волонтер Амина Мираскызы

Фото: Zakon.kz

Более тысячи участников, включая победителей конкурса "БАЛАFEST", стали частью яркого футуристического "города будущего", где представлены тематические зоны, посвященные экологии, технологиям, культуре и профессиям.

Дети с увлечением проходят квесты, участвуют в мастер-классах, пробуют себя в разных профессиях. Атмосфера наполнена весельем, креативом и детскими улыбками.

Фото: Zakon.kz

Малыши с восторгом участвуют в мастер-классах, интерактивных квестах и творческих конкурсах, а родители с улыбками наблюдают за тем, как их дети наслаждаются этим особенным днем.

"Мы привели своих детей посмотреть, как представлены разные профессии в рамках феста. Хочу пожелать всем детям мирного неба, счастья, здоровья и возможности учиться тому, что им по-настоящему нравится, что они любят. Пусть рядом с ними всегда будут их защитники: мамы и папы. Пусть все дети мира будут счастливы, а дети Казахстана особенно. Пусть они растут конкурентоспособными, сильными и уверенными в себе". Аида Жангельдина

Фото: Zakon.kz

Алматинцы отмечают, что благодаря хорошей организации, праздник стал настоящим подарком для всей семьи.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

День защиты детей – это праздник не только о веселье, но и о необходимости говорить вслух о том, что детство должно быть защищенным и счастливым в любой точке мира.