Гонконгский грипп в Алматы: чем он опасен и что известно о заразившихся

Cанврачи в Алматы фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. В мегаполис пришел гонконгский грипп, характеризующийся поражением дыхательных путей и пищеварительной системы. С начала эпидсезона в больницу попали уже 2,5 тыс. человек. Вызывает ли этот грипп последствия – в материале Zakon.kz.

Как рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, за прошлую неделю, с 10 по 16 ноября, в городе зарегистрировано почти 24 тыс. случаев ОРВИ. При этом в медицинские учреждения госпитализированы более 500 горожан, из них с пневмонией – почти 80 заболевших.

"Доставлены в стационар 519 пациентов с ОРВИ, из них 64 беременных, детей до одного года – 66. С пневмонией госпитализированы 79 пациентов, из них одна беременная женщина. Детей в возрасте до 14 лет – 18, в том числе младенцев, не достигших года, – пять". Асель Калыкова

С начала нового эпидсезона идет рост заболеваемости. С сентября месяца зарегистрировано 113 390 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости в 58,6% случаев обусловлен детским населением (66 484 пациента). Госпитализированы 2428 пациентов с ОРВИ, из них 255 беременных, а детей до года – 333.

"С пневмонией госпитализирован 421 пациент, из них три беременные женщины и 80 детей в возрасте до 14 лет (в том числе грудных детей до 1 года – 22)", – добавила представитель ДСЭК.

Наряду с этим врач оценила эпидемиологическую ситуацию в Алматы по ОРВИ как стабильную, без превышения контрольного уровня.

Но в тот же момент только за последнюю неделю врачи выявили 13 подтвержденных случаев гонконгского гриппа (А/H3N2).

"Случаи гриппа регистрируются в основном среди непривитого населения, распределение по контингентам: среди беременных женщин – 12 случаев и один случай среди военнослужащих. Всем пациентам назначено лечение, состояние их оценивается как удовлетворительное", – пояснила санитарный врач мегаполиса.

На симптомы гриппа пожаловались 609 пациентов, были сделаны пробы (ГПЗ-156, ТОРИ-453) и удалось выявить 13 положительных на грипп типа А/H3N2.

Также в городе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, парагрипп и коронавирус.

"Лабораторно исследовано на другие негриппозные инфекции 19 материалов от больных и в 10 пробах ПЦР методом определены: риновирус – 4, парагрипп – 4, сезонный коронавирус – 2", – заключила замруководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Гонконгский грипп

Первая пандемия этого гриппа началась в Гонконге в 1968 году и в течение двух лет охватила другие страны. Ее возбудитель появился в результате мутации вируса азиатского (русского) гриппа H2N2, который бушевал десятью годами ранее и унес жизни около 70 тысяч пациентов (по неподтвержденным данным, до двух миллионов человек). Пандемию азиатского гриппа удалось остановить только благодаря вакцине, а гонконгский грипп до сих пор вызывает вспышки сезонных эпидемий гриппа.

Чем опасен заразный и популярный на данный момент штамм гриппа?

Грипп – это острое респираторное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Во всех случаях источником инфекции является только болеющий человек, который особенно заразен в первые 1-2 дня заболевания.

Ежегодно случаи заболеваемости гриппом регистрируются в осенне-зимний период. По своей социальной значимости и наносимому экономическому ущербу грипп занимает первое место среди всех заболеваний человека.

"Клиническое течение гриппа сопровождается различными осложнениями, такими как пневмония, бронхит, а также осложнениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной систем, обострением хронических заболеваний. Грипп особенно опасен для детей первых лет жизни, пожилых, ослабленных людей. По статистике, осложнения при гриппе возникают у каждого 10-го больного", – рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Международные эксперты считают, что эта разновидность гриппа более опасна для человека. Коварство в том, что он вызывает заболевание дыхательных путей из-за особого серотипа гриппозного вируса (H3N2 вируса гриппа А). Респираторное заболевание имеет более тяжелое течение с частыми осложнениями.

Другие отличительные черты инфекции:

Распространенность. Практически ни одна вспышка ОРВИ за последние 20 лет не обходилась без участия гонконгского гриппа.

Превалирование над другими распространенными типами гриппа. Если во время сезонной эпидемии H3N2 циркулирует совместно с другими гриппозными возбудителями, вероятность заразиться гонконгским вариантом выше.

Изменчивость. Вирус этого гриппа постоянно мутирует, поэтому устойчив к вакцинации.

Именно из-за этих особенностей гонконгский грипп – рекордсмен по тяжелым последствиям, а инфекционисты относят его к разряду особо опасных.

Симптомы гонконгского гриппа

Инкубационный период инфекции составляет 1-2 дня. Заболевание характеризуется стремительным началом, длительным протеканием (10-14 дней) и выраженными симптомами интоксикации. Дебют болезни острый – с резкого подъема температуры тела (до 39,5°С и выше), при этом часто пациент может назвать даже точное время начала ухудшения самочувствия. Вскоре присоединяются головная боль, покраснение глаз, болезненность при движении глазными яблоками, потрясающий озноб, боли в мышцах и суставах, нарушения пищеварения (тошнота, реже рвота, жидкий водянистый стул до 10 и более раз в сутки), снижение аппетита и выраженная слабость. Через сутки либо двое добавляются боль в горле (першение, покалывание, жжение), заложенность носа, сухой кашель.

Сегодня, 19 ноября 2025 года, на заседании правительства были озвучены масштабы заболеваемости по территории Казахстана. По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, эпидемиологическая ситуация в масштабе страны следующая – более 580 казахстанцев заболели "гонконгским гриппом".

"Среди лабораторно подтвержденных случаев гриппа: тип А (H3N2) – 587 случаев, типа А (H1N1) – три случая. Циркуляция гриппа была установлена в первой половине октября, что немного раньше прошлого эпидсезона". Минздрав РК

Также врачи подытожили, что новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено.

По прогнозу ВОЗ, в Северном полушарии в предстоящий осенне-зимний сезон возможна параллельная циркуляция субтипов вируса гриппа типа А/H1N1/ pdm09 и А/H3N2 с присоединением вируса В и большей долей вероятности доминирование вируса гриппа А/H3N2 среди других вирусов гриппа с ростом активности уже с первых недель эпидемиологического подъема.

В Казахстане основным методом надежной защиты от гриппа во всем мире также является вакцинация.

Ежегодно в городе Алматы вакцинация проводится во всех группах повышенного риска: медицинские работники, дети, подлежащие медицинскому наблюдению в медицинских организациях, часто болеющие малыши старше шести месяцев. Кроме того, воспитанники организаций образования для детей-сирот и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, домов ребенка, получатели услуг медико-социальных учреждений. Также беременные во 2-м или 3-м триместре беременности, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям.

Вместе с тем необходимо соблюдать меры профилактики в период подъема заболеваемости. Горожане не должны забывать про всем известные общие меры неспецифической профилактики против ОРВИ, гриппа:

повышать иммунную систему: употреблять витамин С, использовать оксолиновую мазь;

сократить посещение массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ. Если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;

во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

в случае заболевания следует оставаться дома, не заниматься самолечением, а вызвать медицинского работника;

не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

Санэпидемиологи подчеркивают, что соблюдение этих простых правил поможет избежать казахстанцам инфицирования гриппом и ОРВИ.