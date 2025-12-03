"Словно другая планета": алматинцев поразило озеро Сайран после спуска воды – фоторепортаж
Сайран готовится к зимней "спячке"
Зимний вид Сайрана удивил жителей Алматы. Воды в озере стало значительно меньше. В некоторых местах дно и вовсе обмелело. Вместо полноводного водохранилища, по которому летом плавали моторные лодки, сейчас лишь небольшие реки. Кое-где они разливаются вширь, заполняя углубления.
Фото: Zakon.kz
Специалисты предупреждают: нельзя гулять по дну и тем более пытаться перейти водоем вброд. Это очень опасно. Велик риск увязнуть в грязи и обморозить конечности.
Что изменилось к зиме и зачем это нужно
В конце ноября алматинцы бурно обсуждали в соцсетях исчезновение двух понтонных мостов, которые соединяли западный и восточный берега Сайрана. Ходили слухи, что переправы якобы затонули, но в акимате эту информацию опровергли. Чиновники прокомментировали: конструкции демонтировали в связи с ежегодным спуском воды в озере. Так надо для безопасной работы гидротехнических сооружений.
"Снижение уровня воды в Сайране – плановое и временное мероприятие, осуществляющееся перед зимним периодом. Указанные сооружения являются плавучими переходами, поэтому их эксплуатация возможна только при установленном уровне водоема. По мере заполнения озера весной мосты будут смонтированы вновь", – сообщили в Управлении развития общественных пространств города Алматы.
Понтонные переправы никуда не пропали, их положили на берег со стороны автовокзала. Перебраться с одного берега на другой сейчас можно в двух местах – по бетонному мосту в верхней части озера – ближе к проспекту Абая и по тротуару вдоль Толе би.
В этом году специалисты начали работы по реконструкции каскадов на русле реки Большая Алматинка, поэтому было необходимо направить течение по резервному каналу.
"Вода поступает в озеро Сайран напрямую по трубной галерее, без естественного фильтра через каскады. Из-за этого часть природных примесей, в том числе органические отложения ила, оседают в верховье водоема. Это временный процесс, связанный исключительно с текущими работами на русле реки. ДЧС города Алматы организованы плановые дежурства, обеспечивающие круглосуточный мониторинг обстановки, своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации и выполнение оперативных задач. После завершения реконструкции водопоток будет возвращен в прежнее русло, и баланс осадков в Сайране восстановится. В случае необходимости дополнительно будет проведена расчистка локальных участков", – добавили в Управлении развития общественных пространств города Алматы.
Горожане сразу обратили внимание на зимние изменения. Алматинец Тлек Амантай почти каждый день после работы гуляет вокруг Сайрана. Парню уже непривычно видеть озеро без воды и наплавных мостов. Мало того, прогулки теперь занимают больше времени.
"Раньше начинал ходьбу от арки на Толе би, доходил по восточному побережью до понтонного моста и дальше по нему шел. Получается, делал маленький круг за полчаса. С прошлой недели уже без понтонных мостов обхожу большой круг. Это занимает 45 минут. Гуляющих здесь по-прежнему много, даже поздним вечером", – сказал Тлек.
Отметим, благоустройство Сайрана – один из самых крупных проектов Алматы этого года. По плану подрядчик должен был завершить реконструкцию к маю, однако работы затянулись почти до конца лета. На обновление выделили больше 12 миллиардов тенге. Но власти результатом остались недовольны.
В августе стало известно, что акимат подал в суд на генподрядчика за несвоевременное и некачественное исполнение договорных обязательств. В сентябре компанию признали недобросовестным участником закупок и обязали закончить реконструкцию.
После масштабной реконструкции Сайран стал едва ли не главной достопримечательностью Алматы.
Даже сейчас, когда температура на улице близка к нулю, на аллеях вокруг озера можно часто встретить любителей бегать и тех, кто занимается скандинавской ходьбой. Несмотря на прохладу, на скамейках играют в шахматы. А пергола со свисающими элементами и разноцветной иллюминацией на западной стороне постоянно собирает под собой романтиков, неравнодушных к ярким фотографиям.
И только тренажеры на спортплощадках в холода "скучают" в одиночестве, ожидая тепла человеческих рук в новом сезоне. Отметим, что безопасность на территории Сайрана контролируют сотрудники местной полицейской службы и патрульные.