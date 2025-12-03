"Словно другая планета": алматинцев поразило озеро Сайран после спуска воды – фоторепортаж

Алматинцы заметили снижение уровня воды в Сайране. Дно водохранилища частично обнажилось. Несколько дней назад исчезли понтонные мосты. Теперь озеро выглядит менее привлекательно, отмечают прохожие. Zakon.kz узнал, с чем связаны изменения и когда все вернется на место.

Сайран готовится к зимней "спячке"

Зимний вид Сайрана удивил жителей Алматы. Воды в озере стало значительно меньше. В некоторых местах дно и вовсе обмелело. Вместо полноводного водохранилища, по которому летом плавали моторные лодки, сейчас лишь небольшие реки. Кое-где они разливаются вширь, заполняя углубления.

Фото: Zakon.kz

Специалисты предупреждают: нельзя гулять по дну и тем более пытаться перейти водоем вброд. Это очень опасно. Велик риск увязнуть в грязи и обморозить конечности.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Что изменилось к зиме и зачем это нужно

В конце ноября алматинцы бурно обсуждали в соцсетях исчезновение двух понтонных мостов, которые соединяли западный и восточный берега Сайрана. Ходили слухи, что переправы якобы затонули, но в акимате эту информацию опровергли. Чиновники прокомментировали: конструкции демонтировали в связи с ежегодным спуском воды в озере. Так надо для безопасной работы гидротехнических сооружений.

"Снижение уровня воды в Сайране – плановое и временное мероприятие, осуществляющееся перед зимним периодом. Указанные сооружения являются плавучими переходами, поэтому их эксплуатация возможна только при установленном уровне водоема. По мере заполнения озера весной мосты будут смонтированы вновь", – сообщили в Управлении развития общественных пространств города Алматы.

Фото: Zakon.kz

Понтонные переправы никуда не пропали, их положили на берег со стороны автовокзала. Перебраться с одного берега на другой сейчас можно в двух местах – по бетонному мосту в верхней части озера – ближе к проспекту Абая и по тротуару вдоль Толе би.

Фото: Zakon.kz

В этом году специалисты начали работы по реконструкции каскадов на русле реки Большая Алматинка, поэтому было необходимо направить течение по резервному каналу.

"Вода поступает в озеро Сайран напрямую по трубной галерее, без естественного фильтра через каскады. Из-за этого часть природных примесей, в том числе органические отложения ила, оседают в верховье водоема. Это временный процесс, связанный исключительно с текущими работами на русле реки. ДЧС города Алматы организованы плановые дежурства, обеспечивающие круглосуточный мониторинг обстановки, своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации и выполнение оперативных задач. После завершения реконструкции водопоток будет возвращен в прежнее русло, и баланс осадков в Сайране восстановится. В случае необходимости дополнительно будет проведена расчистка локальных участков", – добавили в Управлении развития общественных пространств города Алматы.

Фото: Zakon.kz

Горожане сразу обратили внимание на зимние изменения. Алматинец Тлек Амантай почти каждый день после работы гуляет вокруг Сайрана. Парню уже непривычно видеть озеро без воды и наплавных мостов. Мало того, прогулки теперь занимают больше времени.

"Раньше начинал ходьбу от арки на Толе би, доходил по восточному побережью до понтонного моста и дальше по нему шел. Получается, делал маленький круг за полчаса. С прошлой недели уже без понтонных мостов обхожу большой круг. Это занимает 45 минут. Гуляющих здесь по-прежнему много, даже поздним вечером", – сказал Тлек.

Фото: Zakon.kz

Отметим, благоустройство Сайрана – один из самых крупных проектов Алматы этого года. По плану подрядчик должен был завершить реконструкцию к маю, однако работы затянулись почти до конца лета. На обновление выделили больше 12 миллиардов тенге. Но власти результатом остались недовольны.

В августе стало известно, что акимат подал в суд на генподрядчика за несвоевременное и некачественное исполнение договорных обязательств. В сентябре компанию признали недобросовестным участником закупок и обязали закончить реконструкцию.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

После масштабной реконструкции Сайран стал едва ли не главной достопримечательностью Алматы.

Даже сейчас, когда температура на улице близка к нулю, на аллеях вокруг озера можно часто встретить любителей бегать и тех, кто занимается скандинавской ходьбой. Несмотря на прохладу, на скамейках играют в шахматы. А пергола со свисающими элементами и разноцветной иллюминацией на западной стороне постоянно собирает под собой романтиков, неравнодушных к ярким фотографиям.

И только тренажеры на спортплощадках в холода "скучают" в одиночестве, ожидая тепла человеческих рук в новом сезоне. Отметим, что безопасность на территории Сайрана контролируют сотрудники местной полицейской службы и патрульные.