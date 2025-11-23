На алматинском Сайране убрали понтонный мост: акимат объяснил причину
В акимате Алматы рассказали Zakon.kz, зачем демонтировали понтонные мосты на озере Сайран, которые появились там только в этом году.
Понтонные мосты, расположенные на озере Сайран, "временно демонтированы в связи с ежегодной консервацией на зимний период и понижением уровня воды в озере", сообщили в акимате Алматы 23 ноября 2025 года.
"По мере восстановления уровня водоема весной следующего года указанные конструкции будут вновь установлены", – говорится в ответе на запрос Zakon.kz.
В пресс-службе акимата уточнили, демонтаж и монтаж будут осуществляться ежегодно в целях сохранения конструкций в удовлетворительном техническом состоянии.
В этом году Сайран пережил реконструкцию и сильно преобразился. Как водоем выглядит после "обновки" и чем он привлекает отдыхающих – читайте в материале. н
