События

На алматинском Сайране убрали понтонный мост: акимат объяснил причину

Сайран , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 14:45 Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы рассказали Zakon.kz, зачем демонтировали понтонные мосты на озере Сайран, которые появились там только в этом году.

Понтонные мосты, расположенные на озере Сайран, "временно демонтированы в связи с ежегодной консервацией на зимний период и понижением уровня воды в озере", сообщили в акимате Алматы 23 ноября 2025 года.

"По мере восстановления уровня водоема весной следующего года указанные конструкции будут  вновь установлены", – говорится в ответе на запрос Zakon.kz.

В пресс-службе акимата уточнили, демонтаж и монтаж будут осуществляться ежегодно в целях сохранения конструкций в удовлетворительном техническом состоянии.

В этом году Сайран пережил реконструкцию и сильно преобразился. Как водоем выглядит после "обновки" и чем он привлекает отдыхающих – читайте в материале. н

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
