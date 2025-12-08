Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Японии

Instagram-аккаунт Мадины Мияке стал для многих соотечественников своего рода "окном" в другую реальность – о жизни в Японии глазами казахстанки. Как проходила адаптация, с какими сложностями ей пришлось столкнуться и как ей удалось открыть свое дело, читайте в материале Zakon.kz.

Мадина родом из Астаны. В Казахстане она получила высшее образование, затем работала в инженерной компании. Однако мечта о Японии, которая появилась еще в подростковом возрасте, подтолкнула ее к переменам: будучи в возрасте 26 лет, она решилась переехать в Страну восходящего солнца.

Мадина Мияке – живой пример того, как переезд за границу может перерасти в путь самореализации. Она не просто "казахстанка за границей", ее история – это путь от мечты через трудности к стабильности и новому призванию. Сейчас она использует свой опыт, образование и знания, чтобы помогать другим, будь то советы по уходу и питанию, рассказы о жизни в Японии или мотивация к переменам. Ее история – пример того, как человек, сталкиваясь с трудностями, выбирает не отступать, а строить жизнь заново.

Фото из личного архива Мадины Мияке

Первые шаги: переезд, учеба и ночные смены

Мадина приехала в Японию почти десять лет назад. Как и многие иностранцы, она начала с языковых курсов. Днем – учеба, вечером – подработка, чтобы оплатить жилье и существование в одном из самых дорогих городов мира.

"Друзья, которые были со мной в начале моего пути в Японии, знают, что каждый кирпичик за эти 10 лет в Токио я прокладывала сама. Жилье стоило дорого, и вариант был только один: жить в общежитии, в комнате 1,5 на 4 метра за 600 долларов в месяц. Оплата за телефон 100 долларов, учеба – 8 тысяч долларов в год. Питание обходилось минимум в 300 долларов в месяц без какого-либо полноценного рациона. Только как за это платить? У мамы просить деньги в 28 лет было стыдно. Я начала искать любые виды подработок. Училась с 9:00 до 13:00. Поев макароны, спала до 17:00, делала уроки и шла на подработку с 20:00", – рассказывает Мадина.

Фото из личного архива Мадины Мияке

Она успела поработать официанткой, барменом, мыла посуду, по выходным работала учителем русского и английского для детей, а по праздникам продавала сладкую вату. Домой Мадина возвращалась пешком в 6 утра. С собой у нее всегда был электрошокер, который, к счастью, ей так и не пригодился. Так продолжался год. Первые два года, признается Мадина, были самыми тяжелыми: недосып, постоянная усталость, ощущение, что все приходится начинать с нуля.

"Моя учеба в языковой школе подходила к концу, но хорошую работу я так и не нашла. Мой уровень японского был недостаточен для уровня работы в японской корпорации. Мне было страшно, как я выберусь в люди. Мне было страшно, что я так и останусь посудомойщицей до самой старости и что мое время на расстоянии от сына (в Казахстане у Мадины остался сын от первого брака. – Прим. автора). Я хотела жить своей жизнью, а не под копирку", – рассказала Мадина.

Но именно это время закалило ее характер: выученный японский, первые друзья, первые успехи.

Фото из личного архива Мадины Мияке

В поисках работы

Однако найти ту самую желанную работу оказалось не так уж и просто. Ей отказывали, а возвращаться в Казахстан, не достигнув своей цели, где ей придется снова начинать с нуля, она не хотела.

"В итоге я начала искать позицию в Токио со знанием двух языков. Я наткнулась на очень популярную тогда профессию рекрутера. Это сложная работа, нужно манипулировать чувствами людей, контролировать их эмоции и мысли. В одной из компаний меня попросили показать презентацию со своей бизнес-идеей. Тогда моей мечтой было открыть свою кондитерскую. Я всегда любила готовить. Я села, написала большой бизнес-план на восемь страниц. Так меня взяли в крупную японскую корпорацию рекрутером в самую серьезную сферу медицины, фармацевтических компаний и медицинского оборудования. Я искала врачей в больницах, которые хотели бы участвовать в разработке лекарств от онкологии. А в сфере косметических компаний я в основном фокусировалась на позициях исследований косметики. Так восемь лет назад жизнь меня связала с медициной и наукой в сфере красоты". Мадина Мияке

Фото из личного архива Мадины Мияке

Первая стабильная работа Мадины

Так Мадина устроилась в японскую компанию – стабильную, структурированную и с требовательным руководством. Там она впервые почувствовала, что в Японии ответственность и дисциплина – не красивые слова, а образ жизни.

Со временем в ее жизни появилась и любовь. Мадина вышла замуж за японца. Семья стала для нее точкой опоры: супруг поддержал желание сменить профессию, уйти из офиса и заняться тем, что давно интересовало ее, – бьюти-сферой.

Фото из личного архива Мадины Мияке

"У нас с мужем прекрасные доверительные отношения, основанные на уважении. Мы с ним растем вместе как личности, как семейный союз". Мадина Мияке

Так начался новый этап: обучение косметологии, углубление в японские подходы к уходу и питанию, получение дополнительного образования по нутрициологии. Сейчас Мадина создала свой собственный бренд сезонной косметики по уходу за кожей.

Фото из личного архива Мадины Мияке

От блогера к эксперту

Сегодня Instagram и YouTube-канал Мадины стали платформами, где она рассказывает не только о японской культуре и бытовых реалиях, но и о красоте, здоровье, питании. Она делится своей историей адаптации и показывает повседневную жизнь. Подписчики ценят в ней именно искренность: Мадина не скрывает трудностей иммиграции, но и не преувеличивает их.

Ее контент – это смесь культурных наблюдений, личного опыта, профессионального подхода к бьюти-теме и историй о том, как сохранить себя в другой стране.

Фото из личного архива Мадины Мияке

Японская школа: какая она

В Страну восходящего солнца Мадина перевезла и сына Асанали, для которого они с мужем оформили визу. Мальчика устроили в японскую школу и на курсы японского языка. В школах Японии существует строгий дресс-код, форме тут уделяют особое внимание.

"Асанали хотел купить белые носки популярного спортивного бренда, однако в школе даже носки должны быть одинаковыми. В школе дети должны быть одинаковыми, чтобы не чувствовалась разница бюджета семей. Зато всем комфортно. Учебный год в Японии начинается 1 апреля. Учителя отдельно встретили Асанали. Его завели в учительскую, и все учителя школы стоя ждали, пока он зайдет, поприветствовали его и с сияющими лицами, как у них принято, похлопали ему. Меня это очень тронуло. Затем его отвели на второй этаж, и японские дети хором сказали ему: "Доброе утро", наклонили головы и похлопали. Я безумно счастлива, что Асанали наконец был рядом со мной", – рассказывает Мадина.

К питанию в японских школах тоже относятся строго. В еде не должно быть вредных добавок, и даже количество соли строго контролируется.

Фото из личного архива Мадины Мияке

Мост между Казахстаном и Японией

Мадина нашла баланс между двумя мирами: казахстанскими корнями и японской системой ценностей.

В ее публикациях – уважение к традициям, аккуратность, стремление к гармонии, которые так характерны для японской культуры. При этом она часто говорит о том, как важно сохранять свою идентичность, помнить, откуда ты родом, и не бояться быть собой в другой стране.

Ее история вдохновляет многих казахстанцев, которые только задумываются о переезде. Она показывает: путь может быть долгим, местами трудным, но достижимым – если готов работать, учиться и не бояться изменений.