Как не потерять ясный ум с возрастом: врач рассказала о привычках, которые защитят мозг

Сохранить ясный ум и здравый смысл в старости – желание каждого человека. Но здесь важны многие аспекты – образ жизни, наличие стресса и многое другое. О том, как снизить риск когнитивных нарушений и какие тревожные сигналы игнорировать нельзя, – в материале Zakon.kz.

Деменция и болезнь Альцгеймера все чаще воспринимаются как неизбежный спутник старости. Согласно последнему Всемирному докладу ВОЗ, уже 80% людей во всем мире считают деменцию "нормальной" частью старения, и эта цифра продолжает расти. Более того, даже среди специалистов здравоохранения подобное мнение разделяют почти две трети опрошенных.

Тем временем масштабы проблемы стремительно увеличиваются. Сегодня с деменцией живут более 57 миллионов человек на земном шаре. И по прогнозам специалистов, к 2050 году их число может вырасти почти в три раза.

"Каждые три секунды в мире фиксируется новый случай, а болезнь Альцгеймера остается самой распространенной формой деменции", – делится ВОЗ пугающей статистикой.

Несмотря на это, многие по-прежнему уверены, что предотвратить когнитивные нарушения невозможно, а люди с деменцией опасны и непредсказуемы. Такое отношение приводит к дискриминации и страху говорить о проблеме открыто. Между тем врачи все чаще подчеркивают: состояние мозга в пожилом возрасте во многом формируется задолго до старости – привычками, образом жизни и отношением к собственному здоровью.

О том, можно ли снизить риск деменции и с какого возраста стоит задумываться о профилактике, а также какие шаги действительно работают, рассказала врач, заведующая кафедрой нервных болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, доктор медицинских наук, главный невролог Министерства здравоохранения РК Сауле Туруспекова.

Почему же сегодня так много говорят о деменции и болезни Альцгеймера – это реальный рост заболеваемости или улучшение диагностики? По словам невролога, здесь работают оба фактора.

"С одной стороны, медицина научилась лучше выявлять эти состояния на ранних стадиях. С другой – человечество стало жить дольше. Деменция в первую очередь болезнь возраста. Поскольку средняя продолжительность жизни выросла, количество людей, "доживающих" до своих когнитивных нарушений, увеличилось". Сауле Туруспекова

Но с какого возраста человеку стоит задумываться о профилактике ментальных нарушений?

По мнению врача, на сегодняшний день те патологические процессы, которые приводят к болезни Альцгеймера, могут начинаться за 15-20 лет до появления первых симптомов. Поэтому фундамент здоровой старости закладывается в 30, 40, 50 лет.

Также доктор медицинских наук назвала факторы, влияющие сильнее всего на риск развития деменции.

Она отметила, что генетика играет свою роль, но она не является главным фактором и не может быть приговором. По данным исследований, около 40% случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, изменив образ жизни. Поэтому, даже если у вас есть генетическая предрасположенность, правильные привычки, правильный образ жизни помогут "отодвинуть" болезнь на многие годы.

Известно, что для мозга опасны хронический стресс, депрессия и постоянное эмоциональное напряжение.

"Хронический стресс – крайне неблагоприятная для мозга ситуация. Дело в том, что при стрессе вырабатывается гормон кортизол, который в высоких концентрациях токсичен для гиппокампа – центра памяти". Сауле Туруспекова

Врач также сказала, что депрессия в зрелом возрасте часто является не просто спутником, а ранним предвестником или фактором риска деменции. А эмоциональное выгорание истощает нейронные связи, делая мозг более уязвимым.

Привычки в повседневной жизни, которые "старят" мозг

Сауле Туруспекова отметила, что информационный бум, или, точнее сказать, инфо-фастфуд – постоянное зависание в соцсетях, листание ленты в Instagram или TikTok (думскроллинг), снижает концентрацию внимания. В дальнейшем человек уже не в состоянии фокусироваться на каких-то вопросах, проблемах достаточное время для их решения.

Кроме того, опасен малоподвижный образ жизни – мозг потребляет 20% всего кислорода. Таким образом, без движения кровоснабжение ухудшается и клетки мозга недополучают питание.

Также одна из причин возможных печальных последствий в старости – проблемы со сном.

"Дело в том, что во время сна работает глимфатическая система. Она буквально вымывает токсичные белки (амилоиды) из мозга. Нет сна – мозг "загрязняется", – разъяснила врач.

А также влияет социальная изоляция – одиночество признано одним из сильнейших факторов риска.

Что действительно помогает сохранить ясность ума до пожилого возраста?

Здесь важен комплексный подход, который часто называют "золотым стандартом" долголетия, ответила врач.

Движение : даже 30 минут быстрой ходьбы в день стимулируют выработку белка BDNF (нейротрофического фактора мозга), который помогает выживать и расти новым нейронам.

Питание : подойдет средиземноморская диета – много зелени, ягод, орехов, жирной рыбы и оливкового масла, поменьше красного мяса, животных жиров.

Умственная нагрузка : это не просто разгадывание кроссвордов, так как в этом случае речь идет всего лишь об эксплуатации старых знаний. Важно обучение новому! Осваивайте иностранные языки, игру на музыкальных инструментах, заводите сложные хобби.

Социальная активность : живое общение – это сложнейшая когнитивная задача для мозга.

В качестве способов профилактики деменции невролог назвала несколько способов, которые доступны каждому человеку. Принципиально важен систематический контроль артериального давления, сахара и липидограммы.

"Артериальная гипертония и сахарный диабет негативно влияют на микроциркуляторное русло, то есть на мелкие сосуды мозга", – объяснила собеседница.

Весома своевременная коррекция слуха: доказано, что потеря слуха в среднем возрасте резко повышает риск деменции, так как мозг получает меньше стимулов.

Безусловно, необходим и отказ от курения, а также коррекция лишнего веса.

Первые "звоночки"

Ранние симптомы когнитивных нарушений нельзя игнорировать, так как ранняя диагностика позволяет замедлить развитие когнитивных нарушений.

Среди них:

трудности с подбором слов в обычном разговоре;

потеря ориентации в знакомых местах;

проблемы с планированием, допустим, стало сложно составить список покупок или оплатить счета;

резкие изменения в характере (подозрительность, безразличие, апатия, раздражительность).

"Здесь очень важны такие детали. Например, обычная забывчивость – "куда я положил ключи или документы?", скорее всего, связана со стрессом, а не с деменцией. И поэтому в таких ситуациях не нужно сразу паниковать. При деменции человек забывает, зачем нужны ключи". Сауле Туруспекова

В какой же момент человеку стоит обратиться к специалисту и к какому именно?

По словам врача, сначала необходимо проконсультироваться с нейропсихологом. Но если вы заметили, что когнитивные трудности мешают повседневной жизни, нужно поторопиться к неврологу или узкому специалисту – геронтопсихиатру.

Невролог дала три главных совета для здоровья мозга, на которые следует обратить внимание людям 30-40 лет.

Следите за артериальным давлением, глюкозой и холестерином уже сейчас. То, что полезно для сердца, полезно и для мозга. Никогда не переставайте учиться: создавайте "когнитивный резерв". Чем больше связей между нейронами, тем дольше мозг будет компенсировать возрастные изменения. Следует достаточно и полноценно спать и двигаться: не жертвуйте сном ради работы.

Сон – это, если можно так выразиться, служба клининга для мозга, а ходьба – его питание, заключила врач.