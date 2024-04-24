Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Германии

Многие не прочь уехать в Германию, где много преимуществ для качественной и комфортной жизни. Это можно сделать при помощи образовательных программ. Но сможет ли чужбина заменить родное гнездышко? На это у казахстанки свои ответы.

Корреспондент Zakon.kz расскажет, как однажды мать одиночка с малышкой на руках переехала в другую страну, стала доктором наук и встретила свою любовь.

Ребенок и наука

Родной город Алии Веделих – Караганда. В 2011 году девушка поступила в магистратуру в немецкий университет Юстуса Либиха в Гиссене. Через три года, получив диплом, она вернулась домой. Но позже решила продолжить учебу в Германии, зачислилась в докторантуру бременского университета Якобса. И самое интересное, весь образовательный путь ее сопровождала маленькая дочь.

"После Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова и 10 лет работы в Алматы от моего шефа, экоюриста Вадима Ни, который был супервайзером в академическом проекте при университете Юстуса Либиха в Гиссене, узнала, что в этой программе есть несколько мест в магистратуру и докторантуру на английском языке. Я знала, что в Германии социальный капитализм, и мне, как одинокой маме двухлетней девочки, там будет легче. Я прошла конкурс для поступления в магистратуру. Докторантура была уже в Бремене. Тема докторантуры несильно перекликалась с моим предыдущим образованием, но актуальна для казахстанцев: социальная история освоения целины в советском Казахстане. А поскольку казахстанские выпускники сдают госэкзамен по истории Казахстана, я стала претендентом на эту докторскую позицию". Алия Веделих

Фото: из личного архива Алии Веделих

Сначала было сложно из-за того, что Алия была одна с ребенком. Однако она быстро получила место в садике. Муниципалитет оплачивал няню на те часы, когда садик закрывался, а студентка все еще находилась на занятиях.

"На время садиковских каникул было тяжело совмещать учебу с ребенком и везде успевать. Помогать мне прилетала мама, а на моих экзаменах забирала дочку с собой в Казахстан. У меня была стипендия, ее хватало на жизнь, но морально было тяжело. Еще мне было сложно с английским. Я самоучка и мои языковые возможности уступали знаниям других студентов. Но в целом я окончила магистратуру на твердую четверку", – вспоминает уроженка Караганды.

Фото: из личного архива Алии Веделих

Учась в докторантуре, казахстанка встретила любимого человека и благодаря его поддержке уверенно защитилась.

"Поскольку моей темой диссертации была история, я много времени проводила в казахстанских архивах и библиотеках. Благодарна их сотрудникам за поддержку. После защиты я с радостью вернулась к своей страсти – экологической теме. Я эколог по первому образованию и более 20 лет проработала в различных экологических организациях и проектах. Открыла свое небольшое издание, освещаю экологическую и климатическую проблематику. Делаю это и на расстоянии, и приезжая в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Продолжаю сотрудничать с природоохранными и экологическими организациями нашего региона", – отметила казахстанка.

Фото: из личного архива Алии Веделих

Современная страна со старинными взглядами

В настоящее время 42-летняя Алия Веделих живет в Бремене. Она признается, что ей нравится, как работает немецкая система: правила, процедуры, четкость и обязательность. Больше всего ее в Германии удивило, как активно используется почта: люди пишут друг другу письма, шлют посылки, компании присылают счета, банки и госорганы – разные бумажные уведомления.

"Меня восхищает, что все небольшие проблемы решаются на местном уровне. Не надо писать канцлеру, как бывает в других странах. С вопросами, с которыми не справляются власти, жители вынуждены обращаться к президенту. Хотя до такого доходит крайне редко. Культура самоуправления очень сильная. Немцы часто путешествуют внутри страны, вообще они не привязаны к одному городу. На каникулах почти все семьи куда-то разъезжаются. И чтобы не создавать нагрузку на железную дорогу и автобан, график школьных каникул по немецким районам плавающий". Алия Веделих

Фото: из личного архива Алии Веделих

А еще немцы прекрасно говорят по-английски. В школах его учат со второго класса, в пятом добавляется второй иностранный.

"Моя дочка учится в девятом классе, она сейчас говорит на немецком, английском и испанском языках. Школы организуют языковые обменные программы. В ее гимназии есть такие программы со школами из Великобритании, Испании, США и Франции. Наши ученики едут к ним на неделю, а потом их школьники приезжают к нам изучать немецкий язык. Также у начальных классов есть такой предмет, как сексуальное образование. На нем детям объясняют про половые изменения, чтобы они знали, какие процессы происходят в их растущем организме", – подчеркнула собеседница.

Казахстанка добавила, что для немецких детей важно уметь плавать с малых лет, этому учат в школах, потому что в стране много водоемов.

Фото: из личного архива Алии Веделих

Собеседница привела интересный факт про аренду жилья.

"Всегда заключаются контракты, которые защищают права обеих сторон. Жилье сдается абсолютно пустым, иногда в сдаваемых квартирах нет даже раковины и лампочек". Алия Веделих

Фото: из личного архива Алии Веделих

Веганское пристрастие

Казахстанка – веганка. По ее словам, последнее шесть лет в Германии стремительно развивается рынок веганских альтернатив. Страна становится по-настоящему изобильной для тех, кто не употребляет в пищу мясо.

"Веганка уже девять лет, до этого была на вегетарианстве 12 лет. Отказываюсь от продуктов животного происхождения ради животных. Чтобы их меньше выращивалось для страданий, эксплуатации и убийства. Я готовлю веганизированные версии казахских и привычных в Казахстане блюд. Моим немецким родственникам они очень нравятся. Вообще в Германии мало готовят с нуля с использованием первичных ингредиентов. Обычно в ход идут полуфабрикаты или доставка. Я люблю готовить из свежих продуктов. В Казахстане есть довольно крепкое веганское сообщество. В прошлом году мы с единомышленниками провели первый в Казахстане веганский фестиваль ÖmirFest и в феврале этого года организовали первую конференцию за права всех животных ÖmirConf", – поделилась экоактивистка.

Фото: из личного архива Алии Веделих

Чем Казахстан лучше

Казахстанка признается, что тоскует по Родине. Каждый год она старается несколько раз навещать близких.

"После пандемии в Казахстан приехала в июне 2022 года на церемонию награждения победителей Tereshkevich Award. Это молодежная экологическая премия для молодых экоактивистов, которую учредил Экофорум в память о нашем общем друге Диме Терешкевиче. Он ушел из жизни в июне 2016 года в возрасте 34 лет. Я являюсь одним из соорганизаторов этой премии. Мы ее проводим ежегодно для молодых экоактивистов Центральной Азии. Во время приезда я помогла провести награждение, которое проходило в Шымкенте. В этом году планирую побывать на родной земле как минимум четыре раза, в том числе на указанной премии". Алия Веделих

Фото: из личного архива Алии Веделих

Сейчас экоактивистка уже находится в Казахстане, где пробудет до конца месяца.

"Я прилетела в середине апреля. Уже успела принять участие в первой встрече экокнижного клуба в Астане. Провели ее вместе с книжным обозревателем Элиной Петровой и книжным пространством OQU. В Алматы совместно с фондом Tasbaqa организовали пресс-тур для выпуска в природу Алматинской области спасенных от браконьеров среднеазиатских черепах. Сразу на следующий день организовали встречу для сплочения веганского сообщества Vegan BBQ Almaty. Сейчас я в родной Караганде в гостях у мамы. Здесь посетила фотовыставку про изменение климата, которая на днях открылась в ЭкоМузее. Еще успею побывать в Боровом. На Родине много встреч, личных дел, все очень динамично и насыщенно – сильно отличается от того, как я провожу дни в Германии. Там все спокойно и размеренно, в режиме хоум офиса, с перерывами на прогулки с собакой и домашние дела", – говорит гостья из Германии.

Фото: из личного архива Алии Веделих

Все же в Казахстане жить интереснее, считает женщина. Здесь родной дом, уют, вкусные баурсаки, близкие, красивая природа и далеко шагнувшая вперед цифровизация, с чем Германия никогда не сравнится. Наша собеседница отмечает, что сейчас живет буквально на две страны, но, несмотря на то, что большее время находится в Германии, в Казахстане она реализует увлекательные и важные проекты для республики.